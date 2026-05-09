امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، خلیج عمان میں بحری جہازوں پر حملے اور حزب اللہ کی اسرائیلی کارروائیوں کے بعد خطے میں جنگ بندی شدید خطرے میں ہے، جبکہ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز ایک انتہائی اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے پیش کی گئی تازہ ترین تجویز پر ایران آج رات تک اپنا جواب دے دے گا، جس سے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہیں ایک خط ملنے کی توقع ہے اور وہ اس کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم، انہوں نے اس بات کی سخت وارننگ بھی دی کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی حتمی اور جامع معاہدہ طے نہیں پاتا، تو امریکہ خلیج ہرمز میں اپنی فوجی موجودگی اور فوجی حکمت عملی کو مزید سخت کر سکتا ہے، جس میں 'پروجیکٹ فریڈم' نامی آپریشن کو دوبارہ فعال کرنا اور اس کی وسعت میں اضافہ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ واقعی اس پرانے آپریشن کی طرف واپس لوٹے گا، تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا نہیں لگتا، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کا امکان اب بھی موجود ہے اور وہ ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے روم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تہران کا خلیج ہرمز جیسے عالمی تجارتی اور تیل کی نقل و حمل کے لیے انتہائی اہم راستے پر کنٹرول امریکہ کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ ایران کی جانب سے آنے والی پیشکش سنجیدہ اور عملی ہوگی۔ واضح رہے کہ واشنگٹن نے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے ایران کو ایک ایسی تجویز بھیجی ہے جس میں خلیج میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کی بات کی گئی ہے تاکہ تنازع کے حتمی حل کے لیے مذاکرات کیے جا سکیں۔ دوسری جانب، خلیج عمان میں فوجی تصادم نے سفارتی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچایا ہے جہاں ایک امریکی لڑاکا طیارے نے ایران کے جھنڈے والے دو ٹینکرز کو ناکارہ بنا دیا، جس کے بعد خطے میں ایک نازک جنگ بندی شدید خطرے میں پڑ گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق، ایک F/A-18 سپر ہور نیٹ طیارے نے درست نشانہ بنانے والے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ان بحری جہازوں پر حملہ کیا تاکہ انہیں ایران تک پہنچنے سے روکا جا سکے۔ ایران ی حکام نے اس کارروائی کو جنگ بندی کی صریح خلاف ورزی اور امریکی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ امریکہ جان بوجھ کر سفارتی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ ایران کے ایک فوجی اہلکار نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ان کی بحریہ نے اس خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا ہے اور اب جھڑپیں رک چکی ہیں۔ اس کشیدگی کے دوران سیٹلائٹ تصاویر سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایران کے اہم تیل برآمدی ٹرمینل جزیرہ خارگ کے ساحل پر تیل کا ایک بڑا پھیلاؤ دیکھا گیا ہے، جو تقریباً 52 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جس سے ماحول کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ جزیرہ خارگ ایران کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس وقت ایران کی معاشی حالت پہلے ہی انتہائی خراب ہے۔ سعودی عرب نے بھی اس صورتحال میں محتاط رویہ اختیار کیا ہے اور امریکی فوج کو اپنے اڈوں اور فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ریاض کا خیال ہے کہ ایسی فوجی کارروائیوں سے خطے میں استحکام نہیں آئے گا بلکہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے ایک اور محاذ پر، لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر نہاریا کے جنوب میں ایک فوجی اڈے پر میزائلوں کی بارش کی اور بعد ازاں شمالی اسرائیل کے ایک اور اڈے پر ڈرونز کا حملہ کیا، جس کا مقصد بیروت کے جنوبی علاقوں اور جنوبی لبنان میں جاری اسرائیلی بمباری کا جواب دینا تھا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق، جمعہ کے روز اسرائیلی حملوں میں 10 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں دو بچے اور تین خواتین بھی شامل تھیں، جبکہ لبنان کے سول ڈیفنس کے ایک رکن کی بھی موت ہوگئی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود حزب اللہ کے خلاف اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور حال ہی میں بیروت میں ایک اعلیٰ کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال میں قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نے واشنگٹن میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کی، جس میں پاکستانی قیادت کی سربراہی میں جاری امن کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران نے اس جنگ کے دوران کئی مرتبہ قطر میں امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں حملے کیے تھے، جس نے قطر کی ثالثی کے کردار کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ مجموعی طور پر، مشرق وسطیٰ اس وقت ایک ایسے خطرناک موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف سفارتی مذاکرات کی امیدیں وابستہ ہیں تو دوسری طرف فوجی تصادم کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور عالمی تیل کی قیمتیں بھی اس عدم استحکام کی وجہ سے شدید اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں.
