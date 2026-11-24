امریکا کی وجہ سے کیمیائی ہتھیاروں کی تنظیم بحران میں، ایران کا احتجاج
ایران نے امریکا پر کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کے فنڈز کاٹنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ مالی بحران کی وجہ سے ادارے کا کام معطل ہوسکتا ہے۔
ایران ی وزارت خارجہ کے سربراہ عباس عراقچی نے امریکی انتظامیہ پر کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی عالمی تنظیم کے مالیاتی نظام کو جان بوجھ کر تباہ کرنے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکا کی جانب سے بجٹ میں کمی کی وجہ سے اس بین الاقوامی ادارے کو اپنا کام مکمل طور پر معطل کرنے اور اہم پروگرامز کو محدود کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔
ایران کا امریکا پر سخت تنقید اور الزامات
عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک طویل بیان میں واضح کیا کہ امریکہ کیمیائی ہتھیاروں کے معاملے پر عالمی سطح پر تشویش کا اظہار تو کرتا ہے لیکن عملی طور پر وہ اس ادارے کو مفلوج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مالی مشکلات برقرار رہیں تو ادارہ اپنے بنیادی ارکان کو پورا کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے، جو عالمی امن اور سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ عراقچی کا کہنا تھا کہ امریکا جان بوجھ کر ادارے کے اختیارات کی راہ میں رکاوٹ ڈال کر عالمی نظام کو کمزور کر رہا ہے، جسے وہ شرمناک اقدام قرار دیتے ہیں۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
امریکی بجٹ کی کمی اور ادارے کا ردعمل
دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی عالمی تنظیم کو رواں سال اپنے 8 کروڑ 30 لاکھ یورو کے بجٹ میں تقریباً 2 کروڑ یورو کی نمایاں کمی کا سامنا ہے۔ ادارے کی سربراہ سبرینا ڈالیافور نے بتایا ہے کہ مالی محدودیت کی وجہ سے ادارہ دسمبر سے اپنے عملی کام کو معطل کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے اور آئندہ سال کے منصوبوں پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ امریکہ اس تنظیم کا سب سے بڑا مالی معاون ہے اور اکتوبر تک اپنے سالانہ واجبات کا صرف 20 فیصد ادا کر پاتا ہے، جس سے ادارے کے وسائل پر براہ راست اثر پڑ رہا ہے۔
امریکی الزامات اور ایران کی تردید
اس تناظر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکی انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے ایران پر کیمیائی ہتھیار تیار کرنے کی کوششوں کا الزام عائد کیا تھا۔ ایران نے ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور اسے امریکہ کا ایران کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ عباس عراقچی کا موقف ہے کہ امریکہ کی جانب سے فنڈز کاٹنا ایران کو نشانہ بنانے کا ایک حربہ ہے تاکہ اس کی بیانات کو غیر معتبر ٹھہرایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خود بین الاقوامی قوانین کی پاسداری میں سستی برت رہا ہے اور دوسروں پر الزام تراشی کر رہا ہے۔
مستقبل کے امکانات اور بین الاقوامی ردعمل
اگرچہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن سبرینا ڈالیافور کی جانب سے دسمبر میں کام معطل کرنے کی ممکنہ صورت حال نے بین الاقوامی برادری میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسے ادارے کے کمزور ہونے کا براہ راست اثر عالمی سلامتی کے نظام پر پڑ سکتا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر امریکہ اپنا موقف تبدیل نہ کرتا اور اپنا واجبات برسر وقت ادا نہیں کرتا تو ادارہ طویل مدت کے لیے متاثر ہو سکتا ہے۔
اس صورتحال میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ دیگر ممالک، خاص طور پر یورپی یونین اور روس، کیسے ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔ کیا وہ مالیاتی خلیج کو پُر کرنے کے لیے امداد فراہم کریں گے یا امریکہ پر دباؤ ڈالیں گے۔ فی الحال، کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کی حیثیت اور اس کا مستقبل امریکہ کے اگلے اقدامات پر منحصر ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics