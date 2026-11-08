امیر مقام کا اعلان: پی ٹی آئی کی حکومت نے عوام کو دہشت گردوں سے تحفظ نہیں دیا
وفاقی وزیر امیر مقام نے بٹ خیلہ میں جلسے میں کہا کہ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جس کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور صوبے میں گورنر راج لگا۔
وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان اور صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ (ن) خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام نے اتوار کو ضلع ملاکنڈ کے تحصیل بٹ خیلہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے شدید تنقید کی اور الزام عائد کیا کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی جانب سے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی وجہ سے صوبے میں گورنر راج اور ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی۔
امیر مقام نے صریح الفاظ میں کہا کہ عوام اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے عوام کو دہشت گردوں سے محفوظ محسوس نہیں کروایا اور نہ ہی ضروری تحفظ فراہم کیا، جس کے نتیجے میں عوامی حمایت کا فقدان پیدا ہوا اور صوبائی حکومت کا خاتمہ یقینی ثابت ہوا۔Also readPakistan defeats India by 3 wickets in thrilling Under-19 Asia Cup clash
پی ٹی آئی کی پالیسیوں کا تجزیہ
اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ (ن) کی جانب سے منعقدہ 'یومِ نجات' کے جلوس میں ہزاروں کارکنان اور عام شہری موجود تھے، جہاں وفاقی وزیر نے پی ٹی آئی کی 14 سالہ حکومت کو کرپشن کا سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر پی ٹی آئی دہشت گردوں کو سہولیات نہیں دیتی تو صوبے میں ایمرجنسی اور گورنر راج نافذ نہیں ہوتا اور امن کی صورتحال برقرار رہتی۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ دہشت گردوں کو بھتہ ادا کرنے والی حکومت عوام کا تحفظ نہیں کر سکتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ تیرہ سال کے دور میں صوبائی لیڈر امیر ہوئے لیکن خیبر پختونخوا کے غیور عوام غریب ہوئے کیونکہ نہ تو کوئی بی آر ٹی پروجیکٹ مکمل طور پر چلا یا بنا سکا اور نہ ہی کسی اسپتال کو بہتر بنایا گیا۔
حکومتی ناکامی اور عوامی مطالبات
امیر مقام نے فوج، پولیس اور دیگر سکیورٹی اداروں کی جانب دی جانے والی شہادتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جب صوبائی حکومت دہشت گردوں کی ترجمانی کرتی ہے تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، جبکہ عوام اب کھوکھلے نعروں اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کے بجائے عملی اقدامات، امن اور ترقی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا صاحب جنہیں پہلے صیہونی ایجنٹ کہا جاتا تھا، آج انہی کی زبان بول رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تین دہائیوں میں صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور عوام کو بنیادی مسائل سے نجات دلانے میں مکمل ناکامی برتی۔
مستقبل کے امکانات اور رہنماؤں کی شرکت
یومِ نجات کے جشن کے موقع پر ضلع ملاکنڈ میں موجود پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں اور مسلم لیگ ن کے ارکان صوبائی اسمبلی طارق اعوان، صوبائی نائب صدر ایصال خان، ضلع صدر سجاد احمد خان اور دیگر عہدیداران نے عوامی نمائندگی کے ذریعے نئے دور کی تیاریوں پر زور دیا اور وعدہ کیا کہ صوبے میں امن، ترقی اور خوشحالی فراہم کی جائے گی۔
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