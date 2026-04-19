امریکی نمائندے ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچیں گے، ٹرمپ کا اعلان

صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی وفد پاکستان پہنچے گا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے بنیادی ڈھانچے پر فوجی کارروائی کی جائے گی، جب کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کا بھی ذکر کیا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی نمائندے اسلام آباد، پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ یہ وفد “کل شام مذاکرات کے لیے پہنچے گا”۔
ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکی مذاکرات کار آئندہ پیر کو پاکستان میں ایران کے ساتھ جاری تنازع کو حل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں بات چیت دوبارہ شروع کریں گے۔ انہوں نے اپنے موقف کو دہراتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کوئی سمجھوتہ نہ ہوا تو امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے، بشمول پاور پلانٹس اور پل، کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔
اتوار کو اپنے سوشل میڈیا پیغام میں، ٹرمپ نے ایران پر الزام لگایا کہ اس نے حال ہی میں دو ہفتوں کے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں حملے کیے ہیں۔ انہوں نے ایران کے ان اقدامات کو اشتعال انگیز اور دھمکی آمیز قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ ایران نے آبنائے میں فائرنگ کی، جس میں ایک فرانسیسی بحری جہاز اور ایک برطانوی پرچم بردار کارگو جہاز کو نشانہ بنایا گیا – جنہیں انہوں نے “غیر ضروری” قرار دیا۔
ٹرمپ نے اصرار کیا کہ امریکہ ایران کو ایک “معقول اور منصفانہ ڈیل” پیش کر رہا ہے، لیکن خبردار کیا کہ اگر تہران نے انکار کیا تو ریاستہائے متحدہ ایران کے اہم بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دے گا۔ “اب مسٹر نائس گائے نہیں!” انہوں نے اعلان کیا اور ضرورت پڑنے پر فیصلہ کن کارروائی کا عزم کیا۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے ایران کے حالیہ اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ پہلے ہی ایک ناکہ بندی عائد کر چکا ہے جو گزرگاہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی پابندیوں اور پاسداران انقلاب کے اقدامات کے نتیجے میں بہت سے بحری جہاز اب ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ صدر نے اس بات کی توثیق کی کہ امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہے لیکن اسے بلیک میل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ جاری مذاکرات ابھی بھی فعال ہیں اور جلد ہی ایک بڑی اعلان کی توقع ہے، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک اہم شخصیت جلد ہی وائٹ ہاؤس کا دورہ کر سکتی ہے۔
اس دوران، ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر بدھ تک کوئی معاہدہ نہ ہوا تو موجودہ سیز فائر کو باطل سمجھا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جامع معاہدے کے حتمی شکل اختیار کرنے تک ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں برقرار رہیں گی۔
وائٹ ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں حالیہ پیشرفت کا جائزہ لیا گیا، جس میں نائب صدر جے ڈی وانس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ، اور وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ سمیت سینئر عہدیدار شامل تھے۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف سوسی وائلز، خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریٹکلف، اور جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کے چیئرمین ڈین کین نے بھی شرکت کی۔
اجلاس کے بعد، صدر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایران ریاستہائے متحدہ کو “بلیک میل” نہیں کر سکتا اور مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ امریکہ نے ایک مضبوط موقف اختیار کیا ہے اور اشارہ دیا کہ حالیہ مذاکرات میں کچھ اتفاق رائے حاصل ہوا ہے، جبکہ باقی مسائل شاید معمولی ہیں۔ یہ وارننگ سیز فائر کی آخری تاریخ قریب آنے کے ساتھ ہی دی گئی ہے، جس سے علاقائی استحکام اور مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اپنے مفادات اور علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے اپنی تیاری کا دعویٰ کرتا رہتا ہے۔
