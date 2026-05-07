امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی کوششیں اور پاکستان کا ثالثی کردار

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے جلد خاتمے کی امید ظاہر کی ہے، جبکہ پاکستان کی ثالثی میں ایک صفحے کی ابتدائی memorandum تیار کی جا رہی ہے تاکہ خلیج ہرمز اور جوہری مسائل کو حل کیا جا سکے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع اور جنگ کا خاتمہ بہت جلد اور تیزی سے ہو سکتا ہے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ تہران اس وقت امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی ایک امن تجویز پر غور کر رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد اس طویل تنازع کو باقاعدہ طور پر ختم کرنا ہے، اگرچہ اس منصوبے میں کئی بنیادی اور پیچیدہ مسائل کو فی الحال حل نہیں کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکی حکام کے درمیان بہت مثبت اور تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں اور اگر اسی طرح پیش رفت جاری رہی تو یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ یہ جنگ 28 فروری کو شروع ہوئی تھی اور تب سے اب تک کئی کوششوں کے باوجود کوئی حتمی تصفیہ نہیں ہو سکا تھا۔ دوسری جانب ایرانی حکام اور سیاست دانوں کا رویہ اس تجویز کے حوالے سے کافی سخت اور شکوک و شبہات سے بھرپور نظر آتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران اس تجویز پر اپنا جواب جلد دے گا، لیکن ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے اس منصوبے کو حقیقت پسندانہ قرار دینے کے بجائے اسے صرف ایک امریکی خواہشات کی فہرست قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی سوشل میڈیا پر انگریزی زبان میں ایک طنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے ان رپورٹس کا مذاق اڑایا کہ ایک معاہدہ قریب ہے، انہوں نے اسے آپریشن ٹرسٹ می برو کی ناکامی قرار دیا۔ اس تمام سفارتی کشمکش میں پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ پاکستانی ذرائع اور ثالثی کے عمل سے واقف افراد کے مطابق دونوں ممالک ایک صفحے کی ابتدائی memorandum پر اتفاق کرنے کے بہت قریب ہیں۔ یہ دستاویز فوری طور پر تمام مشکل مسائل کو حل کرنے کے بجائے ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرے گی جس کے تحت خلیج ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی، ایران پر عائد امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام پر کچھ حدود مقرر کرنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کی قیادت صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جارڈ کشنر کر رہے ہیں۔ اگر دونوں ممالک اس ابتدائی معاہدے کی منظوری دے دیتے ہیں تو اس کے بعد تیس دن کا ایک وقفہ ہوگا جس کے دوران ایک جامع اور تفصیلی معاہدے کے لیے گہری بات چیت کی جائے گی۔ اس مجوزہ memorandum کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھی فریق سے فوری طور پر بڑی رعایتوں کا مطالبہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس میں ان سخت شرائط کا ذکر ہے جنہیں ایران نے ماضی میں مسترد کیا تھا، جیسے کہ میزائل پروگرام پر پابندی یا مشرق وسطیٰ میں پراکسی ملیشیا کی حمایت کا خاتمہ۔ تاہم، ایران کے پاس موجود تقریباً 400 کلو گرام قریب ہتھیاروں کے درجے کے یورینیم کے ذخیرے کا ذکر اس دستاویز میں نہیں کیا گیا، جو کہ ایک بڑا تشویشناک مقام ہے۔ خلیج ہرمز کی صورتحال اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نے اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خلیج ہرمز دنیا کی تقریباً پانچویں حصے کی تیل اور گیس کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم ہے اور جنگ سے پہلے یہ عالمی تجارت کی شہ رگ تصور کی جاتی تھی۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں خلیج ہرمز میں بلاک شدہ راستوں کو کھولنے کے لیے ایک بحری مشن کا آغاز کیا تھا لیکن بعد میں اسے روک دیا گیا، جس کی وجہ سعودی عرب کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کے استعمال پر پابندی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سعودی حکام اس بات پر شدید ناراض تھے کہ امریکہ نے ان کی مرضی کے بغیر جہازوں کی نگرانی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں سعودی عرب نے واشنگٹن کو واضح کر دیا کہ وہ امریکی فوجی طیاروں کو اپنے اڈوں سے اڑنے یا اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ نے پاکستان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل عاصم منیر کے کردار کی تعریف کی ہے جنہوں نے واشنگٹن اور تہران کو ایک میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ وہ باقاعدہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم، یو رینیم کی افزودگی کے حوالے سے اب بھی شدید اختلافات موجود ہیں کہ کیا یہ پابندی پانچ سال، بیس سال یا ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب تک اس بنیادی نکتے پر اتفاق نہیں ہوتا، ایک حتمی معاہدہ دور نظر آتا ہے.
