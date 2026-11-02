امریکی ڈالر میں کمی، ایران-امریکہ سلامتی کے امکانات اور آئل کی قیمتوں میں گراوٹ
امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان جاری ہے جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی امیدیں اور تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ مارکیٹوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔
امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار ہے جس کی بنیادی وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی بات چیت کے مثبت امکانات اور عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں گراوٹ ہے۔ ہانگ کانگ سے موصولہ رپورٹس کے مطابق منگل کے روز مارکیٹوں میں یہ لہر دیکھی گئی جب سرمایہ کار آسٹریلیا کے ریٹ آف انٹرسٹ کے فیصلے اور دیگر مرکزی بینکوں کی پالیسی کی تجاویز کا انتظار کر رہے تھے۔
تیل کی قیمتوں میں کمی اور ڈالر پر اثرات
برینٹ خام تیل کے فیوچرز نے پیر کے روز سات فیصد سے زائد کی گراوٹ ریکارڈ کی جو چند ماہ میں سب سے تیز شرح ہے۔ اس جھٹکے کی بنیادی وجہ تہران کا اعلان تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چھ ماہ پر پھیلی جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں یہ کمی نے امریکہ میں مہنگائی کے خدشات کو کم کیا جس کے نتیجے میں لمبے عرصے کے امریکی ٹریژری بانڈز کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
ٹریژری بانڈز کی پیداوار اور بینکوں کی پالیسیاں
امریکہ کے بیسٹ ٹریژری نوٹ کی پیداوار 4.9145 فیصد پر مستحکم رہی جبکہ تینتیس سالہ بانڈز کی پیداوار 5.2868 فیصد کے قریب برقرار رہی۔ دونوں میں پچھلے سیشن میں تقریباً دو مہینے کی کم ترین سطح دیکھی گئی تھی۔ ڈالر انڈیکس جو ین اور یورو سمیت دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قدر ماپتا ہے، 101.76 پر تجارت کر رہا تھا جو پیر کے روز ایک ماہ کی کم ترین سطح کے بعد اب بھی کمزور رجحان ظاہر کر رہا ہے۔
آسٹریلیا اور یورپ کے مرکزی بینکوں کے فیصلے
آسٹریلیا کے ریزرو بیک نے آفیشل کیش ریٹ میں 25 بےسس پوائنٹس کی اضافت متوقع ہے جو کہ 4.85 فیصد تک پہنچ جائے گی۔ یہ فیصلہ دسمبر 2008 کے بعد سے سب سے اونچی سطح ہوگی اور اس سال پانچ بڑی تبدیلیوں کے بعد کل 125 بےسس پوائنٹس کی اضافت کا باعث بنے گی۔ اس کے برعکس، برطانیہ میں منیوفیکچررز کی پیداواری صلاحیت میں دو سالوں کی تیز ترین اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد سٹرلنگ بڑھا۔
انگلش پاؤنڈ کی مضبوطی اور بنک انگلینڈ کا امکان
برطانوی منی فیئر پروڈکشن انڈیکس کے ڈیٹا کی روشنی میں سٹرلنگ ڈالر کے مقابلے میں 0.05 فیصد بڑھ کر 1.3414 پر پہنچ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انفلیشن کو 2 فیصد ٹارگٹ کے قریب لانے کے لیے بنک انگلینڈ اپنی بینک ریٹ میں 3.75 فیصد سے بڑھا کر 4.0 فیصد کرنے کا امکان ہے۔ یہ 2023 کے اگست کے بعد سے پہلی بار ہوگا جب انفلیشن کی شرح اب بھی اپنا ٹارگٹ تین گنا سے زیادہ تھی۔
جیوپولیٹکل خطرات اور سیف ہاویں کرنسیاں
جاپانی ین ڈالر کے مقابلے میں 157.915 پر ٹراڈ کر رہا ہے حالانکہ یہاں مقامی تعطیل تھی۔ او سی بی سی کے ایف ایکس اسٹریٹجسٹ سیم موہ سینگ کے مطابق آئل ریلیف میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن دوسری جگہ قناعت نہیں ہے۔ اے آئی اسٹاک مارکیٹ میں کمی اور امریکی صدارتی انتخابات کے خطرات ڈالر کو سیف ہاویں کے طور پر مضبوط بنا رہے ہیں جبکہ ارزان توانائی فاریکس ڈائنامکس کو تبدیل کر رہی ہے۔
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