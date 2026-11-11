انجینئرنگ AI سے تیار شدہ نئی برڈ فلو ویکسین نے پہلی آزمائشوں میں کامیابی دکھائی
کیمبرج یونیورسٹی کی AI مبنی ویکسین نے برڈ فلو کے مختلف وائرسوں سے مکمل تحفظ ثابت کیا، جس سے عالمی صحت کے محاذ پر نئی امید پیدا ہوئی۔
کیمبرج یونیورسٹی کے تحقیقی عملہ اور اس کے ذیلی ادارے DIOSynVax نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے برڈ فلو کی متعدد اقسام کے خلاف ایک نئی ویکسین تیار کی، جو پہلی حیاتیاتی ٹیسٹوں میں مکمل کامیابی کا عکاس بنی۔
AI سے بیرون مسلسل مرض کی ویکسین کی تعمیر
ان تحقیق کا مقصد برڈ فلو کے مختلف جینیاتی کرداروں کو گناد و ادبی طبقات کے خلاف موثر محفوظ کرنا تھا۔ سائنسی جرنل سیل رپورٹس میڈیسن میں شائع شدہ مقالے کے مطابق، نئی AI‑مبنی ویکسین کے استعمال سے چوہوں اور فیریٹس نے ہر متنوع برڈ فلو وائرس سے مکمل تحفظ حاصل کیا، جبکہ روایتی ویکسین کے ذریعے صرف 50 فیصد کے قریب جانور زندہ بچ سکے۔
متعدد رائے و تحقیق کاروں کی تصدیقAlso readKarakes Changhos checkpost par ghayeb hone ki koshish naqab zada militants ne ki, police ne mukabalay mein nakam banaya
اس تحقیق کی قیادت یونیورسٹی کے پروفیسر جوناتھن ہینی نے کی، اور کینیڈا و اٹلی کی متعدد لیبارٹریوں نے آزادانہ طور پر اس ویکسین کی کارکردگی کی تصدیق کی۔ مزید برآں، عالمی ادارہ صحت کے تحت منتخب کردہ برڈ فلو وائرس کی اقسام پر مبنی موجودہ ویکسینوں سے مکمل الٹا فرق دکھایا گیا۔
حکومتی خرچ اور وائرس کا ڈھالہ تبدیل ہونا
آج دستیاب برڈ فلو ویکسین اکثر مخصوص وائرس پر مبنی ہوتی ہیں اور درجہ بندی کونسی مرضی کے مطابق ہر بار اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں؛ یہ عمل حکومتوں کے بجٹ پر بار پڑتا ہے۔ نئی AI‑مبنی ویکسین وائرس کی جینیاتی ساخت میں وسیع تبادلہ برداشت کر کے متعدد اقسام پر ایک ساتھ کام کر سکتی ہے، اس طرح اخراجات کم اور تحفظ بڑھتا ہے۔
انسانی کلینیکل آزمائشوں کا مستقبل
متحرک طور پر، انسانی استعمال کے لیے اس ویکسین کی مؤثریت اور حفاظتی صفات کو جانچنے کے لیے مزید کلینیکل مراحل اور لابراتیٹری تجزیات ضروری ہیں۔ یہ تھیوری اخلاقی و طبعی میعار کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور امیونولوجیکل تحقیق کی ایک نئی دائرہ بازردی کو ظاہر کرتی ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology