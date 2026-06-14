امیریکا اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے، دستخط 19 جون سوئٹزرلینڈ میں

وزیراعظم شہباز شریف کی اعلامیے کے مطابق امریکا اور ایران نے طویل مذاکرات کے بعد امن معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں毛泽东، جبکہ قطر، سعودی عرب اور ترکیے کا ثالثی کے عمل میں کردار سراہا گیا ہے۔ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کی فوری اور مستقل ختمی کا اعلان کیا ہے۔
دورہ معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیراعظم نے قطر ، سعودی عرب اور ترکیے کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائی اں فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں نیز امریکا اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقین نے تنازع کا حل سفارت کاری سے نکالنے کی راہ ہموار کی۔ شہباز شریف نے اپنے برادر ملک قطر کے کردار کو بھی سراہا، جو اس معاہدے تک پہنچنے میں اہم معاونت فراہم کرتا رہا ہے۔ معاہدہ طے ہونے کے بعد، ثالث کو اس ہفتے متعدد ملاقاتوں کی سہولت فراہم کریں گے۔ یہ ابتدائی مشاورتی ملاقاتیں تکنیکی مذاکرات اور دستخط کی سرکاری تقریب کی بنیاد فراہم کریں گی.
دورہ معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں منعقد کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ وزیراعظم نے قطر، سعودی عرب اور ترکیے کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں فوری اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں نیز امریکا اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقین نے تنازع کا حل سفارت کاری سے نکالنے کی راہ ہموار کی۔ شہباز شریف نے اپنے برادر ملک قطر کے کردار کو بھی سراہا، جو اس معاہدے تک پہنچنے میں اہم معاونت فراہم کرتا رہا ہے۔ معاہدہ طے ہونے کے بعد، ثالث کو اس ہفتے متعدد ملاقاتوں کی سہولت فراہم کریں گے۔ یہ ابتدائی مشاورتی ملاقاتیں تکنیکی مذاکرات اور دستخط کی سرکاری تقریب کی بنیاد فراہم کریں گی
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