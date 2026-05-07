امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی کوششیں اور خطے میں تناؤ

امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے اور خلیج ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے ایک نئے امن معاہدے پر بات چیت جاری ہے، جس میں جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے کے مسائل شامل ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران ی قیادت کے درمیان ایک ممکنہ امن معاہدے کی خبروں نے عالمی سطح پر خاص توجہ حاصل کر لی ہے، جس کا مقصد طویل عرصے سے جاری تناؤ اور جنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبر رساں ادارے اسنا کے حوالے سے بتایا ہے کہ تہران امریکی امن تجویز کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے اور جلد ہی اس کا جواب فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ایران ایک جامع معاہدے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہونے والی بات چیت انتہائی مثبت رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ممکن نظر آتا ہے۔ تاہم، ٹرمپ کا یہ موقف ان کے گزشتہ بیانات سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ایران میں دوبارہ بمباری کی مہم شروع کرنے کی دھمکی دی تھی اور امریکی تجویز پر تہران کی رضامندی کو ایک بڑی مفروضہ قرار دیا تھا۔ اس مجوزہ امن منصوبے کی تفصیلات کے مطابق، ایک صفحے کی یادداشت تیار کی گئی ہے جو باقاعدہ طور پر تنازع کے خاتمے کا اعلان کرے گی، جس کے بعد خلیج ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی، ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام پر پابندیوں کے حوالے سے تفصیلی مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ ایران ی رکن پارلیمنٹ ابراہیم رضائی نے اس امریکی تجویز کو حقیقت کے بجائے امریکی خواہشات کی ایک فہرست قرار دیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے ان رپورٹوں کا مذاق اڑاتے ہوئے سوشل میڈیا پر انگریزی میں لکھا کہ 'آپریشن ٹرسٹ می برو' ناکام ہو گیا ہے۔ قالیباف کا کہنا ہے کہ یہ تمام رپورٹیں دراصل امریکی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں تاکہ خلیج ہرمز کو جہاز رانی کے لیے کھولنے میں اپنی ناکامی کو چھپایا جا سکے۔ اس diplomatic کشمکش کے دوران سعودی عرب کا کردار بھی انتہائی اہم اور پیچیدہ رہا ہے۔ این بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف میں اچانک تبدیلی اس وقت آئی جب سعودی عرب نے امریکی فوج کو اپنے فوجی اڈوں کے استعمال اور فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت معطل کر دی۔ سعودی حکام امریکی صدر کے اس اعلان پر شدید حیران اور ناراض تھے کہ امریکہ خلیج ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے اسکอร์ต فراہم کرے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ایک فون کال کے باوجود اس مسئلے کو حل نہ کیا جا سکے، جس کے بعد سعودی عرب نے واشنگٹن کو واضح کر دیا کہ وہ اپنے اڈوں سے امریکی فوجی طیاروں کی پرواز کی اجازت نہیں دے گا۔ معاشی طور پر، ان امن مذاکرات کی خبروں نے عالمی منڈیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ جیسے ہی معاہدے کی امیدیں پیدا ہوئیں، عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی اور بینچ مارک برینٹ خام تیل کی قیمتیں تقریباً گیارہ فیصد کم ہو کر 98 ڈالر فی بیرل تک گر گئیں، اگرچہ بعد میں قیمتیں دوبارہ 100 ڈالر سے اوپر چلی گئیں۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی آئی اور بانڈ ییلڈز میں کمی دیکھی گئی، کیونکہ سرمایہ کاروں کو امید ہے کہ توانائی کی سپلائی میں خلل ڈالنے والی اس جنگ کے خاتمے سے عالمی معیشت کو استحکام ملے گا۔ معاہدے کے تکنیکی پہلوؤں پر بات کی جائے تو امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ان مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔ اگر دونوں فریقین ابتدائی یادداشت پر اتفاق کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد تیس دن کے تفصیلی مذاکرات کا دور شروع ہوگا جس میں خلیج ہرمز میں امریکی اور ایران ی بلاکیڈز کے خاتمے، منجمد ایران ی فنڈز کی واپسی اور جوہری پروگرام پر کچھ پابندیاں شامل ہوں گی۔ تاہم، واشنگٹن کے کئی اہم مطالبات، جیسے کہ ایران کے میزائل پروگرام پر پابندی، اب بھی غیر حل شدہ ہیں اور ان کا ذکر ابتدائی یادداشت میں نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام افزودہ یورینیم کو ایران سے نکالنا ضروری ہے تاکہ وہ ایٹمی بم بنانے کی صلاحیت حاصل نہ کر سکے۔ ایران کے پاس موجود 400 کلوگرام کے قریب ہتھیاروں کے درجہ کے قریب یورینیم کا ذخیرہ اب بھی ایک بڑا عالمی خدشہ بنا ہوا ہے جس پر عالمی برادری کی نظریں جمی ہوئی ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی قیادت کے درمیان ایک ممکنہ امن معاہدے کی خبروں نے عالمی سطح پر خاص توجہ حاصل کر لی ہے، جس کا مقصد طویل عرصے سے جاری تناؤ اور جنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبر رساں ادارے اسنا کے حوالے سے بتایا ہے کہ تہران امریکی امن تجویز کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے اور جلد ہی اس کا جواب فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ایران ایک جامع معاہدے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہونے والی بات چیت انتہائی مثبت رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ممکن نظر آتا ہے۔ تاہم، ٹرمپ کا یہ موقف ان کے گزشتہ بیانات سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ایران میں دوبارہ بمباری کی مہم شروع کرنے کی دھمکی دی تھی اور امریکی تجویز پر تہران کی رضامندی کو ایک بڑی مفروضہ قرار دیا تھا۔ اس مجوزہ امن منصوبے کی تفصیلات کے مطابق، ایک صفحے کی یادداشت تیار کی گئی ہے جو باقاعدہ طور پر تنازع کے خاتمے کا اعلان کرے گی، جس کے بعد خلیج ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی، ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام پر پابندیوں کے حوالے سے تفصیلی مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ ابراہیم رضائی نے اس امریکی تجویز کو حقیقت کے بجائے امریکی خواہشات کی ایک فہرست قرار دیا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے ان رپورٹوں کا مذاق اڑاتے ہوئے سوشل میڈیا پر انگریزی میں لکھا کہ 'آپریشن ٹرسٹ می برو' ناکام ہو گیا ہے۔ قالیباف کا کہنا ہے کہ یہ تمام رپورٹیں دراصل امریکی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں تاکہ خلیج ہرمز کو جہاز رانی کے لیے کھولنے میں اپنی ناکامی کو چھپایا جا سکے۔ اس diplomatic کشمکش کے دوران سعودی عرب کا کردار بھی انتہائی اہم اور پیچیدہ رہا ہے۔ این بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف میں اچانک تبدیلی اس وقت آئی جب سعودی عرب نے امریکی فوج کو اپنے فوجی اڈوں کے استعمال اور فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت معطل کر دی۔ سعودی حکام امریکی صدر کے اس اعلان پر شدید حیران اور ناراض تھے کہ امریکہ خلیج ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے اسکอร์ต فراہم کرے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی ایک فون کال کے باوجود اس مسئلے کو حل نہ کیا جا سکے، جس کے بعد سعودی عرب نے واشنگٹن کو واضح کر دیا کہ وہ اپنے اڈوں سے امریکی فوجی طیاروں کی پرواز کی اجازت نہیں دے گا۔ معاشی طور پر، ان امن مذاکرات کی خبروں نے عالمی منڈیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ جیسے ہی معاہدے کی امیدیں پیدا ہوئیں، عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی اور بینچ مارک برینٹ خام تیل کی قیمتیں تقریباً گیارہ فیصد کم ہو کر 98 ڈالر فی بیرل تک گر گئیں، اگرچہ بعد میں قیمتیں دوبارہ 100 ڈالر سے اوپر چلی گئیں۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی آئی اور بانڈ ییلڈز میں کمی دیکھی گئی، کیونکہ سرمایہ کاروں کو امید ہے کہ توانائی کی سپلائی میں خلل ڈالنے والی اس جنگ کے خاتمے سے عالمی معیشت کو استحکام ملے گا۔ معاہدے کے تکنیکی پہلوؤں پر بات کی جائے تو امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ان مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔ اگر دونوں فریقین ابتدائی یادداشت پر اتفاق کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد تیس دن کے تفصیلی مذاکرات کا دور شروع ہوگا جس میں خلیج ہرمز میں امریکی اور ایرانی بلاکیڈز کے خاتمے، منجمد ایرانی فنڈز کی واپسی اور جوہری پروگرام پر کچھ پابندیاں شامل ہوں گی۔ تاہم، واشنگٹن کے کئی اہم مطالبات، جیسے کہ ایران کے میزائل پروگرام پر پابندی، اب بھی غیر حل شدہ ہیں اور ان کا ذکر ابتدائی یادداشت میں نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف، اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام افزودہ یورینیم کو ایران سے نکالنا ضروری ہے تاکہ وہ ایٹمی بم بنانے کی صلاحیت حاصل نہ کر سکے۔ ایران کے پاس موجود 400 کلوگرام کے قریب ہتھیاروں کے درجہ کے قریب یورینیم کا ذخیرہ اب بھی ایک بڑا عالمی خدشہ بنا ہوا ہے جس پر عالمی برادری کی نظریں جمی ہوئی ہیں
ایران امریکہ جوہری پروگرام خلیج ہرمز ڈونلڈ ٹرمپ