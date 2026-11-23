امریکی کانگریس میں اینوڈیا اور جینسن ہواؤنگ کی بحالی پر سخت تنقید
امریکی سیاست دانوں نے اینوڈیا کے سی ای او جینسن ہواؤنگ کی بحالی کی مخالفت کی ہے۔ وہ چائنہ کے لیے چپ ایکسپورٹ پابندیوں میں اضافے اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے سخت قانون سازی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
امریکی کانگریس کے ارکان، جن میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں، نے اینوڈیا (Nvidia) کی جانب سے جینسن ہواؤنگ کو کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر (CEO) کے عہدے پر بحال کرنے کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے۔ دونوں پارٹیوں کے ارکان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں امریکی حکومت کو چائنہ کے لیے انتہائی طاقتور آئی پی ٹی چپس کی برآمدات پر مزید سخت پابندیاں لگانے اور قومی سلامتی کے خطرات کو دیکھتے ہوئے کنگریس کی جانب سے اس بات کی سختی سے نگرانی کی ضرورت ہے۔
نیب کونسل اور ایکسپورٹ کنٹرولز پر شدید تنقید
میساچوسٹس کی ڈیموکریٹک سینیٹر الیزبتھ وارن نے اس فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے، جو جنوری سے بینکنگ کمیٹی کی chair مین بن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اینوڈیا کا بورڈ ابھی تک امریکی ایکسپورٹ کنٹرولز کی پابندی کے حوالے سے کنگریس کو مکمل جوابات دینے کا ذمہ دار ہے۔ وارن نے واضح کیا کہ جینسن ہواؤنگ کی واپسی امریکی قانون سازوں کے لیے یہ ضرورت پیدا کرتی ہے کہ وہ بائی پارٹیزان ایکسپورٹ کنٹرول بلز کو قانونی شکل دینے کی رفتار میں تیزی لائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اینوڈیا کے بورڈ کی جانب سے ہواؤنگ کو بحال کرنے کے عمل نے قومی سلامتی کے خطرے کو مزید بڑھایا ہے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
سنیٹ بینکنگ کمیٹی میں عوامی سماعت
ریپبلکن چیرمین ٹم سکاٹ نے اتوار کو اعلان کیا کہ جینسن ہواؤنگ 3 دسمبر کو امریکی سینیٹ بینکنگ کمیٹی کے سامنے عوامی سماعت میں شریک ہوں گے۔ اس سماعت کا مقصد ہواؤنگ کے ایک خاتون سے تعلق کے حوالے سے الزامات کی تحقیقات کرنا ہے جسے چینی جاسوس قرار دیا گیا ہے۔ اس پیش رفت سے قبل ہواؤنگ کے ذاتی اسپیکر نے اس متعلق کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سینیٹ کے رکن پیٹ رکٹس نے بھی کہا کہ بورڈ کا فیصلہ انہیں کانگریس کے سامنے حاضری سے مستثنیٰ نہیں کرتا۔
میچ ایکٹ اور اتحادی ممالک کے دباؤ
پیٹ رکٹس امریکی اتحادی ممالک کو دباؤ ڈالنے کے لیے "میچ ایکٹ" (Match Act) بل پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بل براہ راست اینوڈیا کی چپ سیلز کو روکنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ نیدرلینڈز کی ASML اور ٹوکیو الیکٹران جیسے ممالک کو متاثر کرتا ہے جنہیں انتہائی جدید چپ مینوفیکچرنگ سازوسامان کی سیلز اور میینٹیننس پر پابندی لگنی چاہیے۔ حامیوں کا ماننا ہے کہ اس سے چائنہ کو اپنی خود مختار جدید آئی پی چپس تیار کرنے میں طویل مدتی مشکلات پیش آئیں گی، جو اینوڈیا کے مقابلے میں ہوں گی۔
ریپریزنٹٹوز اور ہاؤس اسپیکر کا مؤقف
ہاؤس انٹیلی جنس کمیٹی کی سینئر ڈیموکریٹک ممبر جیم ہیمز نے کہا کہ 1 دسمبر کو ہواؤنگ تین ہاؤس پینلز کے سامنے بند دروازوں کے پیچھے انٹرویو دیں گے۔ آئندہ ہاؤس اسپیکر ہیکیم جیفریز نے اتوار کو کہا کہ سالانہ ڈیفنس بل میں "آئرن کلڈ" (آئرن کلڈ) قانون سازی شامل کی جانی چاہیے تاکہ آئی پی ٹیکنالوجی کا چائنہ تک رساں ہونا ناممکن ہو جائے۔ یہ بل فوجی فنڈنگ کے لیے ضروری ہے اور عام طور پر بائی پارٹیزان سپورٹ حاصل کرتا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قومی سلامتی کے مسائل
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے CNBC پر کہا کہ انہوں نے اینوڈیا کے بورڈ کو ہواؤنگ کو بحال کرنے پر مجبور کیا اور ان کا ماننا ہے کہ بغیر ان کے دباؤ کے بورڈ یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ سینیٹ ڈیموکریٹک لیڈر چاک شمر نے بحالی کو چپ ایکسپورٹ پابندیوں کو سخت کرنے کی اہمیت کے طور پر دیکھا۔ سینیٹر جان کرٹس نے بورڈ کے اچانک رد عمل پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہیں جوابات چاہئیں کہ کیا چیز بدل گئی جس کی وجہ سے بورڈ نے فیصلہ الٹا۔
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