امیتابھ بچن بلٹ پروف شیشے کے پیچھے مداحوں سے ملاقات، دھمکیوں کی وجہ
امیتابھ بچن نے ممبئی میں بلٹ پروف شیشے کے پیچھے مداحوں سے ملاقات کی۔ انڈر ورلڈ دھمکیوں اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔
امیتابھ بچن نے اتوار کو ممبئی میں اپنی رہائش گاہ ' جلسہ' کے باہر جمع ہونے والے مداح وں کو ایک بلٹ پروف شیشے کے حفاظتی حصار کے پیچھے سے خوش آمدید کہا۔ یہ وہی روایت ہے جو امیتابھ بچن نے سنہ 1980 کی دہائی کے اوائل میں فلم 'قُلی' کی شوٹنگ کے دوران شدید زخمی ہونے اور موت کے منھ سے واپس آنے کے بعد شروع کی تھی۔ گذشتہ چار دہائیوں سے زائد عرصے سے ہر اتوار ان سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔
جدید دھمکیوں اور سیکیورٹی خدشات
تاہم ممبئی میں فلمی شخصیات کو نشانہ بنانے کے واقعات اور حالیہ دھمکیوں کے بعد ان کی رہائش گاہ کے باہر سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ گذشتہ ماہ اداکار ٹائیگر شروف پر حملے کے واقعے اور اس کے بعد امیتابھ بچن کی رہائش گاہ 'جلسہ' کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے بعد حکام نے ان کی سکیورٹی بڑھا دی تھی۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
گذشتہ جمعے ممبئی میونسپل کارپوریشن کو موصول ہونے والی ایک ای میل میں امیتابھ بچن اور گلوکار و اداکار دلجیت دوسانجھ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق خود کو سمتھ جانسن کہنے والے ایک شخص نے مبینہ طور پر دھمکی دی کہ 31 اکتوبر کو امیتابھ بچن کی ممبئی میں رہائش گاہ پر گرینیڈ حملہ کیا جائے گا۔
اسی طرح 27 نومبر کو مہالکشمی ریس کورس میں دلجیت دوسانجھ کے کنسرٹ کے دوران خودکش حملے کی بھی دھمکی دی گئی۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں دونوں شخصیات کو ملنے والی یہ دوسری دھمکی بتائی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خالصتان کے حامی بعض گروہ ان دونوں فنکاروں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟
سیاسی تنازعات اور تاریخی پس منظر
امریکہ میں طیارہ حادثے سے قبل کاک پٹ سے آخری کال: 'ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے' سیالکوٹ واقعے پر 'مفرور' مسٹر پتلو کا ویڈیو بیان، مریم نواز اور فیلڈ مارشل سے اپیل: فراز سٹیڈیم میں ہوا کیا تھا؟ اس تنازع کی جڑیں سنہ 1984 کے سکھ مخالف فسادات سے متعلق ان الزامات میں ہیں جو کئی دہائیوں سے امیتابھ بچن کے حوالے سے سامنے آتے رہے ہیں۔
یہ معاملہ گذشتہ سال اس وقت دوبارہ زیرِ بحث آیا جب دلجیت دوسانجھ نے امیتابھ بچن کے ٹی وی پروگرام 'کون بنے گا کروڑ پتی' میں شرکت کی اور احتراماً ان کے پاؤں چھوئے۔ اس پر علیحدگی پسند تنظیم 'سکھس فار جسٹس' (ایس ایف جے) نے دلجیت دوسانجھ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام عائد کیا کہ انھوں نے سنہ 1984 کے فسادات کے متاثرین کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔
اس واقعے کے بعد دلجیت دوسانجھ کو امیتابھ بچن سے تعلق اور ان کے ساتھ احترام کے اظہار پر بھی تنقید اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم 31 اکتوبر کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور یکم نومبر کو امیتابھ بچن نے اپنے مداحوں سے ملاقات کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر 'سنڈے درشن' کیا۔
مداحوں سے عقیدت اور سوشل میڈیا ردعمل
امیتابھ بچن گذشتہ 43 برس سے زیادہ عرصے سے ہر اتوار ممبئی میں اپنی رہائش گاہ 'جلسہ' کے باہر جمع ہونے والے مداحوں سے ملاقات کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیے یہ محض مداحوں کے سامنے آنا نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے اظہارِ تشکر کا ایک طریقہ ہے جنھوں نے ان کے فلمی سفر کے دوران ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔
اینگری ینگ مین کے نام سے شہرت پانے والے امیتابھ بچن اپنے بلاگ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، بشمول ایکس اور فیس بک، کے ذریعے بھی مداحوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ اپنی اس 'ایکسٹینڈڈ فیملی' سے جڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے مداح خود کو اہم اور قابلِ قدر محسوس کریں۔
امیتابھ بچن اپنے انٹرویوز اور بلاگز میں کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جب کوئی مداح خود کو نظرانداز محسوس کرتا ہے تو انھیں افسوس ہوتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق تکنیکی مسائل اور پیغامات کی بڑی تعداد کے باعث ہر تبصرے کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا۔
حالیہ بم دھماکے کی دھمکی کے بعد 'جلسہ' کے باہر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور مداحوں سے ملاقات کے لیے ایک پلیٹ فارم پر شفاف بلٹ پروف حفاظتی حصار بھی نصب کیا گیا۔ اس کے باوجود امیتابھ بچن نے مداحوں سے اپنے تعلق کو برقرار رکھا اور ان سے ملاقات و رابطے کو محبت، عقیدت اور خلوص کا رشتہ قرار دیا۔
امیتابھ بچن کی جانب سے بلٹ پروف شیشے کے پیچھے سے مداحوں کو درشن دینے کے واقعے پر سوشل میڈیا پر بھی تبصرے کیے گئے۔ معروف صحافی اجیت انجم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ ممبئی میں 'انڈر ورلڈ کا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔'
انھوں نے امیتابھ بچن کے حفاظتی حصار کے پیچھے سے مداحوں سے ملاقات کرنے کو مودی اور امیت شاہ کے دورِ حکومت میں گینگسٹرز کی دھمکیوں کے اثرات سے جوڑتے ہوئے تبصرہ کیا۔ انفلوئنسر امت کمار سندھی نے ایکس پر لکھا کہ 'ٹائیگر شروف پر فائرنگ کے واقعے کے بعد امیتابھ بچن قدرے خوفزدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب وہ ہر اتوار اپنے مداحوں سے ملاقات تو کرتے ہیں، لیکن اس بار ان کے اور مداحوں کے درمیان حفاظتی شیشے کی دیوار حائل ہے۔'
بالی وڈ اداکار کمال راشد خان (کے آر کے) نے لکھا کہ 'گذشتہ 50 برسوں میں امیتابھ بچن نے کبھی بھی عوام اور اپنے مداحوں سے ملنے کے لیے بلٹ پروف شیشے کا استعمال نہیں کیا۔ لیکن اب ملک میں جرائم اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ امیتابھ بھی اپنی حفاظت کے لیے بلٹ پروف شیشے کے پیچھے آنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔'
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