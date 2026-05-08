امریکی کنگرس میں پاکستان کے مذاکراتی کوششوں کی تعریف کے لیے قرارنامہ پیش

امریکی کنگرس میں پاکستان کی ایران جنگ میں مذاکراتی کوششوں کی تعریف کے لیے ایک قرارنامہ پیش کیا گیا ہے۔ ڈیموکریٹک کنگریسی ممبر ال گرین نے یہ قرارنامہ ہاؤس آف ریپریزنٹٹیوز میں پیش کیا تھا۔ قرارنامہ میں پاکستان کی سلامتی کے لیے کی گئی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا کہ پاکستان نے جھگڑے میں ایک کلیدی مذاکراتی کردار نिभایا ہے۔ پاکستان کو آئندے تین مہینوں میں گرمیوں کی لہر اور شہری بڑھاؤ کا خطرہ کا سامنا ہے۔
امریکی کنگرس میں پاکستان کے مذاکراتی کوششوں کی تازہ تحسین کے لیے ایک قرارنامہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ قرارنامہ ڈیموکریٹک کنگریسی ممبر ال گرین نے ہاؤس آف ریپریزنٹٹیوز میں پیش کیا تھا۔ قرارنامہ میں پاکستان کی سلامتی کے لیے کی گئی کوششوں اور تسہیلات کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان نے جھگڑے میں ایک کلیدی مذاکراتی کردار نिभایا ہے اور فریقوں کے درمیان بات چیت کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قرارنامہ کے مطابق، پاکستان نے جنگ کے لیے ایک آہل اور موثوقہ جگہ فراہم کی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جھگڑے میں شامل تمام فریقوں نے پاکستان کو ایک غیر جانبدار مذاکراتی طرفدار کے طور پر دیکھا ہے۔ قرارنامہ نے کہا کہ اب تک 13 امریکی سپاہی جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ 399 سے زیادہ امریکی سپاہی زخمی ہو چکے ہیں۔ قرارنامہ نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کرتے ہوئے سراسری بندگیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ باوجود یہ چیلنجوں کے، یہ کہا گیا کہ پاکستان نے سازشی بات چیت کو سہولہ دینے کے لیے کوششیں جاری رکھی ہیں۔ قرارنامہ نے کہا کہ پاکستان نے امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے جدی کوششوں کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے سازشی بات چیت ممکن بنانے اور اس عمل کو ایسی نتیجے تک پہنچانے میں بنیادی اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کو آئندے تین مہینوں میں گرمیوں کی لہر اور شہری بڑھاؤ کا خطرہ کا سامنا ہے.
