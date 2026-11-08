امریکی حکومت پلانڈڈ پیرونہوڈ کے خلاف بڑے مقدمات میں شریک ہو گئی
امریکی وزیرِ قانون نے ٹیکساس اور لوئیزیانا کے ساتھ مل کر پلانڈڈ پیرونہوڈ کے خلاف 1.8 ارب ڈالر کے الزامات پر مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں میڈیکیڈ کی جعلی ادائیگیوں کا ذکر ہے۔
امریکی وزارتِ قانون نے ریاستوں ٹیکساس اور لوئیزیانا کے ساتھ مل کر ہیلتھ کیئر ادارے پلانڈڈ پیرونہوڈ کے خلاف ایک بڑا عدالتی مقدمہ دائر کر دیا ہے، جس سے ادارے پر قانونی اور مالی دباؤ میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ وزارتِ قانون کا یہ قدم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے میڈیکیڈ پروگرامز کے ذریعے غیر قانونی رقم وصول کرنے کے الزامات کی تحقیقات میں سختی پیدا کی جا رہی ہے۔ دونوں ریاستوں نے پلانڈڈ پیرونہوڈ کو اپنی صحت کی دیکھ بھال کی سرگرمیوں سے نکالنے کے بعد بھی ادارے کے جانب سے ادائیگیوں کا مطالبہ کرنے کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے مالی بل 1.8 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔
قانونی سازوکار اور مدعیوں کے نکات
وزارتِ قانون کے اس فیصلے کے تحت وزیرِ قانون فڈل فالس کلائمز ایکٹ کے تحت دائر ایک وھیسل بلاور مقدمے میں براہِ راست شریک ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر ریاست ٹیکساس نے پہلے ہی شکایت درج کروائی تھی۔ مدعیوں کے مطابق، پلانڈڈ پیرونہوڈ کو ٹیکساس اور لوئیزیانا کی ریاستی صحت کی پروگرامز سے نکالنے کے بعد بھی میڈیکیڈ ادائیگیوں کے دعوے دائر کرتے رہے، جو کہ فیدرل قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ دونوں ریاستی اور وفاقی افسران 1.8 ارب ڈالر کے متنازعہ ادائیگیوں کی واپسی اور اضافی جرمانوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو کہ میڈیکیڈ فراڈ کا ایک سنگین نوعیت کا عمل ہے۔Also readMicrosoft promotes new tools for making AI software
پلانڈڈ پیرونہوڈ کا دفاع اور موقف
پلانڈڈ پیرونہوڈ نے ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے مقدمے کو ایک سیاسی ایجنڈے کا حصہ قرار دیا ہے، جس کا مقصد ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو نشانہ بنانا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے میڈیکیڈ کی ادائیگیوں کا مطالبہ قانونی طریقے سے کیا تھا کیونکہ فیدرل عدالتوں کے حکموں کے تحت ریاستوں کے جانب سے ادارے کو نکالنے کے فیصلوں کو عارضی طور پر روکا گیا تھا۔ پلانڈڈ پیرونہوڈ کا مؤقف ہے کہ جب تک فیدرل عدالتیں ریاستوں کے نکالنے کے فیصلوں کو حتمی شکل نہیں دیتی، ادارے کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے اور ادائیگیوں کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل تھا، جو کہ اس کے بقول ایک قانونی دفاع تھا۔
عدالتی تاریخ اور اگلے مراحل
اس طویل قانونی کشمکش نے گزشتہ تین سالوں میں مختلف موڑ اختیار کیے، جبکہ عدالتیں اس بات پر غور کر رہی تھیں کہ کیا پلانڈڈ پیرونہوڈ کا قومی ادارہ ذمہ داری سے مستثنیٰ ہے۔ آگست میں، یو۔ایس سیفنسرکٹ کورٹ آف ایپیلز کے ججزوں نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ ادارہ اپنے قبل از وقت مستثنیٰ کے دعوے کے خلاف فوری اپیل نہیں کر سکتا، جس نے مقدمے کو آگے بڑھانے کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ یہ مقدمہ 2021 میں ایک انانی وھیسل بلاور اور ریاست ٹیکساس کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، اور فی الحال اس کی سماعت ٹیکساس میں جج متھیو کاسمارک کے سامنے ہو رہی ہے، جو کہ اس وقت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو رہا ہے۔
حتمی نتائج اور مستقبل کے اقدامات
پلانڈڈ پیرونہوڈ نے اس بات کی بھی وارننگ دی ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہار جاتا ہے تو اسے ٹیکساس میں اپنی تمام سرگرمیاں بند کرنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر 1.8 ارب ڈالر کے جرمانے اور ادائیگیوں کی واپسی کا حکم صادر کیا جاتا ہے۔ وزارتِ قانون کا یہ مداخلتی قدم طویل چلنے والی قانونی لڑائی میں ایک اہم سنگِ میل ہے، جو کہ ہیلتھ کیئر ادارے کے لیے سنگین مالی نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس وقت تک، تمام فریقین عدالتی کارروائیوں کے اگلے مراحل کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں میڈیکیڈ فراڈ کے الزامات کی مزید تحقیقات متوقع ہے۔
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