امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت سے متعلق اہم ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت سے متعلق ایک اہم ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس ایگزیکیٹو آرڈر کا مقصد نئی اور طاقتور اے آئی ٹیکنالوجیز کے لیے حفاظتی ضوابط اور حکومتی نگرانی کا فریم ورک متعارف کرانا تھا۔ صدر ٹرمپ کو اس حکم نامے پر دستخط ایک خصوصی تقریب میں کرنا تھے تاہم آخری وقت میں یہ تقریب منسوخ کر دی گئی۔ اس فیصلے کی وجہ یہ بتائی کہ سخت قواعد امریکا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اے آئی صنعت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس سے چین کو عالمی دوڑ میں برتری حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت (AI) سے متعلق ایک اہم ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ آمریکایی میڈیا کے مطابق اس ایگزیکیٹو آرڈر کا مقصد نئی اور طاقتور اے آئی ٹیکنالوجیز کے لیے حفاظتی ضوابط اور حکومتی نگرانی کا فریم ورک متعارف کرانا تھا۔ صدر ٹرمپ کو اس حکم نامے پر دستخط ایک خصوصی تقریب میں کرنا تھے تاہم آخری وقت میں یہ تقریب منسوخ کر دی گئی۔ اس فیصلے کی وجہ یہ بتائی کہ سخت قواعد امریکا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی اے آئی صنعت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس سے چین کو عالمی دوڑ میں برتری حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ امریکا اس وقت چین سمیت پوری دنیا سے آگے ہے اور میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا جو اس برتری میں رکاوٹ بنے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ایلون مسک اور مارک زکربرگ سمیت ٹیکنالوجی کی دنیا کے کردار دھرتا شخصیات کا دباؤ بھی اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ بنا ہے۔مجوزہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اے آئی کمپنیوں کو جدید ماڈلز عوام کے لیے جاری کرنے سے قبل امریکی حکومت کے ساتھ رضاکارانہ بنیادوں پر رابطہ اور حفاظتی جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اس فریم ورک کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ نئی اے آئی ٹیکنالوجیز قومی سلامتی، سائبر سکیورٹی اور حساس انفراسٹرکچر کے لیے خطرہ نہ بنیں۔ رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک الگ اقدام کے تحت امریکی حکومت کو جدید اے آئی ماڈلز استعمال کرتے ہوئے سرکاری کمپیوٹر سسٹمز، بینکنگ نیٹ ورکس، اسپتالوں اور دیگر اہم معاشی ش عبوں کی سائبر سکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایت بھی دینا چاہتے ہیں۔ امریکا میں اس وقت طاقتور اے آئی سسٹمز کے ممکنہ خطرات پر شدید بحث جاری ہے۔کمپنی نے خبردار کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پیچیدہ سائبر حملوں کو انتہائی طاقتور بنا سکتی ہے اگرچہ بعض سائبر سکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس شعبے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف ٹیکنالوجی کی ترقی تک محدود نہیں بلکہ امریکا اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی عالمی ٹیکنالوجی جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ ان کے بقول امریکا میں یہ خوف بڑھ رہا ہے کہ اگر امریکی کمپنیوں پر زیادہ ضابطے عائد کیے گئے تو چین مصنوعی ذہانت کے میدان میں تیزی سے آگے نکل سکتا ہے۔ ناقدین خبردار کر رہے ہیں کہ مناسب حفاظتی قوانین کے بغیر طاقتور اے آئی سسٹمز مستقبل میں بڑے سکیورٹی اور معاشرتی خطرات پیدا کر سکتے ہیں.
