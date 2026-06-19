انجمن کے کپتان کا واپسی کا امکان

انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس کو نئے ہفتے کے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے۔
انگلیا کے کپتان بین اسٹوکس کو نئے ہفتے کے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے، برطانوی میڈیا کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے۔ لندن (ایف پی) - انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس کو نئے ہفتے کے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے، برطانوی میڈیا کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے۔ اسٹوکس اور انگلینڈ کے ساتھی گوس اٹکینسن دونوں نے ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا کیا تھا جبکہ ان کے ہم ٹیم والے انگلینڈ کی جیت کے بعد لارڈز میں سیریز کا پہلا میچ کھیلا تھا۔ اس فیصلے نے اسٹوکس کے بین الاقوامی کیریئر کے بارے میں گھبراہٹ پیدا کی جبکہ ان کے کپتانی سے ہٹانے، خود ہی ٹیم سے ہٹ جانے یا ہمیشہ ملک کی نمائندگی کرنے سے ہٹ جانے کی ایک سیریز کا آغاز کیا۔ لیکن بی بی سی اور برطانیہ کے پریس ایجنسی کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اسٹوکس کو انگلینڈ کی ٹیم کے لیے ناٹنگھم کے ٹرینٹ برج میں تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں واپس آنے کا موقع مل سکتا ہے جبکہ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ اور آزاد کرکٹ ریگولیٹر کے ذریعہ کئے جانے والے انکوائریز کی طرف سے ہدایت کی جا رہی ہے۔ ان کی قریبی دوست اور سابق کپتان جو رات نے اوول میں جو کہ کھیلوں پر مبنی ہے۔ اسٹوکس کو سینئر کرکٹ ایکشن میں واپس آنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اسٹوکس کو Durham کے ساتھ Northamptonshire کے خلاف Second Division County Championship میں Chester-le-Street میں کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ان کا واحد عوامی بیان اسٹوکس کے ذریعہ کیا گیا تھا جب انہوں نے انگلینڈ اور اوول میں ان کے تین ڈیبیوٹوں کے لیے کامیابی کی کہانی کہی۔ انگلینڈ کے کوچ برینڈن میکولم نے ایک پری ٹیسٹ پریس کانفرنس میں اسٹوکس کے ذہنی حالت پر تشویش کا اظہار کیا جبکہ انہوں نے بار بار.
انگلیا کے کپتان بین اسٹوکس کو نئے ہفتے کے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے، برطانوی میڈیا کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے۔ لندن (ایف پی) - انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس کو نئے ہفتے کے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے، برطانوی میڈیا کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے۔ اسٹوکس اور انگلینڈ کے ساتھی گوس اٹکینسن دونوں نے ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا کیا تھا جبکہ ان کے ہم ٹیم والے انگلینڈ کی جیت کے بعد لارڈز میں سیریز کا پہلا میچ کھیلا تھا۔ اس فیصلے نے اسٹوکس کے بین الاقوامی کیریئر کے بارے میں گھبراہٹ پیدا کی جبکہ ان کے کپتانی سے ہٹانے، خود ہی ٹیم سے ہٹ جانے یا ہمیشہ ملک کی نمائندگی کرنے سے ہٹ جانے کی ایک سیریز کا آغاز کیا۔ لیکن بی بی سی اور برطانیہ کے پریس ایجنسی کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اسٹوکس کو انگلینڈ کی ٹیم کے لیے ناٹنگھم کے ٹرینٹ برج میں تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں واپس آنے کا موقع مل سکتا ہے جبکہ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ اور آزاد کرکٹ ریگولیٹر کے ذریعہ کئے جانے والے انکوائریز کی طرف سے ہدایت کی جا رہی ہے۔ ان کی قریبی دوست اور سابق کپتان جو رات نے اوول میں جو کہ کھیلوں پر مبنی ہے۔ اسٹوکس کو سینئر کرکٹ ایکشن میں واپس آنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اسٹوکس کو Durham کے ساتھ Northamptonshire کے خلاف Second Division County Championship میں Chester-le-Street میں کھیلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ان کا واحد عوامی بیان اسٹوکس کے ذریعہ کیا گیا تھا جب انہوں نے انگلینڈ اور اوول میں ان کے تین ڈیبیوٹوں کے لیے کامیابی کی کہانی کہی۔ انگلینڈ کے کوچ برینڈن میکولم نے ایک پری ٹیسٹ پریس کانفرنس میں اسٹوکس کے ذہنی حالت پر تشویش کا اظہار کیا جبکہ انہوں نے بار بار
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