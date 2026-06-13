امریکہ اور پاکستان کا ایران کے ساتھ معاہدے کا اعلان، آبنائے ہرمز کھلنے کا امکان

امریکی صدر ٹرمپ اور پاکستانی وزیراعظم شریف نے اتوار کو ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کا اعلان کیا ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز دوبارہ کھل جائے گی اور امریکی ناکہ بندی ختم ہوگی تاہم ایران نے تیزی سے دستخط سے انکار کیا ہے۔
دبئی اور واشنگٹن سے موصولہ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان ی حکام نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعے کے خاتمے کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ اتوار کو دستخط کے لیے تیار ہے تاہم ایران نے اشارہ دیا ہے کہ رسمی دستخط اتنے جلد ممکن نہیں ہیں۔ پاکستان ی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں فریقین نے امن کی ابتدائی خاکے پر اتفاق کر لیا ہے اور اتوار کو ایک الیکٹرانک دستخطی تقریب کی تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تکنیکی گفتگو اگلے ہفتے جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بھی اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اتوار کو حتمی شکل دینے کی توقع ہے۔ ان کے مطابق آبنائے ہرمز جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے اہم راستہ ہے اور جسے ایران نے مؤثر طریقے سے بلاک کر رکھا ہے معاہدہ نافذ ہوتے ہی دوبارہ کھل جائے گی۔ ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دستخطی شیڈول کے حوالے سے رپورٹس پر احتیاط برتنے پر زور دیا۔ انہوں نے سرکاری ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل معاہدے پر دستخط نہیں ہوں گے تاہم آنے والے دنوں میں پیش رفت ممکن ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ مذاکرات کے دوسری طرف غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے درست ٹائم لائن کی پیش گوئی مشکل ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے بعد میں دستخط کے وقت کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا لیکن مجوزہ انتظام کو مضبوط اور اہم قرار دیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب فریقین 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے بعد شروع ہونے والے تنازعے میں تصفیے کے قریب پہنچے ہیں۔ بہرحال شریف نے ایکس پر لکھا کہ فریقین پہلے سے کہیں زیادہ امن معاہدے کے قریب ہیں۔ جنگ نے عالمی سطح پر توانائی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور ہزاروں افراد کی جان لے لی ہے خاص طور پر ایران اور لبنان میں جہاں اسرائیل اور ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ کی دشمنی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کو کہا تھا کہ اگرچہ مسودے میں ترمیم ممکن ہے لیکن عارضی معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران تنازعے سے مضبوط ہو کر نکلا ہے۔ ان کے تبصروں کے کچھ دیر بعد امریکی افواج نے کئی ایران ی حملہ آور ڈرونز کو روکا جو مبینہ طور پر آبنائے ہرمز کی طرف جا رہے تھے ایک ذریعے کے مطابق۔ ذریعے نے کہا کہ ڈرونز تجارتی جہازوں کے لیے ممکنہ خطرہ تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بعد میں آپریشن کی تصدیق کی اور کہا کہ آبی گزرگاہ کھلی ہے۔ مہینوں سے ایران نے آبنائے پر ٹریفک کو مؤثر طریقے سے محدود کر رکھا ہے جبکہ امریکی بحری کارروائیوں نے ایران کی تیل برآمدات کو محدود کر دیا ہے۔ مذاکرات میں شامل ذرائع نے روئٹرز کو بتایا کہ مجوزہ مفاہمت کی یادداشت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنا شامل ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت جسے ٹرمپ نے فوجی کارروائی کی وجہ قرار دیا تھا بعد کے مرحلے میں ہوگی۔ ایک امریکی اہلکار نے وضاحت کی کہ ایران کو آبنائے کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہوگی ممکنہ طور پر ٹرانزٹ فیس کے بغیر جبکہ واشنگٹن بیک وقت اپنی ناکہ بندی کے اقدامات اٹھا لے گا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ اگلے مرحلے میں آبی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں صاف کرنا شامل ہوگا جس میں جی سات ممالک مدد کر سکتے ہیں۔ کئی ذرائع کے مطابق مسودے کی شرائط کے تحت امریکہ ایران کے منجمد بلین ڈالر کے فنڈز جاری کرنا شروع کرے گا اور ایران ی تیل کی برآمدات پر پابندیاں نرم کرے گا اس کے بدلے میں ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے گا اور دنیا کے سب سے اہم توانائی کی راہداریوں میں سے ایک کے ذریعے بین الاقوامی بحری تجارت کی بحالی کو یقینی بنائے گا۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عالمی طاقتیں خطے میں استحکام کی خواہاں ہیں اور تیل کی قیمتوں میں اضافے نے معیشتوں پر دباؤ ڈالا ہے۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور اسے اس معاہدے کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ مذاکرات نے ایک نئی راہ ہموار کی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے اور عالمی برادری اس پیش رفت کو امید سے دیکھ رہی ہے.
