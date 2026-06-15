پاکستان کی ثالثی سے امریکہ اور ایران نے جنگ ختم کرنے اور حورموز نفقہ کھولنے کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں نوکلر پروگرام پر مزید مذاکرات کا وعدہ کیا گیا۔
پاکستان کی ثالثی سے امریکہ اور ایران کے افسران نے ایک فریم ورک پر اتفاق کیا جس کے تحت دو ممالک کے درمیان جنگ ختم ہوگی، امریکی بحری محاصرہ رفع کیا جائے گا اور حورموز نفقہ دوبارہ کھولا جائے گا۔ یہ ابتدائی معاہدہ بحیر کے قیمتوں کو نیچے لے گیا لیکن ایران کے نوکلر پروگرام کے حقیقی مستقبل کا فیصلہ مزید مذاکرات پر منحصر ہے۔ یہ معاہدہ ایک تقریباً چار ماہ طویل تنازع کو ختم کرتا ہے اور 107 دن کی جنگ کے بعد ایک بڑا سفارتی اڑان ہے۔ برطرف ہونے والے جنگی کارروائیوں کو فوری اور مستقل بند کیا جائے گا اور لبنان میں بھی تمام فوجی عملیاتی کارروائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں 19 جون کو ایک رسمی دستخطی تقریب منعقد ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ کے معاون کے مطابق، ایک مزید وسیع معاہدے کے لیے 60 دن کی جنگ بندی کی مدت میں مزید مذاکرات کیا جائیں گے جس میں پابندیوں میں نرمی اور نوکلر پروگرام پر تبادلہ خیال شامل ہو گا۔ ایرین کی حکومت نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اپنے سلاح سازی کو روکنے اور امریکہ کی پابندیوں کو حل کرنے کے لیے پابندی کے معاہدے پر تبادلہ خیال کرے گی۔ امریکہ کے صدر نے میسج میں کہا کہ وہ حورموز نفقہ کے تمام جہازوں کو بغیر ٹول کے کھولنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایرانی بندرگاہوں پر محاصرہ بھی ہٹا دیتا ہے۔ خطے کے کرہ ارضیاتی رخ کے اعتبار سے حورموز نفقہ کی اہمیت بڑی ہے کیونکہ یہ عالمی تیل اور چونک دار قدرتی گیس کا تقریباً 20٪ حصہ لی جاتا تھا۔ اس کے باوجود نوکلر پروگرام کے بارے میں مخصوص مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران 60 دن کے دوران تکنیکی مذاکرات کے ذریعے اٹمی پراتوں کی تکنیک، سسٹم کے جھلکیاں اور تفصیل سے ناپیدا ہونے کی معیارات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عالمی معاشی حیثیت میں ناپائیدار کنوزوں کے بعد، اس معاہدے کے بعد کی راہ میں مخصوص پابندیوں کو ہٹانے اور نئے معاہدے کا نظارہ متعدد صیغوں سے عمل میں لائی جائے گی۔ ایس الیٹنز اور اسرائیل کے ممکنہ جاسوسی اقدامات کے باوجود، اس معاہدے نے حوصلہ افزائی دی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعاون کی رہ بچائی جائے، جبکہ کچھ تشویشیں اب بھی موجود ہیں کہ نوکلر معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کے ختم ہونے کے بعد کے دورانیے میں غیرمنظم صورتحال باقی رہ سکتی ہے۔ مصروفیت کے بعد آنے والے دنوں میں، فیاضی تجزیے پر تنقید کے ساتھ اس معاہدے کے تفصیلی ڈرافٹ کو عوامی سطح پر مشترکہ اثاثوں کی جمنی اور سیکیورٹی معیارات کے ساتھ واضح کیا جائے گا۔ اس طرح کے معاہدے کی کامیابی کا خلاصہ یہ ہے کہ بلیڈ پر موجود برتری کو ختم کرنا اور عالمی توانائی کے بازار میں مستقر ہونے کے لیے خاص اقدامات کیے جائیں.
پاکستان کی ثالثی سے امریکہ اور ایران کے افسران نے ایک فریم ورک پر اتفاق کیا جس کے تحت دو ممالک کے درمیان جنگ ختم ہوگی، امریکی بحری محاصرہ رفع کیا جائے گا اور حورموز نفقہ دوبارہ کھولا جائے گا۔ یہ ابتدائی معاہدہ بحیر کے قیمتوں کو نیچے لے گیا لیکن ایران کے نوکلر پروگرام کے حقیقی مستقبل کا فیصلہ مزید مذاکرات پر منحصر ہے۔ یہ معاہدہ ایک تقریباً چار ماہ طویل تنازع کو ختم کرتا ہے اور 107 دن کی جنگ کے بعد ایک بڑا سفارتی اڑان ہے۔ برطرف ہونے والے جنگی کارروائیوں کو فوری اور مستقل بند کیا جائے گا اور لبنان میں بھی تمام فوجی عملیاتی کارروائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں 19 جون کو ایک رسمی دستخطی تقریب منعقد ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ کے معاون کے مطابق، ایک مزید وسیع معاہدے کے لیے 60 دن کی جنگ بندی کی مدت میں مزید مذاکرات کیا جائیں گے جس میں پابندیوں میں نرمی اور نوکلر پروگرام پر تبادلہ خیال شامل ہو گا۔ ایرین کی حکومت نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اپنے سلاح سازی کو روکنے اور امریکہ کی پابندیوں کو حل کرنے کے لیے پابندی کے معاہدے پر تبادلہ خیال کرے گی۔ امریکہ کے صدر نے میسج میں کہا کہ وہ حورموز نفقہ کے تمام جہازوں کو بغیر ٹول کے کھولنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایرانی بندرگاہوں پر محاصرہ بھی ہٹا دیتا ہے۔ خطے کے کرہ ارضیاتی رخ کے اعتبار سے حورموز نفقہ کی اہمیت بڑی ہے کیونکہ یہ عالمی تیل اور چونک دار قدرتی گیس کا تقریباً 20٪ حصہ لی جاتا تھا۔ اس کے باوجود نوکلر پروگرام کے بارے میں مخصوص مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران 60 دن کے دوران تکنیکی مذاکرات کے ذریعے اٹمی پراتوں کی تکنیک، سسٹم کے جھلکیاں اور تفصیل سے ناپیدا ہونے کی معیارات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عالمی معاشی حیثیت میں ناپائیدار کنوزوں کے بعد، اس معاہدے کے بعد کی راہ میں مخصوص پابندیوں کو ہٹانے اور نئے معاہدے کا نظارہ متعدد صیغوں سے عمل میں لائی جائے گی۔ ایس الیٹنز اور اسرائیل کے ممکنہ جاسوسی اقدامات کے باوجود، اس معاہدے نے حوصلہ افزائی دی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعاون کی رہ بچائی جائے، جبکہ کچھ تشویشیں اب بھی موجود ہیں کہ نوکلر معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کے ختم ہونے کے بعد کے دورانیے میں غیرمنظم صورتحال باقی رہ سکتی ہے۔ مصروفیت کے بعد آنے والے دنوں میں، فیاضی تجزیے پر تنقید کے ساتھ اس معاہدے کے تفصیلی ڈرافٹ کو عوامی سطح پر مشترکہ اثاثوں کی جمنی اور سیکیورٹی معیارات کے ساتھ واضح کیا جائے گا۔ اس طرح کے معاہدے کی کامیابی کا خلاصہ یہ ہے کہ بلیڈ پر موجود برتری کو ختم کرنا اور عالمی توانائی کے بازار میں مستقر ہونے کے لیے خاص اقدامات کیے جائیں
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