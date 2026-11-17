امریکی ایئر ٹریفک کنٹرول میں بحران: ٹرمپ کا بائیڈن انتظامیہ پر تنقید
ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام کہ بائیڈن انتظامیہ نے ایوی ایشن فنڈز کا غلط استعمال کیا، جس سے FAA کی پروازوں کی معطلی کا سبب بنا، اب کونٹریس سے مدد مانگی گئی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باڑی ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں پیدا ہونے والے شدید بحران کا ذمہ دار سابق صدر جیو بائیڈن کی انتظامیہ کو ٹھہراتے ہوئے واضح کیا ہے کہ گزشتہ حکومت نے ہوائی نظام میں بہتری کے لیے مختص فنڈز کا مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے جمعہ کی شام کو ایک سوشل میڈیا بیان میں اس بات کی وضاحت کی کہ ایئر ٹریفک کنٹرول نیٹ ورک کا پرانا اور ناکارہ ہونا موجودہ مسائل کی بنیادی وجہ ہے، جس کی وجہ سے فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کو ملک بھر میں پروازوں کی کارروائی کو معطل کرنا پڑا۔
ٹرمپ کا بائیڈن انتظامیہ پر شدید تنقید
صدر ٹرمپ کا مؤقف ہے کہ گزشتہ انتظامیہ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے متعلقہ سنگین مسائل کو نظر انداز کیا، حالانکہ 2023 میں ملک بھر میں پروازوں کی معطلی جیسی بڑی صورت حال سامنے آچکی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے ایئر مین جیسے الفاظ پر پابندی لگانے جیسی غیر ضروری ترجیحات پر زیادہ توجہ دی، جس کے نتیجے میں ایوی ایشن سیکٹر کی بنیادی ڈھانچے میں بہتری کے مواقع ضائع ہوگئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ترجیحات نے ہوائی جہازوں کی حفاظت اور چلاؤ کے نظام کو مزید کمزور کیا، جس کا براہ راست اثر شہریوں اور کارپوریٹ سیکٹر پر پڑا۔Also readFAA OKs SpaceX Starship Flight 8 launch after Flight 7 mishap
ایئر ٹریفک سسٹم کی پرانی اور ناکارہ ساخت
امریکی ایوی ایشن کا نیٹ ورک گرانٹوں کی کمی اور انتظامی سستی کی وجہ سے پرانا ہوچکا ہے، جسے ٹرمپ نے ناکارہ قرار دیا ہے۔ اس سسٹم میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر اور سیفٹی رپورٹس میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ موجودہ انتظامیہ اس پرانی نظام کو ہٹانے اور اس کی جگہ جدید سسٹم لگانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے، لیکن گزشتہ حکومت کی غفلت نے اس عمل کو سست کردیا۔ اس بحران کا ازالہ کرنے کے لیے اب کوششیں تیز کی گئی ہیں تاکہ ملک کے ہوائی راستوں کو دوبارہ کھلا کیا جا سکے۔
کانگریس سے دو سال کی کوششیں اور مالی مدد
ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ انتظامیہ نے گذشتہ دو سالوں سے کنگریس کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہیں تاکہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی انتظامیہ کے تحت اس بحران کو دور کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن مالی وسائل اور قانونی منظوریوں کی کمی نے ان کوششوں کو محدود رکھا۔ اب وہ دوبارہ کانگریس سے درخواست کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایوی ایشن سیکٹر کو بچانے کے لیے فوری بجٹ جاری کیا جائے۔
شہریوں اور صنعت پر حتمی اثرات
اس بحران کا سب سے بڑا اثر امریکی شہریوں اور ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری پر پڑا ہے، جہاں پروازوں کی معطلی نے ہزاروں مسافروں کی روزمرہ کی زندگی متاثر کی ہے۔ فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (FAA) کی جانب سے کی گئی یہ معطلی نہ صرف سفری اختیارات کو متاثر کرتی ہے بلکہ ملکی معیشت کو بھی بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹرمپ کا مؤقف ہے کہ اگر وقت پر مناسب اقدامات نہ کیے گئے، تو مستقبل میں بھی ایسی بڑی روکاوٹیں آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
نئے اقدامات اور مستقبل کا منصوبہ
صدر ٹرمپ نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ان کی انتظامیہ اس بحران کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب کاغذی کارروائیوں میں کمی اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایوی ایشن سیکٹر کی بحالی کے لیے صرف فنڈز ہی نہیں، بلکہ انتظامی اصلاحات کی بھی سخت ضرورت ہے، جو کہ موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔
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