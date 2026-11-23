امریکہ نے سنگاپور کمپنی میگا اسپڈ کو تجارتی سیاہ فہرست میں شامل کر دیا
امریکہ نے نیویڈیا کی تجسس جاسوسی کی تحقیقات کی وجہ سے سنگاپور کی کمپنی میگا اسپڈ کو تجارتی سیاہ فہرست میں شامل کر دیا۔ اس اقدام سے امریکی ٹیکنالوجی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔
امریکہ نے پیر کی روز سنگاپور میں مقیم کمپیوٹر چپس بنانے والی کمپنی میگا اسپڈ کو اپنی تجارتی سیاہ فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ اس اہم فیصلے کے پیچھے کمپنی کے چیف ایگزیکیٹو آفیسر جرمن ہوانگ کی نیویڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ایک طویل عرصے سے چل رہی جاسوسی اور ایکسپورٹ قوانین کی خلاف ورزی کی تحقیقات کا بڑا ہاتھ ہے۔ واشنگٹن نے اس اقدام کو اس وقت کیا جب یہ انکشاف سامنے آیا کہ ایلس ہوانگ ، جو چینی نژاد کاروباری شخصیت ہیں اور میگا اسپڈ کی کنٹرولنگ شیئر ہولڈر ہیں، بيجنگ کے لیے جاسوسی کرنے کے شبہ میں گھری ہوئی ہیں۔
نیویڈیا اور میگا اسپڈ کے رابطے کی حقیقت
نیویڈیا کے چیف ایگزیکیٹو آفیسر جرمن ہوانگ اور ایلس ہوانگ کے درمیان قریبی رشتے کی بات سامنے آने کے بعد امریکی حکام نے اس کمپنی پر سخت کارروائی کی ہے۔ ایلس ہوانگ میگا اسپڈ کی بانی اور چیئرپرسن ہیں جنہوں نے گزشتہ برسوں میں نیویڈیا کے بڑے کسٹمر کے طور پر کمپنی کی خدمات حاصل کیں۔ نیشنل پوسٹ کے مطابق امریکی حکام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایلس ہوانگ چینی انٹیلی جنس کی ایجنٹ ہیں جنہوں نے نیویڈیا کے ساتھ اپنے قریبی تعلق کے ذریعے معلومات بيجنگ کو فراہم کیں۔ اگرچہ ریٹرز نے ان جاسوسی الزامات کی آزادانہ تصدیق نہیں کی، تاہم چین نے ان الزامات کو 'بنیاد سے خالی' قرار دیا ہے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
امریکی ایکسپورٹ قوانین اور اجازت نامے
امریکہ کی جانب سے میگا اسپڈ کو ایٹمنٹی لسٹ میں شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی کمپنیاں اب اس کمپنی کو بغیر لائسنس کے کوئی بھی مال، سافٹ ویئر یا ٹیکنالوجی فراہم نہیں کر سکتیں۔ امریکی حکومت کا رجحان ہے کہ ایسی کمپنیوں کو ایسا لائسنس جاری کرنے سے انکار کر دیا جائے، جس سے انہیں امریکی اصل کے سپئیر پارٹس، سافٹ ویئر اپ ڈیٹس یا انٹلیکچل پراپرٹی کے لائسنس حاصل کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ یہ اقدام درحقیقت امریکی حکام کی جانب سے نیویڈیا کی اعلیٰ سطح کی آئی ٹی چپس کی غیر قانونی ترسیل کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
تحقیقات کا پس منظر اور کمپنی کی موقف
امریکی انصاف اور وزارتِ تجارت کے مطابق امریکی حکام نے 2024 سے ہی میگا اسپڈ کی ممکنہ ایکسپورٹ کنٹرولز کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات شروع کر رکھی تھی، خاص طور پر نیویڈیا کی آئی پی چپس کی چین کو ترسیل کے حوالے سے۔ میگا اسپڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایلس ہوانگ اگست 2025 میں کمپنی چھوڑ چکی ہیں اور انہوں نے 'قانونی کاروبار' کیا ہے۔ دوسری طرف نیویڈیا اب بھی میگا اسپڈ کو اپنی سرکاری کلاؤڈ پارٹنر کی فہرست میں شامل رکھے ہوئے ہے، حالانکہ اکتوبر 2025 میں نیشنل پوسٹ کی رپورٹ کے بعد یہ کمپنی عوامی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔
جرمن ہوانگ کا استعفیٰ اور بحالی
میگا اسپڈ کے سیاہ فہرست میں شامل ہونے کا فیصلہ اس وقت آیا جب نیویڈیا کے سربراہ جرمن ہوانگ نے دو ہفتے قبل اپنے استعفیٰ کے بعد دوبارہ اپنا عہدہ سنبھالا ہے۔ ہوانگ نے نومبر 8 کو ایک بیان میں اپنے بیوی سے باہر کے رشتے کا اعتراف کیا تھا، حالانکہ انہوں نے ایلس ہوانگ کا نام صراحتاً نہیں لیا تھا۔ اس سیاسی اور کاروباری ہلچل کے دوران امریکی انتظامیہ دیگر چین سے منسلک کمپنیوں جیسے کہ ڈیپ سیک اور سی ایم ٹی کو سیاہ فہرست میں شامل کرنے سے گریز کر رہی ہے تاکہ بيجنگ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو۔
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