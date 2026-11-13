امریکی بحریہ کے اعلیٰ افسران کی برطرفی پر کانگریس کے تحفظات
امریکی بحریہ نے متعدد اعلیٰ افسران کو عہدوں سے ہٹایا مگر باضابطہ اعلان نہیں کیا، جس پر ڈیموکریٹ ارکانِ کانگریس نے خط لکھ کر شدید تحفظات ظاہر کیے ہیں۔
امریکی بحریہ نے گزشتہ چند ماہ کے دوران متعدد اعلیٰ فوجی افسران اور اہم عہدیداروں کو عہدوں سے ہٹا دیا، مگر ان تبدیلیوں کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) کے مطابق بحریہ کی اس خاموشی پر کانگریس کے ارکان نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔
دو ڈیموکریٹ ارکانِ کانگریس نے جمعرات کو کہا کہ امریکی بحریہ نے گزشتہ ماہ ایک جوہری آبدوز کے پورے اعلیٰ کمانڈنگ عملے کو برطرف کرنے کے بارے میں کانگریس کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ یہ معاملہ امریکی بحریہ کی روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر اختیار کی گئی خاموشی کے باعث زیرِ بحث ہے۔Also readPfizer Stops Premarin Menopause Sales in Canada
یو ایس ایس ساؤتھ ڈکوٹا کے عملے کی برطرفی کیسے ہوئی
یو ایس ایس ساؤتھ ڈکوٹا نامی جوہری آبدوز کے کمانڈر، نائب کمانڈر اور اعلیٰ ترین اہلکار کو گزشتہ ماہ عہدوں سے ہٹایا گیا تھا۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب آبدوز کو سمندر کی تہہ میں کسی چیز سے ٹکرانے کا واقعہ پیش آیا۔
ارکانِ کانگریس جو کورٹنی اور ایڈم اسمتھ نے بحریہ کے قائم مقام سربراہ ہنگ کاؤ اور اعلیٰ فوجی افسر ایڈمرل ڈیرل کاڈل کو خط لکھ کر اس معاملے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ یہ خط امریکی ایوانِ نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی جانب سے بھیجا گیا۔
خط کے مطابق بحریہ نے ان اہم عہدیداروں کی برطرفی کے بارے میں ایوان کی متعلقہ کمیٹی کو مطلع نہیں کیا۔ بحریہ نے اس واقعے پر عوامی سطح پر تبصرہ کرنے سے بھی گریز کیا ہے۔
کانگریس کے تحفظات اور بحریہ کی خاموشی کا سوال
ارکانِ کانگریس کا کہنا ہے کہ بحریہ کی اس خاموشی سے ادارے کی شفافیت اور کانگریس کے ساتھ تعاون پر سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق قانون ساز ادارے کو بروقت آگاہ کرنا نگرانی کے عمل کا بنیادی حصہ ہے۔
دفاعی حکام کے مطابق امریکی بحریہ نے 27 ستمبر کو یو ایس ایس مائیکل مرفی نامی جنگی جہاز کی کمانڈر کیٹلن کننگھم کو بھی عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ جہاز ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں کی معاونت کے لیے مشرقِ وسطیٰ میں تعینات تھا۔
ایک دفاعی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کیٹلن کننگھم کو قیادت پر اعتماد ختم ہونے کی بنیاد پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ وہ ایک سال سے بھی کم عرصے سے اس منصب پر فائز تھیں۔ رپورٹ کے مطابق عام طور پر کسی جنگی جہاز کے کمانڈر کی برطرفی کا اعلان چند روز میں کر دیا جاتا ہے، مگر بحریہ نے اس معاملے پر سوالات کے باوجود کوئی عوامی وضاحت نہیں دی۔
ڈاکٹر برائن موناہن کی علیحدگی اور تحقیقات
ریئر ایڈمرل ڈاکٹر برائن موناہن بھی تحقیقات کے دوران اپنے عہدے سے الگ ہو گئے ہیں۔ وہ بحریہ کے اعلیٰ طبی افسر تھے اور کانگریس اور امریکی سپریم کورٹ کے لیے خدمات انجام دیتے تھے۔
ریپبلکن سینیٹر مائیک راؤنڈز اور ڈیموکریٹ سینیٹر الیکس پادیلا نے جمعرات کو ڈاکٹر برائن موناہن کے عہدہ چھوڑنے کی تصدیق کی، تاہم اس کی وجوہات کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ ڈاکٹر موناہن تقریباً 18 برس تک آفس آف دی اٹینڈنگ فزیشن کے سربراہ رہے۔
یہ ادارہ کانگریس اور سپریم کورٹ کے ارکان، عملے اور دیگر افراد کو ہنگامی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ بحریہ نے ان کی علیحدگی کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دونوں معاملات کا بھی فوری طور پر کوئی عوامی اعلان نہیں کیا گیا۔
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