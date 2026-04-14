امریکی ناکہ بندی کے باوجود، ایرانی جہازوں کی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی خبر

امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود، ایران سے منسلک چار بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے، بی بی سی کی رپورٹ نے انکشاف کیا.
امریکی ناکہ بندی کے باوجود، چار بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق ایران سے ہے۔ بی بی سی کی تحقیق کے مطابق، جہاز وں کے ٹریکنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے آغاز کے باوجود، ایران سے منسلک چار جہاز آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ٹریفک ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے دو جہاز وں نے ایران ی بندرگاہوں کا دورہ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز عبور کیا۔ رپورٹ میں مال بردار جہاز کریستیانا کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جس نے ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد آبنائے ہرمز عبور کیا۔ ٹریکنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جہاز ایران کی بندرگاہ بندر امام خمینی سے آیا تھا۔ ان رپورٹس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی اور امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود، کچھ تجارتی جہاز ایسے بھی ہیں جن کا براہ راست ایران سے تعلق نہیں ہے۔
یاد رہے کہ امریکہ نے 13 اپریل 2026 کو ایران کی بندرگاہوں کے خلاف بحری ناکہ بندی شروع کی تھی، جس کا مقصد ایرانی تیل کی برآمدات کو محدود کرنا اور خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا۔ امریکی حکام نے واضح کیا تھا کہ وہ صرف ان جہازوں کو نشانہ بنائیں گے جو ایرانی بندرگاہوں سے منسلک ہوں گے، جبکہ دیگر ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ، نیویارک پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ آج جو آئل ٹینکرز اور کارگو جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے، ان میں سے کچھ کا تعلق چین یا دیگر ممالک سے تھا، اور وہ ایرانی بندرگاہوں کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جنگ سے پہلے روزانہ اوسطاً تقریباً 130 سے زائد جہاز اس راستے سے گزرتے تھے، لیکن اب یہ تعداد بہت کم رہ گئی ہے، جو عالمی تیل سپلائی کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے۔
دی گارجیئن کی رپورٹ میں جہازوں کی لوکیشن سے متعلق جعلی سگنلز اور اسپوفنگ کے مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ جہازوں کے ٹریکنگ سسٹمز میں مداخلت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض جہاز جان بوجھ کر اپنی لوکیشن چھپانے کے لیے جعلی سگنلز (GPS spoofing) استعمال کر رہے ہیں، جس سے یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ جہاز اپنی اصل منزل یا کارگو کی نوعیت چھپا رہے ہیں، جس کے باعث مکمل اور درست تصویر سامنے نہیں آ پا رہی۔
یاد رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم تیل گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں سے عالمی تیل کا تقریباً 20 فیصد گزرتا ہے۔ اس صورتحال میں، ایران کی جانب سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق متعلقہ افراد نے اس حوالے سے رابطہ بھی کیا ہے۔ یہ پیش رفت خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب، اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج لبنان کی سرحد کے قریب 15 مستقل اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جو خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مزید اثر انداز ہو سکتا ہے۔
آبنائے ہرمز امریکی ناکہ بندی ایران جہاز تیل