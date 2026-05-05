امریکہ اور ایران کے درمیان خلیج میں کشیدگی بڑھ گئی، کشتیاں مار گرائی گئیں اور تیل تنکر پر حملے

صدر ٹرمپ نے ایرانی کشتیاں مار گرانے کا دعویٰ کیا جبکہ ایران نے سمندری علاقے پر کنٹرول کا نقشہ جاری کیا، خلیج میں تجارتی جہازوں پر حملے اور متحدہ عرب امارات میں تیل تنکر پر آتش زنی کی اطلاعات۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے سات چھوٹی ایران ی کشتیاں مار گرائی ہیں، جبکہ ایران کی حکام نے ایک ایسا نقشہ جاری کیا ہے جو ان کے بقول اب ان کے کنٹرول میں آنے والے سمندری علاقے کو دکھاتا ہے۔ واشنگٹن (رائٹرز) - امریکہ اور ایران نے پیر (4 مئی) کو خلیج میں نئے حملے شروع کیے کیونکہ وہ ہرمز کے تنگ حصے پر کنٹرول کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، جو کہ ایک نازک جنگ بندی کو ہلا کر رکھ دیا۔ تازہ میزائل وں اور ڈرون حملوں کی ایک نئی لہر اس کے بعد ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنگ جزیرہ نما سے پھنسے ہوئے ٹینکروں اور دیگر جہازوں کو گزرنے دینے کی ایک نئی کوشش شروع کی، جو کہ اہم توانائی تجارت کا نقطہ ہے جو فروری میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد سے تقریباً بند ہے۔ پیر کے اختتام سے پہلے، خلیج میں کئی تجارتی جہازوں نے دھماکوں یا آگ کی اطلاع دی، امریکہ نے کہا کہ اس نے چھوٹی ایران ی فوجی کشتیاں تباہ کر دیں ہیں، اور متحدہ عرب امارات میں ایک آئل پورٹ، جو ایک بڑے امریکی فوجی اڈے کی میزبانی کرتا ہے، پر ایران ی میزائل وں سے آگ لگائی گئی۔ ٹرمپ نے ایک ٹروتھ سوشل پوسٹ میں کہا کہ امریکہ نے سات چھوٹی ایران ی کشتیاں مار گرائیں، اور یہ شامل کیا کہ یہ وہ سب کچھ ہے جو ایران کے پاس بچا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی نئی کوشش کے بارے میں کم تفصیلات دیں، جسے انہوں نے 'پراجیکٹ فریڈم' کہا، تاکہ پھنسے ہوئے جہازوں کو تنگ جزیرہ نما سے گزرنے میں مدد مل سکے جب انہوں نے اسے سوشل میڈیا پر اعلان کیا، امریکی قانون کے تحت کانگریس سے جنگ کے لیے منظوری حاصل کرنے کی قانونی ڈیڈ لائن گزرنے کے دو دن بعد۔ ٹرمپ نے کانگریس کو بتایا کہ جنگ 'ختم' ہو چکی ہے اور ڈیڈ لائن بے معنی ہے، ایک دعویٰ جو کچھ قانون سازوں نے مسترد کر دیا۔ یہ فوجی طاقت کے استعمال کی پہلی ظاہری کوشش تھی جب سے گزشتہ ماہ کے جنگ بندی کے اعلان کے بعد دنیا کے سب سے اہم توانائی جہاز رانی کے راستے کو کھولنے کی کوشش کی گئی تھی، ایران ی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے کہا ہے کہ یہ صرف اس کی اجازت سے ہی ممکن ہے۔ شپنگ انشورنس کی لاگت بھی بڑھ گئی ہے۔ کئی ہفتوں سے، امریکی بحریہ نے سمندری راستے سے ایران کے تجارتی قافلوں کو روک رکھا ہے، جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ یہ خود جنگ کا ایک عمل ہے۔ لیکن ٹرمپ کی تازہ ترین حرکت، کم سے کم ابتدائی طور پر، الٹی پڑ گئی، جس سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ ایران کی جانب سے طاقت کے مظاہرے کا وعدہ کیا گیا، جس نے امریکہ کے فوجیوں کی میزبانی کرنے والے اپنے پڑوسیوں پر کسی بھی بڑھتی ہوئی کارروائی کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔ بڑے شپنگ کمپنیوں نے کہا کہ وہ دشمنی کے متفقہ خاتمے کا انتظار کرنے کا امکان رکھتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ تنگ جزیرہ نما کو عبور کرنے کی کوشش کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقی نے کہا کہ پیر کے واقعات نے ظاہر کیا کہ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کے ساتھ امن مذاکرات جاری ہیں جبکہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کو 'بدخواہوں' کے ذریعہ ایک 'دلدل' میں پھنسنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ تاہم، امریکی فوج نے کہا کہ دو امریکی تجارتی جہاز بحریہ کے گائیڈڈ میزائل تباہ کنوں کی مدد سے تنگ جزیرہ نما سے گزر گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کب ہوا۔ جبکہ ایران نے حالیہ گھنٹوں میں کسی بھی عبور کی تردید کی، Maersk نے کہا کہ Alliance Fairfax، ایک امریکی پرچم والا جہاز، پیر کو امریکی فوج کے ساتھ خلیج سے ہرمز کے تنگ جزیرے سے باہر نکلا۔ خطے میں امریکی افواج کے کمانڈر نے کہا کہ ان کے بیڑے نے چھوٹی ایران ی کشتیاں تباہ کر دیں، جس کی ایران نے بھی تردید کی۔ ایڈمرل براڈ کوپر نے کہا کہ انہوں نے ایران ی افواج کو امریکی فوجی اثاثوں سے دور رہنے کی 'شدید صلاح' دی جو مشن کو انجام دے رہے ہیں۔ ایران ی حکام نے ایک ایسا نقشہ جاری کیا ہے جو ان کے بقول اب ان کے کنٹرول میں آنے والے سمندری علاقے کو دکھاتا ہے، جو تنگ جزیرے سے بہت دور تک پھیلا ہوا ہے اور متحدہ عرب امارات کے ساحل کے طویل حصوں کو شامل کرتا ہے۔ جنوبی کوریا نے اطلاع دی کہ اس کے تجارتی جہاز، HMM Namu، تنگ جزیرے میں اس کے انجن روم میں دھماکا ہوا اور آگ لگ گئی، لیکن جہاز پر کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ایک ترجمان نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا آگ کسی حملے کی وجہ سے ہوئی تھی یا اندرونی طور پر شروع ہوئی۔ شپنگ کمپنی HMM نے منگل کو کہا کہ ہرمز کے تنگ جزیرے میں اس کے جہاز پر آگ بجھائی جا چکی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ جہاز کو دبئی کے قریب ایک بندرگاہ پر کھینچ کر لے جایا جائے گا، اور اب تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ برطانوی بحری سیکیورٹی ایجنسی UKMTO نے متحدہ عرب امارات کے ساحل سے دور دو جہازوں پر حملے کی اطلاع دی، اور اماراتی آئل کمپنی ADNOC نے کہا کہ اس کے ایک خالی آئل ٹینکر پر ایران ی ڈرون وں سے حملہ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں سارا دن ڈرون اور میزائل حملوں کی اطلاعات کے بعد، جن میں فجیرہ میں ایک آتش زنی بھی شامل ہے، جو ایک اہم آئل پورٹ ہے، متحدہ عرب امارات نے کہا کہ ایران ی حملے ایک سنگین escalation ہیں اور وہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ فجیرہ تنگ جزیرے سے باہر واقع ہے، جو اسے مشرق وسطیٰ کے تیل کے لیے چند برآمدی راستوں میں سے ایک بناتا ہے جس کے لیے اس سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی حکومت نے یہ بھی کہا کہ وہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر اسکول کے طلباء کے لیے ریموٹ لرننگ کو نافذ کر رہی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلیویژن نیٹ ورک نے کہا کہ فوجی حکام نے 'امریکی فوج کے ایڈونچرزم' کے جواب میں متحدہ عرب امارات پر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے، ایران نے کہا کہ اس نے تنگ جزیرے کی طرف بڑھنے والے امریکی جنگی جہاز پر فائرنگ کی، جس نے اسے پلٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ ایران ی رپورٹ میں ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ امریکی جنگی جہاز پر حملہ ہوا تھا، لیکن امریکہ نے اس کی تردید کی اور ایران ی حکام نے بعد میں فائرنگ کو وارننگ شاٹس قرار دیا.
