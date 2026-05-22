امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران جنگ پر بات، غیرقانونی تارکین وطن کےحوالے، پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ پر تنقید

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں راک لینڈ کمیونٹی کالج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکا کو غیرقانونی تارکین وطن کےحوالے نہیں کریں گے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنا امریکی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکی شہریوں کو محفوظ بنانے کیلئے بل لانا چاہتے ہیں، پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ امریکی نظام کیلئے خطرہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکا ایران جنگ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایران کی پوری قیادت ختم کردی، اس کے پاس ائیرفورس ہے نہ نیوی جبکہ امریکا کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، فیک نیوز چینلز جنگ سے متعلق غلط خبریں دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نے چین کا تاریخی دورہ کیا، صدرشی جن پنگ اچھے آدمی ہیں، صدر ٹرمپ نے بتایا کہ سعودی عرب دو سال پہلے امریکا میں دو کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کررہا تھا۔ ہمارے دور میں امریکا میں سعودی سرمایہ کاری کا حجم اٹھارہ کھرب ڈالر تک پہنچ گیا، امریکا دو سال پہلے ایک مردہ ملک تھا اب ہر کوئی امریکا کی عزت کررہا ہے۔پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکراتی عمل میں ایٹمی پروگرام پر بات نہیں ہوگی، ایران نے واضح کر دیایواےای، سعودی عرب اور قطر کی ٹرمپ سے ایران جنگ دوبارہ نہ چھیڑنے کی اپیلکاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگیں۔
