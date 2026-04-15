امریکہ کے ممکنہ انخلا سے یورپ میں دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی

امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ کی جانب سے نیٹو سے انخلا کے خدشات کے پیش نظر یورپی ممالک متبادل دفاعی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد امریکہ کی غیر موجودگی میں دفاعی تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔
واشنگٹن: امریکی اخبار کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نیٹو سے ممکنہ انخلا کے خدشات نے یورپی ممالک کو متبادل دفاعی حکمت عملی تیز کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، یورپی ممالک اب ایک نئے تصور ’ یورپی نیٹو ‘ پر کام کر رہے ہیں، جس کے تحت یورپ خود کمانڈ اور کنٹرول کا بڑا حصہ سنبھالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد نیٹو اتحاد کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے ممکنہ انخلا کی صورت میں دفاعی تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔
امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ جرمنی کی پالیسی میں بڑی تبدیلی نے اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، نیٹو سے نکلنے کے اشارے اور گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی جیسے عوامل نے یورپ میں تشویش کو مزید بڑھا دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران جنگ کے معاملے پر امریکہ اور یورپ کے درمیان اختلافات نے ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو بھی متاثر کیا ہے۔ اسی وجہ سے یورپی ممالک فضائی دفاع، لاجسٹکس، انٹیلی جنس اور فوجی قیادت جیسے اہم شعبوں میں خود انحصاری بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
منصوبے کے تحت لازمی فوجی سروس کی بحالی اور دفاعی پیداوار میں اضافے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تاہم، سب سے بڑا چیلنج امریکی جوہری تحفظ اور سیٹلائٹ و انٹیلی جنس نظام کا متبادل تیار کرنا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ فرانس اور جرمنی کے درمیان یورپی جوہری دفاع کے دائرہ کار کو بڑھانے پر ابتدائی بات چیت جاری ہے، جو اس نئی حکمت عملی کا سب سے حساس پہلو تصور کیا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ، رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ یورپی ممالک دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنے پر متفق ہو گئے ہیں، تاکہ وہ امریکہ کے بغیر بھی اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھ سکیں۔ یہ اقدام یورپ کو امریکہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی فوجی امداد پر انحصار کم کرنے میں مدد دے گا اور اسے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے زیادہ خودمختاری فراہم کرے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یورپی ممالک مشترکہ فوجی مشقوں اور دفاعی ٹیکنالوجی کی ترقی میں بھی تعاون بڑھا رہے ہیں۔ یہ کوششیں یورپ کو ایک زیادہ مربوط اور طاقتور دفاعی قوت بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔
رپورٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ یورپی ممالک کو اس نئے منصوبے پر عمل درآمد میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان چیلنجز میں مختلف ممالک کے درمیان دفاعی پالیسیوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، مالی وسائل کو منظم کرنا اور امریکہ کے بغیر موثر دفاعی صلاحیت قائم کرنا شامل ہیں۔ تاہم، یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یورپی نیٹو کا تصور یورپ کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، رپورٹ میں اس بات پر بھی توجہ دی گئی ہے کہ روس کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرات نے بھی یورپی ممالک کو اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی ترغیب دی ہے۔ روس کی فوجی سرگرمیوں، خاص طور پر یوکرین میں، نے یورپی ممالک کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یورپی ممالک امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی دفاعی خودمختاری کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں۔
اس کے علاوہ، رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ یورپی ممالک اپنی دفاعی پالیسیوں کو متحد کرنے اور مشترکہ دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے نیٹو کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سے یورپی نیٹو کا تصور نہ صرف امریکہ کے ممکنہ انخلا کی صورت میں ایک متبادل دفاعی ڈھانچہ فراہم کرے گا، بلکہ نیٹو کے اندر بھی یورپی کردار کو مضبوط کرے گا۔
