امیتابھ بچن کی اسپتال میں داخل ہونے کی افواہیں، مداحوں میں تشویش

امیتابھ بچن کی اسپتال میں داخل ہونے کی افواہیں سوشل میڈیا پر کھلبلی مچا دیں، جس کے بعد مداحوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔
ممبئی: بالی ووڈ کے سینئر اداکار امیتابھ بچن کی اسپتال میں داخل ہونے کی افواہوں نے گزشتہ رات سوشل میڈیا پر کھلبلی مچا دی، جس کے بعد مداحوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 83 سالہ اداکار کو ممبئی کے ناناوتی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جس پر مداحوں کی جانب سے ان کی جلد صحت یابی کے پیغامات کا تانتا بندھا۔یہ افواہیں اس وقت جنگل کی آگ کی طرح پھیلیں جب ایک سینئر صحافی نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ امیتابھ بچن ہفتہ (16 مئی) سے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انٹرنیٹ پر بڑھتی ہوئی تشویش کے بعد، بھارتی نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ یہ دعوے بالکل جھوٹے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایک معتبر ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ امیتابھ صرف اپنے معمول کے ماہانہ طبی معائنے کے لیے ناناوتی اسپتال گئے تھے اور اسی دن گھر واپس آ گئے تھے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ صرف روٹین چیک اپ کے لیے ہسپتال گئے تھے اور واپس گھر آ گئے تھے۔ وہ عام طور پر ہر مہینے اپنے طبی معائنے کے لیے اسپتال جاتے ہیں۔دلچسپ بات یہ ہے کہ اسپتال میں داخل ہونے کی افواہوں کے باوجود، امیتابھ نے اتوار کے روز اپنی رہائش گاہ کے باہر مداحوں سے ملاقات کی اپنے روایتی سلسلے کو بھی برقرار رکھا.
