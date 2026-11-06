امریکہ اور قطر کے رہنماؤں کے درمیان ایران کشیدگی کم کرنے کی بات چیت
ڈونلڈ ٹرمپ اور شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان فون پر ہونیوالی بات چیت میں ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور خطے کی سلامتی کے لیے سفارتی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان جمعہ کی شب ایک اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس میں خطے میں بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کو کم کرنے اور جاری بحران کے حل کے لیے جامع سفارتی کوششوں پر غور کیا گیا۔ امریکی سفارتی حکمت عملی کا مرکزی نکتہ ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنا تھا۔
سفارتی کوششوں اور علاقائی امن کا جائزہ
قطر کی سرکاری ایجنسی (Qatar News Agency) اور امیری ڈیوان (Emiri Diwan) کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی تجزیات، سفارتی اقدامات اور امریکہ اور قطر کے درمیان حکمت عملی تعلق کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی۔ اس بات چیت کا بنیادی مقصد خطے میں مزید اسکیلیشن (تیزرفتار تشدد یا کشیدگی) کو روکنا اور موجودہ بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنا تھا۔Also readوزیراعظم کا پاکستان میں مکمل ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے لیے واضح روڈ میپ کا حکم
دونوں قیادتوں نے ان بین الاقوامی اقدامات کا بھی جائزہ لیا جو بحران میں شامل فریقین کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور ایک حتمی معاہدے پر پہنچنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ فریقین کے درمیان اختلافات کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا جامع معاہدہ طے پایے جو نہ صرف موجودہ بحران کو ختم کرے بلکہ خطے میں دیرپا امن اور سلامتی کو بھی یقینی بنائے۔
قطر اور پاکستان کا ثالثی کردار
قطری بیان میں خاص طور پر ان سفارتی کوششوں کو اجاگر کیا گیا جن میں دوحہ (قطر) نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرنے اور ایک جامع معاہدے کو یقینی بنانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ قطر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا عمل آسان بنایا جا سکے اور اس جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے جو فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔
دوحہ کی سفارتی کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ فریقین کو ایک میز پر بٹھایا جائے اور ایسی صورت حال پیدا کی جائے جہاں تمام فریقین کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ اس عمل میں ایران کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے اور خطے میں دہشت گردی اور تشدد کے خدشات کو ختم کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔
سمندری راستوں اور توانائی کی فراہمی کی اہمیت
فون پر ہونیوالی بات چیت کے دوران شیخ تمیم بن حمد الثانی نے زور دے کر کہا کہ اختلافات کو حل کرنے اور خطے میں مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے مکالمہ اور سفارت کاری کا سلسلہ جاری رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے امن کے قیام کے لیے سفارتی ذرائع کو فوجی آپریشنز پر ترجیح دینے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔
قطر کے امیر نے خلیج فارس میں سمندری رسائی کی آزادی، خاص طور پر ہرمز کے تنگ درے (Strait of Hormuz) کے ذریعے، اور توانائی کی سپلائی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جاری بحران کے دوران جہاز رانی کے راستوں اور توانائی کے بہاؤ کی حفاظت خطے کی معاشی اور سلامتی کی حکمت عملی کا ایک اہم ستون ہے۔
ریاستہائے متحدہ کی فوجی تیاریاں
سفارتی مصروفیات کے درمیان رپورٹس کے مطابق ریاستہائے متحدہ کی فوج ایران کے خلاف ممکنہ بڑے حملوں کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ فوجی تحریکیں سفارتی دباؤ کے ساتھ ساتھ فوجی تیاریوں کی دوہری حکمت عملی کا حصہ ہیں تاکہ ایران کو کسی بھی طرح کے خطرات کا احساس ہو اور وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔
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