امریکی انتخابی نتائج پر ریٹرز/آپسوس پول اور علاقائی تناؤ کا جائزہ
ریٹرز/آپسوس کے نئے سروے کے مطابق امریکی ووٹرز کے لیے رہائشی خرچوں کا اضافہ سب سے بڑا چیلنج ہے، جبکہ ایران کے ساتھ کشیدگی اور سیاسی نظریات بھی متاثر کر رہے ہیں۔
امریکہ میں 2026 کے میڈ ٹرم انتخابات کے لیے ووٹرز کے ذہنوں میں رہائشی خرچوں کا اضافہ سب سے بڑا خدشہ بنا ہوا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں اور ایران کے ساتھ جاری جنگ بھی ان کے ووٹنگ کے فیصلوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ ریٹرز اور آپسوس ( Reuters / Ipsos) کے تازہ سروے میں یہ حقائق سامنے آئے ہیں، جو کہ 1,765 امریکی شہریوں پر مشتمل ایک قومی سروے ہے۔
معاشی دباؤ اور انتخابی رجحانات
ریجسٹرڈ ووٹرز میں سے 48 فیصد نے واضح کیا ہے کہ رہائشی خرچوں کا اضافہ ان کی ووٹنگ کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح 26 فیصد ووٹرز نے جمہوری اصولوں کے تحفظ کو اہمیت دی ہے، جبکہ 13 فیصد نے ہجرت کے معاملات کو ترجیح دی۔ اس سروے کا margin of error رجسٹرڈ ووٹرز کے لیے تین فیصد پوائنٹس ہے۔Also readامریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ڈیموکریٹس کو کامیابی کا امکان
پیٹرولیم کی اچی قیمتوں میں اضافے نے بھی معاشی دباؤ کو مزید بڑھا دیا ہے، خاص طور پر اس بات کے بعد کہ فروری سے امریکی-اسرائیلی جنگ ایران کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ سروے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ 49 فیصد امریکیوں نے بتایا کہ جنوری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے ان کے گھریلو مالیاتی حالات خراب ہوئے ہیں۔
ٹرمپ اور ایران کے معاملات پر ووٹرز کا موقف
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلیکن پارٹی کے کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ میڈ ٹرم انتخابات کو اپنی صدارت پر ووٹ کے طور پر دیکھیں تاکہ ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھا جا سکے۔ تاہم، سروے کے نتائج بتاتے ہیں کہ 48 فیصد ووٹرز نے اپنے ووٹ کو ٹرمپ کے خلاف قرار دیا، جبکہ 25 فیصد نے اسے ان کے حق میں اور باقی 25 فیصد نے اسے غیر متاثر کن قرار دیا۔
ایران کے ساتھ جاری تناؤ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے بچاؤ کے لیے فوجی کارروائیوں کی حمایت کی ہے، لیکن 55 فیصد ووٹرز کا ماننا ہے کہ یہ کارروائی اس کی قیمت کے برابر نہیں تھی۔ صرف 25 فیصد لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں اور 18 فیصد ابھی تک متحرک ہیں۔
انتخابی شفافیت اور دیگر اہم مسائل
انتخابی نظام کے حوالے سے ووٹرز میں حیران کن اتار چڑھاؤ دکھائی دیتا ہے۔ 77 فیصد ووٹرز کا یقین ہے کہ ان کے ووٹ گنے جائیں گے، لیکن 45 فیصد لوگ ابھی بھی چلاتے ہیں کہ ووٹ فراڈ ایک وسیع پیمانے پر پھیل گیا ہے۔ یہ حقیقت انتخابی انصاف اور شفافیت کے درمیان تقسیم کو ظاہر کرتی ہے۔
دیگر اہم معاملات میں 38 فیصد ووٹرز کا ماننا ہے کہ ٹرانس جینڈر لڑکیوں اور خواتین کو خواتین کے کھیلوں سے روکنا انتہائی اہم ہے۔ اس کے مقابلے میں 25 فیصد نے ٹرانس جینڈر حقوق کو یہی اہمیت دی۔ نیز 42 فیصد رجسٹرڈ ووٹرز کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلی جنس (AI) کے لیے ڈیٹا سنٹرز کی تعمیر کو محدود کرنا ایک اہم معاملہ ہے۔
امریکی انتخابی نظام اور مستقبل کا تجزیہ
امریکی سیاست میں امیر عطیات دہندگان کے کردار پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ ایک بائی پارٹی اکثریت نے یہ رائے دی ہے کہ بلینئرز کا فیڈرل انتخابات کو متاثر کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرنا نامناسب ہے۔ اس کے علاوہ 43 فیصد ووٹرز نے ڈیموکریٹس کو کم از کم کچھ اچھے خیالات والا پارٹی قرار دیا، جبکہ 39 فیصد نے ریپبلیکنز کے لیے یہی رائے دی۔
یہ نتائج اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ سیاسی قیادت کے خلاف نارضگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ووٹرز کسی ایک پارٹی کو بہتر حل والا سمجھتے ہیں۔ 1,765 شہریوں پر مشتمل یہ سروے جمعہ سے پیر تک کیا گیا تھا اور منگل کے انتخابات سے قبل کیا گیا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت کے آخری دو سال کے لیے کانگریس کی کنٹرول کا تعین کریں گے۔
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