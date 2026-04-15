امریکی جاسوس ڈرون مشرق وسطیٰ میں تباہ، امریکی بحریہ کی تصدیق

امریکی بحریہ کے جدید MQ-4C Triton جاسوس ڈرون کے مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود میں گر کر تباہ ہونے کی باضابطہ تصدیق کردی گئی ہے۔ حادثے کو 'کلاس اے حادثہ' قرار دیا گیا ہے اور تاحال اس کی وجوہات کا تعین نہیں ہوسکا۔
امریکی بحریہ نے 9 اپریل کو مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود میں ایک جدید MQ-4C Triton جاسوس ڈرون کے تباہ ہونے کی باضابطہ طور پر تصدیق کردی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق، امریکی نیول سیفٹی کمانڈ نے اس واقعے کو 'کلاس اے حادثہ' قرار دیا ہے، جو عام طور پر 2 ملین ڈالرز سے زائد کے نقصان یا انتہائی سنگین نوعیت کے حادثات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت یہ انتہائی جدید جاسوس ڈرون خلیج فارس کے اوپر تقریباً 50 ہزار فٹ کی بلندی پر اپنی
معمول کی نگرانی کی پرواز انجام دے رہا تھا۔ اچانک، آن لائن فلائٹ ٹریکنگ سسٹمز پر اس کی موجودگی ظاہر ہونا بند ہوگئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، ڈرون نے تیزی سے نیچے کی طرف آنا شروع کیا اور چند ہی لمحوں میں 10 ہزار فٹ سے بھی نیچے گر گیا۔ اس وقت ڈرون کا پرواز کا رخ بحیرہ عرب اور آبنائے ہرمز کے قریب تھا اور حالیہ اطلاعات کے مطابق یہ اٹلی میں موجود نیول ایئر اسٹیشن سیگونیلا کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ اس دوران، ڈرون نے ہنگامی صورتحال ظاہر کرنے والا کوڈ 7700 بھی نشر کیا، جبکہ کچھ رپورٹس کے مطابق اس سے قبل اس نے 7400 کوڈ بھی بھیجا جو کنٹرولرز سے رابطہ منقطع ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ MQ-4C Triton امریکی بحریہ کا ایک انتہائی جدید اور طویل فاصلے تک نگرانی کی صلاحیت رکھنے والا بغیر پائلٹ طیارہ ہے۔ یہ طیارہ 50 ہزار فٹ کی بلندی پر طویل عرصے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جدید AESA ریڈار سمیت الیکٹرانک اور انفراریڈ نگرانی کے آلات سے لیس ہے۔ اس کی ان صلاحیتوں کی وجہ سے اسے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز جیسے حساس علاقوں کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم، امریکی بحریہ اور سینٹ کام کی جانب سے تاحال اس حادثے کی اصل وجہ کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ حادثہ تکنیکی خرابی، انسانی غلطی، یا کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں پیش آیا۔ مزید برآں، ایران سمیت کسی بھی ملک یا گروپ نے اب تک اس ڈرون کو مار گرائے جانے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایسے کوئی شواہد سامنے آئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ڈرون کا ملبہ کسی مخالف ملک کے ہاتھ لگ جائے تو اس میں موجود ریڈار سسٹمز، الیکٹرانک سرویلنس آلات اور انٹیلیجنس کلیکشن سسٹمز مستقبل میں حساس معلومات کے حصول کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب خطے میں، بالخصوص خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے گرد و نواح میں، کشیدگی پہلے ہی بڑھ رہی ہے اور امریکی افواج خطے میں بحری نگرانی اور سیکیورٹی آپریشنز میں مصروف ہیں۔ یہ صورتحال بین الاقوامی تعلقات اور فوجی سرگرمیوں کے حوالے سے مزید پیچیدگیوں کو جنم دے سکتی ہے۔ حالیہ دنوں میں خطے میں متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں امریکیوں کا کتائب حزب اللہ کے سربراہ کی گرفتاری پر 10 ملین ڈالر کے انعام کا اعلان اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا اختتام شامل ہے، جس میں مارکو روبیو کی شرکت بھی خبروں کا حصہ بنی۔ ان واقعات کی روشنی میں، جاسوس ڈرون کا گرنا ایک اہم واقعہ ہے جس کے وسیع تر اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔ یہ خبر بین الاقوامی تعلقات، فوجی ٹیکنالوجی اور خطے کی سلامتی سے متعلق اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔
امریکی بحریہ جاسوس ڈرون MQ-4C Triton مشرق وسطیٰ خلیج فارس
Yemen's Houthis claim they shot down another US MQ-9 droneHouthi military spokesperson Brig. Gen. Yahya Saree made the claim in a prerecorded video message
US approves $1.96b drone sale to QatarThe United States on Wednesday approved a $1.96 billion sale of eight MQ-9B drones and related equipment to Qatar, one of Washington's closest allies in the Middle East.
US lost seven multi-million-dollar drones in Yemen area since MarchThe United States has lost seven multi-million-dollar MQ-9 Reaper drones in the Yemen.
US lost seven multi-million-dollar drones in Yemen area since MarchThe United States has lost seven multi-million-dollar MQ-9 Reaper drones in the Yemen area since March 15, a US official said Monday, as the Navy announced a costly warplane fell off an aircraft carrier into the Red Sea.
Iran claims downing of US MQ-9 spy drone over IsfahanIran has claimed that it shot down a United States MQ-9 reconnaissance drone over the central city of Isfahan, in what appears to be the latest escalation in regional tensions, 24NewsHD TV channel reported on Sunday.
Iran claims destruction of US C-130 aircraft alongside spy drone MQ-9Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has claimed the destruction of a US C-130 aircraft, along with accompanying drones, according to Iranian media reports on Sunday.