دبئی اور واشنگٹن سے موصولہ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی حکام نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعے کے خاتمے کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ اتوار کو دستخط کے لیے تیار ہے تاہم ایران نے اشارہ دیا ہے کہ رسمی دستخط اتنے جلد ممکن نہیں ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دونوں فریقین نے امن کی ابتدائی خاکے پر اتفاق کر لیا ہے اور اتوار کو ایک الیکٹرانک دستخطی تقریب کی تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تکنیکی گفتگو اگلے ہفتے جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بھی اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اتوار کو حتمی شکل دینے کی توقع ہے۔ ان کے مطابق آبنائے ہرمز جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے اہم راستہ ہے اور جسے ایران نے مؤثر طریقے سے بلاک کر رکھا ہے معاہدہ نافذ ہوتے ہی دوبارہ کھل جائے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دستخطی شیڈول کے حوالے سے رپورٹس پر احتیاط برتنے پر زور دیا۔ انہوں نے سرکاری ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل معاہدے پر دستخط نہیں ہوں گے تاہم آنے والے دنوں میں پیش رفت ممکن ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ مذاکرات کے دوسری طرف غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے درست ٹائم لائن کی پیش گوئی مشکل ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے بعد میں دستخط کے وقت کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا لیکن مجوزہ انتظام کو مضبوط اور اہم قرار دیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب فریقین 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے بعد شروع ہونے والے تنازعے میں تصفیے کے قریب پہنچے ہیں۔ بہرحال شریف نے ایکس پر لکھا کہ فریقین پہلے سے کہیں زیادہ امن معاہدے کے قریب ہیں۔ جنگ نے عالمی سطح پر توانائی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور ہزاروں افراد کی جان لے لی ہے خاص طور پر ایران اور لبنان میں جہاں اسرائیل اور ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ کی دشمنی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعے کو کہا تھا کہ اگرچہ مسودے میں ترمیم ممکن ہے لیکن عارضی معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران تنازعے سے مضبوط ہو کر نکلا ہے۔ ان کے تبصروں کے کچھ دیر بعد امریکی افواج نے کئی ایرانی حملہ آور ڈرونز کو روکا جو مبینہ طور پر آبنائے ہرمز کی طرف جا رہے تھے ایک ذریعے کے مطابق۔ ذریعے نے کہا کہ ڈرونز تجارتی جہازوں کے لیے ممکنہ خطرہ تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بعد میں آپریشن کی تصدیق کی اور کہا کہ آبی گزرگاہ کھلی ہے۔ مہینوں سے ایران نے آبنائے پر ٹریفک کو مؤثر طریقے سے محدود کر رکھا ہے جبکہ امریکی بحری کارروائیوں نے ایران کی تیل برآمدات کو محدود کر دیا ہے۔ مذاکرات میں شامل ذرائع نے روئٹرز کو بتایا کہ مجوزہ مفاہمت کی یادداشت میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور امریکی بحری ناکہ بندی ختم کرنا شامل ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت جسے ٹرمپ نے فوجی کارروائی کی وجہ قرار دیا تھا بعد کے مرحلے میں ہوگی۔ ایک امریکی اہلکار نے وضاحت کی کہ ایران کو آبنائے کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہوگی ممکنہ طور پر ٹرانزٹ فیس کے بغیر جبکہ واشنگٹن بیک وقت اپنی ناکہ بندی کے اقدامات اٹھا لے گا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ اگلے مرحلے میں آبی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں صاف کرنا شامل ہوگا جس میں جی سات ممالک مدد کر سکتے ہیں۔ کئی ذرائع کے مطابق مسودے کی شرائط کے تحت امریکہ ایران کے منجمد بلین ڈالر کے فنڈز جاری کرنا شروع کرے گا اور ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں نرم کرے گا اس کے بدلے میں ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے گا اور دنیا کے سب سے اہم توانائی کی راہداریوں میں سے ایک کے ذریعے بین الاقوامی بحری تجارت کی بحالی کو یقینی بنائے گا۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عالمی طاقتیں خطے میں استحکام کی خواہاں ہیں اور تیل کی قیمتوں میں اضافے نے معیشتوں پر دباؤ ڈالا ہے۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور اسے اس معاہدے کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ مذاکرات نے ایک نئی راہ ہموار کی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے اور عالمی برادری اس پیش رفت کو امید سے دیکھ رہی ہے
امریکہ ایران پاکستان آبنائے ہرمز معاہدہ