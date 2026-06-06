امریکی فوج نے ایرانی ساحلی ریڈاروں کو نشانہ بنایا، ایران کا جوابی حملہ

امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع بڑھ گیا ہے، امریکی فوج نے ایرانی ریڈار سائٹس پر حملہ کیا جبکہ ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری ہے، جس سے عالمی تیل کی قیمتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔
امریکی فوج نے ہفتے کے روز ایران ی ساحلی ریڈار سائٹس پر حملہ کیا، اس سے پہلے ایران نے آبنائے ہرمز کی طرف ڈرون فائر کیے تھے، جنہیں امریکی فوج نے مار گرایا۔ امریکی فوج کے مطابق، یہ چار ایران ی ڈرون علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اس کے جواب میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے گوروک اور قشم جزیرے میں نگرانی کے مقامات پر حملہ کیا، جو آبنائے ہرمز پر واقع ہیں۔ ایران ی پاسداران انقلاب نے کہا کہ انہوں نے امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا اور چار تیل بردار بحری جہازوں پر فائرنگ کی جو اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کویتی فضائی دفاع نے نامعلوم ذرائع سے میزائل اور ڈرون حملوں کو روکا، جبکہ بحرین میں سائرن بجے اور رہائشیوں کو پناہ لینے کی ہدایت کی گئی۔ ایران نے کہا کہ اس نے دونوں ممالک میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا لیکن امریکی فوج نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تین ماہ پرانی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک عبوری معاہدے کے لیے زیادہ تر بالواسطہ مذاکرات جاری تھے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام سمیت دیگر مسائل پر مزید مذاکرات چھوڑ دیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو یورینیم تک رسائی کے لیے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاہدے کے تحت تہران اربوں ڈالر کی تیل کی آمدنی، خام برآمدات پر پابندیوں میں چھوٹ، امریکی ناکہ بندی ہٹانے اور آبنائے ہرمز پر دباؤ چاہتا ہے۔ ایران نے مؤثر طریقے سے آبنائے ہرمز کو بلاک کر دیا ہے، جہاں سے جنگ سے پہلے دنیا کے تقریباً پانچویں حصے کا تیل گزرتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے گھریلو سیاسی دباؤ کا سامنا ہے تاکہ وہ اس غیر مقبول جنگ کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران کی زیادہ تر ڈرون اور میزائل تیار کرنے والی سہولیات تباہ ہو چکی ہیں، لیکن ایران یوں کے پاس اب بھی تقریباً پانچویں حصے کے میزائل موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس کچھ میزائل اور ڈرون ہیں، اور ان کا تخمینہ ہے کہ شاید 21% سے 22% میزائل باقی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ ایران ی رہنما اگر اتنے بے بس ہیں تو وہ معاہدے پر آمادہ کیوں نہیں ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں اور انہیں وقت لگے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی، جس کے بعد تہران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون داغے اور آبنائے ہرمز کے ذریعے ترسیل کو بڑی حد تک روک دیا۔ اس تنازع نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور دیگر مصنوعات کی سپلائی چین کو درہم برہم کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ بڑھتی ہوئی ایندھن اور نقل و حمل کے اخراجات کی وجہ سے لاکھوں لوگ قحط کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور متوازی تنازع میں، لبنان میں ایران کے حامی حزب اللہ نے کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر دو حملے کیے ہیں، جبکہ لبنانی سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ اسرائیلی فضائی حملوں نے جنوبی لبنان کے قصبوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے حزب اللہ کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور اسرائیل سے جنوبی لبنان سے انخلا کا مطالبہ کیا۔ تہران نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کی شرط قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے لبنان میں لڑائی روکنے کے لیے اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان امریکی ثالثی والے معاہدے کو مسترد کر دیا، جس میں اسرائیلی انخلا شامل نہیں تھا اور حزب اللہ مذاکرات کا حصہ نہیں تھی۔ لبنان کے اسپیکر اور حزب اللہ کے اتحادی نبیہ بری نے کہا کہ وہ جنوبی لبنان سے حزب اللہ کے انخلا پر رضامند ہوں گے اگر اسرائیلی فوجیں بھی ان علاقوں سے ایک ساتھ انخلا کریں جن پر وہ قابض ہیں۔ لبنان کے علاوہ، غزہ، شمالی اسرائیل اور کویت کے رہائشی بھی اس ہفتے فائر کی زد میں رہے، حالانکہ امریکی ترتیب سے ہونے والی جنگ بندیوں کو ٹرمپ نے زیادہ معتدل انداز میں فائرنگ قرار دیا، نہ کہ مکمل جنگ بندی.
