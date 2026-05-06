امریکہ نے ’پروجیکٹ فریڈم‘ پر وقتانی روک کا اعلان کیا، پاکستان نے شکریہ ادا کیا

امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہارموز کی تنگ گذرگاہ سے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے ’پروجیکٹ فریڈم‘ پر وقتانی روک کا اعلان کیا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ استقبال کیا اور ٹرمپ کی ’شجاعت سے قیادت‘ پر شکریہ ادا کیا۔ عالمی تیل کی مارکیٹوں میں کمی آئی، جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے تنگ گذرگاہ بند رہی تھی۔
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے منگل کو ’ پروجیکٹ فریڈم ‘ پر ایک وقتانی روک کا اعلان کیا، جو امریکہ کی قیادت میں ایک کاروان ہے جو تجارتی جہازوں کو ہارموز کی تنگ گذرگاہ سے لیتا ہے۔ یہ اعلان پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست کے بعد آیا، جبکہ ایران کے ساتھ ایک وسیع پیمانے پر معاہدے کی طرف پیشرفت کے لیے بھی ذکر کیا گیا۔ یہ اعلان امریکی خارجی امور کے وزیر مارکو روبیو کے بیانات کے چند گھنٹے بعد آیا، جنہوں نے منگل کو یہ پروگرام شروع کرنے کے بارے میں بتایا تھا، جو خلیج میں پھنسے ہوئے تیل کے ٹینکرز کی مدد کے لیے ہے۔ جب سے جھگڑا شروع ہوا ہے، ہارموز کی تنگ گذرگاہ عملاً بند رہی ہے، جس سے عالمی تیل کی سپلائی کا تقریباً بیس فیصد حصہ متاثر ہوا ہے اور بین الاقوامی توانائی مارکیٹوں پر فشار بڑھ گیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ دونوں طرف سے یہ بات متفق علیہ ہے کہ جب تک ایک نہائی معاہدہ تک پہنچنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، بلوک ایڈہ مکمل طور پر برقرار رہے گا، لیکن پروجیکٹ فریڈم کو محدود مدت کے لیے روک دیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اس فیصلے کا استقبال کیا اور ٹرمپ کی ’شجاعت سے قیادت‘ پر شکریہ ادا کیا، جسے وہ ’مناسب وقت پر ایک قدم‘ کہا۔ ایک ایکس پوسٹ میں، وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کی پاکستان اور دیگر بھائیچارے کے ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، ولیعہد محمد بن سلمان کی درخواست پر مثبت جواب سے علاقائی سلامت، استقرار اور مصالحہ کے لیے ایک اہم تعاون ہوگا۔ میں ڈونالڈ ٹرمپ صدر کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ فریڈم کے ہارموز کی تنگ گذرگاہ میں روک پر ایک شجاع قیادت اور مناسب وقت پر اعلان کے لیے۔ وہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک متوازن اور سلمی طریقے سے تنازعات کے حل کے لیے مکمل طور پر معتدد ہے۔ ’ہمارا امیدوار ہے کہ موجودہ زورمندی ایک طویل مدتی معاہدے کی طرف رہنمائی کرے گا جو علاقائی اور علاقائی سلامت کے لیے مستحکم سلامت کو یقینی بنائے گا۔‘ عالمی مارکیٹوں نے فوری طور پر رد عمل دیتے ہوئے، امریکی تیل کی فیوچرز میں 2.
30 ڈالر کا کمی آئی، جو ایک بیریل میں 100 ڈالر سے نیچے آ گئی، جو حال ہی میں جھگڑے کی وجہ سے شدید ترقی کے بعد تھی۔ سفید گھر نے پیشرفت حاصل کی یا روک کا مدت کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ پہلے، امریکی سرکار کے اعزازمندین، مارکو روبیو نے کہہ دیا تھا کہ ایران کو اس استراتیجک پانی کی راہ سے بحری ترافک پر کنٹرول کرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایران نے ہارموز کی تنگ گذرگاہ سے گذر کے لیے خطرناک منے، ڈرون، میسلز اور فوری حملہ کرنے والے جہازوں کے ذریعے محدودیت لائی ہے، جبکہ امریکہ نے تجارتی بحری جہازوں کے لیے پورت بلوک ایڈز اور اسکرٹ ٹرانزٹ آپریشنز کے ذریعے جواب دیا ہے۔ امریکی فوجیوں نے بھی حال ہی میں آپریشنز کے دوران کئی ایرانی چھوٹے جہازوں، کروز میسلز اور ڈرونوں کو تباہ کر دیا تھا
