امریکا کی ایران پر مزید سخت اقتصادی پابندیاں؛ تیل خریداروں اور فنڈز رکھنے والے ممالک کو وارننگ

امریکی وزیر خزانہ کا اعلان، ایران کے خلاف 'آپریشن اکنامک فیری' کا آغاز، پاسداران انقلاب کے مالی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کا عزم، 3 شخصیات اور 17 اداروں پر پابندیاں عائد۔
امریکا نے ایران پر اپنی اقتصادی پابندیوں کا دائرہ مزید وسیع کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران سے تیل خریدے گا یا اس کے بینکوں میں رقوم رکھے گا، اس کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ اعلان امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بریفنگ کے دوران کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ ایک سال سے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کی پالیسی جاری ہے اور اب اسے مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے بتایا کہ امریکا نے ایران کے خلاف اب 'آپریشن اکنامک فیری' کے نام سے ایک نیا
مہم شروع کیا ہے۔ اس مہم کا بنیادی مقصد ایرانی حکومت کے مالی وسائل تک رسائی کو مکمل طور پر روکنا ہے۔ اس 'اکنامک آپریشن' کے تحت خاص طور پر پاسداران انقلاب کے مالیاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاسداران انقلاب کی قیادت کے مزید اثاثے منجمد کیے جائیں گے اور ایرانی قیادت سے منسلک دیگر افراد کے مالی وسائل کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ان پابندیوں کے دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے، امریکی محکمہ خزانہ نے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت ایران سے وابستہ 3 نمایاں شخصیات اور 17 مختلف اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد ایران کی معیشت کو مزید کمزور کرنا اور اس کی عالمی مالیاتی نظام تک رسائی کو محدود کرنا ہے۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی حکام کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ایران مالی طور پر کافی کمزور ہو چکا ہے اور جنگ کی سکت نہیں رکھتا۔ اس دوران، لبنان نے 8 اپریل کو ہونے والے اسرائیلی حملوں کے خلاف سلامتی کونسل میں باضابطہ شکایت درج کرائی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال خطے میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی کشیدگی اور اقتصادی جنگ کے تناظر میں دیکھی جا رہی ہے۔
امریکا ایران اقتصادی پابندیاں پاسداران انقلاب عالمی تجارت