امریکی فوج نے ہفتے کے روز ایرانی ساحلی ریڈار سائٹس پر حملہ کیا، اس سے پہلے ایران نے آبنائے ہرمز کی طرف ڈرون فائر کیے تھے، جنہیں امریکی فوج نے مار گرایا۔ امریکی فوج کے مطابق، یہ چار ایرانی ڈرون علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اس کے جواب میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے گوروک اور قشم جزیرے میں نگرانی کے مقامات پر حملہ کیا، جو آبنائے ہرمز پر واقع ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ انہوں نے امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا اور چار تیل بردار بحری جہازوں پر فائرنگ کی جو اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کویتی فضائی دفاع نے نامعلوم ذرائع سے میزائل اور ڈرون حملوں کو روکا، جبکہ بحرین میں سائرن بجے اور رہائشیوں کو پناہ لینے کی ہدایت کی گئی۔ ایران نے کہا کہ اس نے دونوں ممالک میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا لیکن امریکی فوج نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تین ماہ پرانی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک عبوری معاہدے کے لیے زیادہ تر بالواسطہ مذاکرات جاری تھے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام سمیت دیگر مسائل پر مزید مذاکرات چھوڑ دیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو یورینیم تک رسائی کے لیے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاہدے کے تحت تہران اربوں ڈالر کی تیل کی آمدنی، خام برآمدات پر پابندیوں میں چھوٹ، امریکی ناکہ بندی ہٹانے اور آبنائے ہرمز پر دباؤ چاہتا ہے۔ ایران نے مؤثر طریقے سے آبنائے ہرمز کو بلاک کر دیا ہے، جہاں سے جنگ سے پہلے دنیا کے تقریباً پانچویں حصے کا تیل گزرتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے گھریلو سیاسی دباؤ کا سامنا ہے تاکہ وہ اس غیر مقبول جنگ کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایران کی زیادہ تر ڈرون اور میزائل تیار کرنے والی سہولیات تباہ ہو چکی ہیں، لیکن ایرانیوں کے پاس اب بھی تقریباً پانچویں حصے کے میزائل موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس کچھ میزائل اور ڈرون ہیں، اور ان کا تخمینہ ہے کہ شاید 21% سے 22% میزائل باقی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ ایرانی رہنما اگر اتنے بے بس ہیں تو وہ معاہدے پر آمادہ کیوں نہیں ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں اور انہیں وقت لگے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف جنگ شروع کی تھی، جس کے بعد تہران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون داغے اور آبنائے ہرمز کے ذریعے ترسیل کو بڑی حد تک روک دیا۔ اس تنازع نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور دیگر مصنوعات کی سپلائی چین کو درہم برہم کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ بڑھتی ہوئی ایندھن اور نقل و حمل کے اخراجات کی وجہ سے لاکھوں لوگ قحط کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور متوازی تنازع میں، لبنان میں ایران کے حامی حزب اللہ نے کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر دو حملے کیے ہیں، جبکہ لبنانی سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ اسرائیلی فضائی حملوں نے جنوبی لبنان کے قصبوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے حزب اللہ کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا اور اسرائیل سے جنوبی لبنان سے انخلا کا مطالبہ کیا۔ تہران نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کی شرط قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے لبنان میں لڑائی روکنے کے لیے اسرائیل اور لبنانی حکومت کے درمیان امریکی ثالثی والے معاہدے کو مسترد کر دیا، جس میں اسرائیلی انخلا شامل نہیں تھا اور حزب اللہ مذاکرات کا حصہ نہیں تھی۔ لبنان کے اسپیکر اور حزب اللہ کے اتحادی نبیہ بری نے کہا کہ وہ جنوبی لبنان سے حزب اللہ کے انخلا پر رضامند ہوں گے اگر اسرائیلی فوجیں بھی ان علاقوں سے ایک ساتھ انخلا کریں جن پر وہ قابض ہیں۔ لبنان کے علاوہ، غزہ، شمالی اسرائیل اور کویت کے رہائشی بھی اس ہفتے فائر کی زد میں رہے، حالانکہ امریکی ترتیب سے ہونے والی جنگ بندیوں کو ٹرمپ نے زیادہ معتدل انداز میں فائرنگ قرار دیا، نہ کہ مکمل جنگ بندی
ایران امریکہ آبنائے ہرمز جنگ ڈرون