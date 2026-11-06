امریکی حکومت نے آٹھ کینیڈین مالیاتی اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں
امریکی وزیر خزانہ نے آٹھ کینیڈین مانی سروسز بزنسز پر پابندیاں عائد کی ہیں جنہیں ایرانی حکومت اور IRGC کے لیے جعلی مالیاتی لین دین میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔
امریکی وزارت خزانہ نے جمعہ کے روز آٹھ کینیڈین مالیاتی سروسز بزنسز پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان اداروں کو ایرانی حکومت اور اس کے اسلامی انقلابی گارڈز کور ( IRGC) کے لیے غیر قانونی مالیاتی لین دین کو ممکن بنانے کے الزام میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے کرپٹو کرنسی کے ذریعے پابندیوں کو توڑنے کی کوششوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہے۔
پابندیوں کا بنیادی مقصد اور مشن
اس کارروائی کا اہم مقصد ان مالیاتی نیٹ ورکس کو ختم کرنا ہے جو ایرانی سربراہی میں پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ یہ ادارے انٹیریو اور برٹش کولمبیا میں واقع ہیں۔ امریکہ نے ان اداروں کی جائیدادیں بلاک کر دی ہیں جو امریکی jurisdiction کے تحت آتی ہیں۔ اس منصوبے کو Operation Economic Outcast کے نام سے جانا جاتا ہے۔Also readایران میں مسلح حملہ، پاسدارانِ انقلاب کے دو اہلکار گھر میں فائرنگ سے ہلاک
منظم شدہ اداروں میں Million Exchange, Amin Exchange, Farah Exchange, اور NIA Nations Currency شامل ہیں۔ ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایرانی شہریوں اور تنظیموں کو ایرانی ریئل کو ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کرنے میں مدد فراہم کی۔ اس عمل میں پہلے سے پابندی شدہ کرپٹو پورٹلز جیسے Nobitex اور Shelbit کا استعمال کیا گیا۔
منی لانڈرنگ کے الزامات اور تحقیقات
امریکی حکام نے مزید بتایا کہ ان مالیاتی چینلز کا استعمال کچھ بین الاقوامی منشیات کے سمگلروں نے بھی کیا۔ ریان ویڈنگ، جو ایک سابق اولمپک سنیو بورڈر ہیں، پر انٹرنیشنل کوکین ٹریفکنگ نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے۔ اس الزام کے تحت ریان ویڈنگ نے اپنے جرم کے منافع کو ڈیجیٹل ایسیٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کیا۔
یہ کارروائی کینیڈا کے Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) اور امریکہ کے Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) کے ساتھ مل کر کی گئی۔ اس سے غیر بینک مالیاتی سروسز اور کرپٹو نیٹ ورکس پر ریگولیٹری نگرانی میں اضافے کی عکاسی ہوتی ہے۔
عہدیداروں کے بیانات اور کینیڈا کی پالیسی
امریکی وزیر خزانہ سکٹ بیسنٹ نے زور دیا کہ بین الاقوامی مانی سروسز بزنسز کو کسی بھی حکومت یا مقرر کردہ اداروں کے لیے پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی جگہ کام کرنے والے مالیاتی intermediaries کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔
کینیڈا میں بھی نگرانی سخت کی جا رہی ہے۔ FINTRAC نے 2026 میں 161 مانی سروسز بزنسز کی رجسٹریشن منسوخ کر دی ہے۔ اس کا مقصد compliance ناکامیوں اور virtual asset سے متعلقہ خطرات کو ختم کرنا ہے۔
باہمی تعلقات اور مستقبل کے اثرات
یہ پابندیاں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جاری تجارتی اور سفارتی تناؤ کے دوران سامنے آئی ہیں۔ یہ اقدام cross-border cooperation اور regulatory challenges کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے۔ مالیاتی حفاظت، کرپٹو ٹرانزیکشنز، اور sanctions enforcement کے معاملات میں دونوں ممالک کے درمیان تصادم ممکن ہے۔
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