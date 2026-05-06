امریکی قنسول جنرل پشاور کا بند ہونے کا اعلان، خیبر پختونخوا کے دیپلوماٹک ذمہ داریاں اسلام آباد میں منتقل

امریکی وزارت خارجہ نے پشاور میں امریکی قنسول جنرل کے تدریجی بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد خیبر پختونخوا سے متعلق دیپلوماٹک ذمہ داریاں اب اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ کے ذمہ ہوں گی۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام دیپلوماٹک عملاء کی حفاظت کو بہتر بنانے اور وسائل کے منظم استعمال کے لیے ہے۔ امریکی حکومت نے واضح کیا کہ پشاور میں فزیکی موجودگی میں تبدیلی کے باوجود، پاکستان میں امریکی سیاستی اولویتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ امریکی سفارت خانہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکمرانوں اور مقامی کمیونٹیوں کے ساتھ تعامل جاری رہے گا، خاص طور پر اقتصادی تعاون، علاقائی امنیتی مسائل اور مشترک منافع پر توجہ رکھتے ہوئے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی مشن پاکستان میں باقی تمام پوسٹوں یعنی اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے ذریعے دیپلوماٹک کاروبار جاری رہے گا، جبکہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی تعهد کو دوبارہ تائید کی گئی.
