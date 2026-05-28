امریکی فوج نے مشرقی بحرالکاہل میں منشیات کی اسمگلنگ کے شبے میں کشتی پر حملہ کیا، دو ہلاک

امریکی فوج نے بدھ کے روز مشرقی بحرالکاہل میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث کشتی پر حملہ کیا، جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ ٹرمپ انتظامیہ کی مہم کا حصہ ہے جس میں اب تک تقریباً 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان حملوں کو ماورائے عدالت قتل قرار دیا ہے۔
امریکی فوج نے بدھ کے روز مشرقی بحر الکاہل میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ایک کشتی پر حملہ کیا، جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ ٹرمپ انتظامیہ کی اس مہم کا حصہ ہے جو گزشتہ ستمبر میں شروع ہوئی تھی اور اب تک اس میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ حملے ماورائے عدالت قتل کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ امریکی سدرن کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ ایک ایسی کشتی پر کیا گیا جو منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی اور ایک معروف اسمگلنگ روٹ پر سفر کر رہی تھی۔ یہ حملہ ان درجنوں حملوں میں تازہ ترین ہے جو گزشتہ مہینوں میں کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس امریکی مہم میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 195 ہو گئی ہے، ایجنسی فرانس پریس کی گنتی کے مطابق۔ منگل کے حملے میں، سدرن کمانڈ نے بتایا کہ دو افراد زندہ بچ گئے اور پانی میں پھنسے ہوئے تھے، جس کے بعد امریکی کوسٹ گارڈ کو ان کی ریسکیو کارروائی کے لیے الرٹ کیا گیا۔ کوسٹ گارڈ نے ان ریسکیو کوششوں اور دیگر بارے میں ایجنسی فرانس پریس کی درخواستوں کا فوری جواب نہیں دیا۔ اس تازہ حملے کی ایک دھندلی سیاہ و سفید ویڈیو میں حملے سے پہلے کی کشتی، پھر ایک بڑا دھماکہ، اور پھر پانی میں جلتے ہوئے ملبے کو دکھایا گیا ہے۔ امریکی فوج نے ستمبر کے اوائل میں آپریشن 'سدرن اسپیئر' شروع کیا تھا، جس کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ مؤثر طریقے سے لاطینی امریکہ سے کام کرنے والے منشیات کے کارٹلوں کے ساتھ جنگ میں ہے۔ لیکن ان کی انتظامیہ نے اس بات کا حتمی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے کہ وہ کشتیاں جن پر حملہ کیا جا رہا ہے، منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھیں۔ قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ حملے ماورائے عدالت قتل کے زمرے میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھے.
