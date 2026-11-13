امریکا میں طیاروں کی پروازیں معطل، وفاقی ایوی ایشن انتظامیہ کا فیصلہ
امریکا میں ایئر ٹریفک کنٹرول کے مواصلاتی نظام کی خرابی کی وجہ سے تمام اڈوں پر طیاروں کی پروازیں معطل کر دی گئیں، لاکھوں مسافر متاثر۔
امریکی وفاقی ایوی ایشن انتظامیہ نے پیر کو ملک بھر میں تمام اڈوں پر طیاروں کی نکلنے والی پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ ایئر ٹریفک کنٹرول مراکز میں شدید مواصلاتی خرابی کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 11 ستمبر دو ہزار ایک کے حملوں کے بعد اس قسم کی دوسری بڑی بندش ہے۔ تقریباً سات ہزار طیاروں کی پروازیں تاخیر کا شکار یا منسوخ ہو چکی ہیں۔
طیاروں کی پروازوں کی بندش کی تفصیلات
امریکی ایوی ایشن انتظامیہ نے امریکہ کے تمام ایئر پورٹس پر عالمی وقت کے مطابق چار بجے پچیس منٹ پر طیاروں کی بندش کا اعلان کیا۔ اس حکم کے تحت ان طیاروں کو ہوائی جہاز اڑانے کی اجازت نہیں ہے جو زمین پر موجود ہیں۔ تاہم، ہوا میں موجود طیاروں کو محفوظ طریقے سے لینڈ کروانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایئرلائنز کی طرف سے دیے گئے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق یہ بندش ملک کی شہری ہوا بازی کے نظام پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
امریکہ کا فضائی علاقہ دنیا کا مصروف ترین سمجھا جاتا ہے اور یہاں روزانہ لاکھوں مسافر سفر کرتے ہیں۔ اس بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ بندش شام تک جاری رہی تو ایئرلائنز کے نیٹ ورکس میں ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں پورا ویک اینڈ لگ سکتا ہے۔ انڈسٹری کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو مستحکم ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔
حکام اور ماہرین کا موقف اور جائزہ
امریکہ کے ٹرانسپورٹ سیکرٹری سیاں ڈفی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ مواصلاتی مسئلے کا سامنا کرنے والے تمام ایئر روٹ ٹریفک کنٹرول سینٹرز متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایوی ایشن انتظامیہ کے ماہرین اس مسئلے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں نے مسافروں اور ایئرلائنز کو فوری اپڈیٹس فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ ایئرلائن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس بندش کو ختم کرنے کے لیے کوئی واضح وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نظام پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ اس میں پرانا سامان اور کنٹرولرز کی کمی جیسے مسائل درپیش ہیں۔ ایک ماہر تجزیہ کار رابرٹ مین نے بتایا کہ اگر یہ رکاوٹ شام تک برقرار رہی تو ایئر لائنز کے نیٹ ورکس میں ہونے والی خلل کو دور کرنے میں پورا ویک اینڈ لگ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے اثرات کئی ہفتوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
عوام کو اثرات اور مستقبل کے اقدامات
یہ واقعہ عالمی سطح پر ایوی ایشن سکیورٹی کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان آیا ہے۔ گزشتہ ماہ یورپ میں بم کی جھوٹی دھمکیوں کی وجہ سے درجنوں پروازیں متاثر ہوئی تھیں۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ یہ مواصلاتی خرابی ان واقعات یا سائبر حملے سے منسلک نہیں ہے۔ تاہم، قومی موسمیاتی خدمات نے بھی اپنے انٹرنیٹ مواصلاتی نظام میں کچھ مسائل کا سامنا کیا ہے۔
سفید گھر اور ٹرانسپورٹیشن وزارت نے کانگریس سے پیر کو ڈیڑھ ارب ڈالر کی اضافی رقم کی منظوری کے لیے اپیل کی ہے۔ یہ رقم امریکہ کے پرانے ہوا بازی کے نظام اور ایئر ٹریفک کنٹرول سٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اس سے قبل جنوری دو ہزار پچیس میں رونالڈ ریگان واشنگٹن نیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک ہوائی جھاز کی ٹکراؤ کی وجہ سے ستانوے افراد کی ہلاکت ہو گئی تھی۔
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