انتھروپک نے AI کی رفتار سست کرنے کا عالمی مطالبہ کیا

سلیکون ویلی کی AI کمپنی انتھروپک نے ریکرسیو سیلف‑امپروومنٹ کے خطرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں سے AI کی ترقی میں سست رفتار یا عارضی وقفے کا مطالبہ کیا۔ کمپنی کے اندرونی اعداد و شمار نے دکھایا کہ AI پہلے ہی کوڈ کی بڑی تعداد خود تخلیق کر رہا ہے اور مستقبل میں مکمل خودکار کوڈنگ ممکن ہے۔
سلیکون ویلی سے اب تک کے سب سے خطرناک خطرات میں سے ایک نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ سان فرانسسکو کی AI کمپنی انتھروپک نے عالمی ٹیکنالوجی لیڈرز سے ایک ہم آہنگ سست رفتار یا عارضی وقفے کی درخواست کی ہے تاکہ سب سے طاقتور مصنوعی ذہانت کے نظاموں کی ترقی پر قابو پایا جا سکے۔ کمپنی نے اپنے بلاگ میں اس تصور پر روشنی ڈالی ہے جو پہلے صرف سائنس فکشن کی کہانیوں میں ملتا تھا: ایسی دنیا جہاں مشینیں تقریباً ہر میدان میں انسانی جیسی ذہانت حاصل کرچکی ہوں، نئی مہارتیں سیکھ سکتی ہیں، پیچیدہ مسائل حل کر سکتی ہیں اور خود کو بہتر بھی بنا سکتی ہیں۔ یہ نقطۂ نظر، جسے ریکرسیو سیلف‑امپروومنٹ کہتے ہیں، وہ وقت ہے جب کوئی AI نظام مصنوعی عمومی ذہانت (AGI) تک پہنچتا ہے اور خود اپنی اگلی نسل کے ڈیزائن اور ترقی کا ذمہ لے لیتا ہے۔ کمپنی نے واضح کیا کہ ابھی تک ہم اس مرحلے پر نہیں پہنچے اور یہ صورتحال لازمی نہیں، لیکن یہ انتباہ کیا کہ یہ حد وہ وقت تک پہنچ سکتی ہے جب حکومتی اور ادارے تیار نہیں ہوں گے۔ انتھروپک نے اس انتباہ کی ساکھ کو مضبوط بنانے کے لیے اندرونی ڈیٹا پیش کیا۔ تحقیق کے سرِپرجار منیرا فاور اور پالیسی سربراہ جیک کلارک کے مطابق، کمپنی کے کوڈ بیس میں شامل ہونے والے 80 فیصد سے زائد کوڈ کلاؤڈ کے ذریعے تیار ہوتا ہے اور انجینیئرز کی کوڈ تخلیق کی رفتار 2025 سے آٹھ گنا بڑھ گئی ہے۔ ایک مثال کے طور پر، اپریل 2026 میں کلاؤڈ نے 800 سے زائد فیچرز متعارف کرائے جنہوں نے API کی غلطیوں کو ایک ہزار گنا کم کیا۔ جیک کلارک نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگلے دو سالوں میں AI کا 100 فیصد کوڈ خود لکھنا ممکن ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ AI اتنی طاقتور بنے گی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسانیت کے پاس ابھی بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ انتھروپک نے زور دیا کہ کسی ایک کمپنی کا اکیلا روک دینا بے اثر اور ممکنہ طور پر نقصان دہ ہوگا۔ اس کے بجائے، متعدد بڑی AI کمپنیوں اور مختلف ممالک، خاص طور پر امریکہ اور چین، کے ساتھ مل کر ایک عالمی معاہدہ ضروری ہے جس کے تحت ترقی کو سست یا عارضی طور پر روک دیا جائے اور اس کی موزونیت کو تمام فریقین کے لیے واضح طور پر تصدیق کیا جا سکے۔ کمپنی نے اس مقصد کے لیے تحقیق اور ٹیکنالوجی کی مشترکہ کوششیں کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے، تاکہ کسی بھی بدقسمت فریق کے لیے پوشیدہ طور پر آگے بڑھنا مشکل ہو۔ مزید برآں، انتھروجک آئندہ ماہوں میں پالیسی میکر، محققین اور سویل سوسائٹی کے ساتھ ملاقاتیں طے کر رہا ہے تاکہ ریکرسیو سیلف‑امپروومنٹ کے سوالات پر مشترکہ طور پر غور کیا جا سکے، کیونکہ اس پر بات چیت کا وقت محدود ہو رہا ہے۔ اس وقت کمپنی کی قدر تقریباً ایک ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور وہ امریکہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے سامنے آئیدیشن کے لئے فائلنگ کر چکی ہے، جبکہ اس کے ریونیو رن ریٹ نے پچھلے سال کے مقابلے میں چار گنا سے زائد بڑھ کر 47 بلین ڈالر تک پہنچا ہے۔ ایک کمپنی کی جانب سے AI کی رفتار کو سست کرنے کی درخواست اس کے ہی تاریخی اسٹاک لسٹنگ کے قریب ہونے کے ساتھ ایک دلچسپ تضاد پیش کرتی ہے.
