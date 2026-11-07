امریکہ اور ایران مذاکرات: ٹرمپ، وانس اور خفیہ سفارتی کوششوں کا تفصیلی جائزہ
ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وانس کی جانب سے ایران کے ساتھ سفارتی پیشرفت کی تصدیق، قطر اور پاکستان کے کردار اور ایٹمی مذاکرات کی ممکنہ بحالی کا جائزہ۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سفارتی مذاکرات میں مثبت پیشرفت کا اعلان کیا ہے، حالانکہ حالیہ عرصے میں فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ فلوریڈا میں ناسا کے کینڈی اسپیس سینٹر میں جمعہ کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ٹیہران کے ساتھ بات چیت اچھی طرح جاری ہے اور اس حوالے سے انتظامیہ مطمئن ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی وضاحت کی کہ ہرمز کی مضائقہ کا مقامی حالات انتہائی مستحکم ہے اور یہ تاریخی جलگمھ رو بند نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چھ سے سات ماہ کے دوران امریکی فوجی افسران ہلاک نہیں ہوئے ہیں، جو ان کی موجودہ پالیسی کی کامیابی کی علامت ہے۔
ایٹمی دھمکی اور اسرائیلی سلامتی
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیانات میں ایران کے ایٹلہ ہتھیار بنانے کی کوششوں کو روکنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ ایران کے ایٹلہ ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوتے تو اسرائیل وجود سے مٹ چکا ہوتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ خطے کی سلامتی کے لیے یہ شرط ضروری ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل اور پورا مشرق وسطیٰ آج بھی موجود ہے کیونکہ انہوں نے ایران کو ایٹلہ ہتھیاروں سے روکا۔ انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر بھی اسی طرح کے تاثرات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بات سچ ہے چاہے لوگ اسے سنے یا نہ سنے۔Also readعبد ایل سید کی ایران جنگ میں امریکی شمولیت پر شدید تنقید
قطر کی ثالثی اور خفیہ رابطے
سفارتی کوششوں میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی، جس میں جامع معاہدے پر بات چیت کی گئی۔ شیخ تمیم نے باضابطہ بیان میں خطے میں مزید پھیلنے سے بچنے اور توانائی کی سپلائی کی حفاظت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے بحری نقل و حمل کی آزادی اور سفارتی حل کی اہمیت پر خصوصی روشنی ڈالی۔ یہ بات واضح ہے کہ قطر نے امریکہ اور ایران کے درمیان فرق کو دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس سے تناؤ میں کمی کی امید پیدا ہوئی ہے۔
جے ڈی وانس اور پاکستان کا کردار
امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے ایرانی نمائندوں اور خطے کے واسطیوں کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کی قیادت کی ہے۔ انہوں نے گزشتہ دو ہفتوں میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا۔ سفارتی کوششوں میں واٹیکاف اور جیڈ کشر بھی شامل ہیں۔ وانس نے ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی کو خط لکھ کر براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کیا، جس پر ٹیہران نے مثبت ردعمل دیا۔
سابقہ کامیابیاں اور سیاسی دباؤ
جے ڈی وانس نے اپریل میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں جون میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے۔ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی براہ راست بات چیت کے بعد طے پایا تھا، جس میں ایران نے اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کو بلانے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم، بعد ازاں ایرانی اسلامی انقلاب گارڈز کور نے جہازوں پر حملے شروع کر دیے، جس سے یہ معاہدہ ناکام ہو گیا۔ نائب صدر وانس کا یہ اقدام سیاسی دباؤ کا حصہ بھی ہے، کیونکہ ری پبلیکن پارٹی کو مڈ ٹرم انتخابات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں ایران کے مسئلے کو اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔
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