سلیکون ویلی سے اب تک کے سب سے خطرناک خطرات میں سے ایک نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ سان فرانسسکو کی AI کمپنی انتھروپک نے عالمی ٹیکنالوجی لیڈرز سے ایک ہم آہنگ سست رفتار یا عارضی وقفے کی درخواست کی ہے تاکہ سب سے طاقتور مصنوعی ذہانت کے نظاموں کی ترقی پر قابو پایا جا سکے۔ کمپنی نے اپنے بلاگ میں اس تصور پر روشنی ڈالی ہے جو پہلے صرف سائنس فکشن کی کہانیوں میں ملتا تھا: ایسی دنیا جہاں مشینیں تقریباً ہر میدان میں انسانی جیسی ذہانت حاصل کرچکی ہوں، نئی مہارتیں سیکھ سکتی ہیں، پیچیدہ مسائل حل کر سکتی ہیں اور خود کو بہتر بھی بنا سکتی ہیں۔ یہ نقطۂ نظر، جسے ریکرسیو سیلف‑امپروومنٹ کہتے ہیں، وہ وقت ہے جب کوئی AI نظام مصنوعی عمومی ذہانت (AGI) تک پہنچتا ہے اور خود اپنی اگلی نسل کے ڈیزائن اور ترقی کا ذمہ لے لیتا ہے۔ کمپنی نے واضح کیا کہ ابھی تک ہم اس مرحلے پر نہیں پہنچے اور یہ صورتحال لازمی نہیں، لیکن یہ انتباہ کیا کہ یہ حد وہ وقت تک پہنچ سکتی ہے جب حکومتی اور ادارے تیار نہیں ہوں گے۔ انتھروپک نے اس انتباہ کی ساکھ کو مضبوط بنانے کے لیے اندرونی ڈیٹا پیش کیا۔ تحقیق کے سرِپرجار منیرا فاور اور پالیسی سربراہ جیک کلارک کے مطابق، کمپنی کے کوڈ بیس میں شامل ہونے والے 80 فیصد سے زائد کوڈ کلاؤڈ کے ذریعے تیار ہوتا ہے اور انجینیئرز کی کوڈ تخلیق کی رفتار 2025 سے آٹھ گنا بڑھ گئی ہے۔ ایک مثال کے طور پر، اپریل 2026 میں کلاؤڈ نے 800 سے زائد فیچرز متعارف کرائے جنہوں نے API کی غلطیوں کو ایک ہزار گنا کم کیا۔ جیک کلارک نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگلے دو سالوں میں AI کا 100 فیصد کوڈ خود لکھنا ممکن ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ AI اتنی طاقتور بنے گی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسانیت کے پاس ابھی بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ انتھروپک نے زور دیا کہ کسی ایک کمپنی کا اکیلا روک دینا بے اثر اور ممکنہ طور پر نقصان دہ ہوگا۔ اس کے بجائے، متعدد بڑی AI کمپنیوں اور مختلف ممالک، خاص طور پر امریکہ اور چین، کے ساتھ مل کر ایک عالمی معاہدہ ضروری ہے جس کے تحت ترقی کو سست یا عارضی طور پر روک دیا جائے اور اس کی موزونیت کو تمام فریقین کے لیے واضح طور پر تصدیق کیا جا سکے۔ کمپنی نے اس مقصد کے لیے تحقیق اور ٹیکنالوجی کی مشترکہ کوششیں کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے، تاکہ کسی بھی بدقسمت فریق کے لیے پوشیدہ طور پر آگے بڑھنا مشکل ہو۔ مزید برآں، انتھروجک آئندہ ماہوں میں پالیسی میکر، محققین اور سویل سوسائٹی کے ساتھ ملاقاتیں طے کر رہا ہے تاکہ ریکرسیو سیلف‑امپروومنٹ کے سوالات پر مشترکہ طور پر غور کیا جا سکے، کیونکہ اس پر بات چیت کا وقت محدود ہو رہا ہے۔ اس وقت کمپنی کی قدر تقریباً ایک ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور وہ امریکہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے سامنے آئیدیشن کے لئے فائلنگ کر چکی ہے، جبکہ اس کے ریونیو رن ریٹ نے پچھلے سال کے مقابلے میں چار گنا سے زائد بڑھ کر 47 بلین ڈالر تک پہنچا ہے۔ ایک کمپنی کی جانب سے AI کی رفتار کو سست کرنے کی درخواست اس کے ہی تاریخی اسٹاک لسٹنگ کے قریب ہونے کے ساتھ ایک دلچسپ تضاد پیش کرتی ہے
AI انتھروپک ریکرسیو سیلف امپروومنٹ ٹیکنالوجی حکمران AI سست رفتار
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Microsoft reveals new quantum chip made with AI, says it will have systems by 2029Microsoft on Tuesday unveiled a new quantum computing chip that it redesigned with the help of AI, saying it now believes it will have commercially useful quantum machines by 2029
Read more »
UK forces Google to let publishers opt out of AI search featuresGoogle will let publishers opt out of AI search features under new UK rules, giving websites more control over how their content is used.
Read more »
Google launches AI Edge Gallery for Mac usersGoogle has launched AI Edge Gallery for macOS, allowing users to run Gemma AI models locally alongside the new Gemma 4 12B model.
Read more »
Anthropic says AI labs need coordinated plan to halt development if risks riseAnthropic urged AI firms to coordinate mechanisms for slowing or pausing advanced AI development if systems begin improving themselves too rapidly, citing potential safety risks.
Read more »
آرڈر کی رفتار کئی گنا بڑھانے کی تیاری، ایمیزون کا نیا AI روبوٹ توجہ کا مرکز بن گیاAmazon Unveils AI-Powered Warehouse Robots in Major UK Expansion
Read more »
Bitcoin hits worst start to year in a decadeBitcoin plunges over 30% in 2026 as investors shift money into AI stocks, semiconductor shares and major IPOs.
Read more »