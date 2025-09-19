اندرون سندھ میں ڈرائیونگ لائسنس برانچز بند کرنے کا فیصلہ

ڈی آئی جی ٹریفک نے ستمبر 2024 سے آن لائن لرننگ لائسنس کے اجرا کے بعد اندرون سندھ میں ڈرائیونگ لائسنس برانچز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ شہریوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو آسان بنانے اور ٹریفک انتظامیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔
آن لائن سروس کے آغاز کے بعد ان مراکز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ڈی آئی جی ٹریفک لائسنس برانچ اور ٹریننگ۔ ڈی آئی جی ٹریفک لائسنس برانچ اور ٹریننگ یونس چانڈیو نے اندرون سندھ قائم تمام ڈرائیونگ لائسنس برانچز کے ڈی ایس پیز کو بذریعہ خط آگاہ کیا ہے کہ ستمبر 2024 سے آن لائن لرننگ لائسنس کے جاری کیے جانے کے بعد اندرون سندھ میں ڈرائیونگ لائسنس برانچوں کی مزید ضرورت نہیں رہی جو صرف لرننگ ڈرائیونگ لائسنس جاری کر رہی ہیں تاہم آن لائن سروس کے آغاز کے بعد ان مراکز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی
آئی جی یونس چانڈیو نے اس ضمن میں حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بینظیر آباد، لاڑکانہ اور سکھر کے ڈرائیونگ لائسنس برانچز کے ڈی ایس پیز کو ہدایت دی ہے کہ رواں سال 31 دسمبر 2025 تک تمام ڈرائیورنگ لائسنس برانچز بند کر دی جائیں۔ یونس چانڈیو نے تمام ڈی ایس پیز سے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی تجاویز بھی فوری طور پر ارسال کریں تاکہ آئندہ کے لائحہ عمل اور عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول میں کسی بھی مشکلات کے پیش نظر شہری متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ایس پی سے رابطہ کر سکتے ہیں جہاں آئی ٹی اسٹاف ان کی معاونت کرتے ہوئے آن لائن لرننگ لائسنس کے طریقہ کار کو مکمل کرنے میں ان کو مدد فراہم کرے گا۔ اس اقدام کا مقصد شہریوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو آسان بنانا اور ٹریفک انتظامیہ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ آن لائن سروس کے ذریعے، شہری اب گھر بیٹھے لرننگ لائسنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور اس کے حصول کا عمل پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ موثر اور تیز ہو جائے گا۔ اس تبدیلی سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ رشوت اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے امکانات بھی کم ہوں گے جو روایتی طریقہ کار میں عام تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے شہریوں کو ایک بہتر اور شفاف طریقہ کار میسر آئے گا اور ٹریفک انتظامیہ کی کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ، یہ تبدیلی ٹریفک قوانین کی پاسداری کو فروغ دینے اور سڑکوں پر محفوظ ماحول قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔\اس فیصلے کے بعد، اندرون سندھ میں موجود ڈرائیونگ لائسنس برانچز کو مرحلہ وار بند کیا جائے گا۔ ڈی آئی جی یونس چانڈیو نے تمام ڈی ایس پیز کو اس سلسلے میں تجاویز طلب کی ہیں تاکہ بندش کے عمل کو مؤثر اور منظم بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں، برانچز کو بند کرنے سے قبل تمام ضروری انتظامات کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان انتظامات میں عملے کی تربیت، ریکارڈز کی منتقلی اور دیگر متعلقہ معاملات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، شہریوں کو آن لائن سروس کے استعمال میں مدد فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ آئی ٹی اسٹاف کو اس مقصد کے لیے تربیت دی جائے گی تاکہ وہ شہریوں کی رہنمائی کر سکیں اور ان کی مشکلات کو حل کر سکیں۔ یہ اقدام نہ صرف ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کو آسان بنائے گا بلکہ ٹریفک انتظامیہ کی استعداد کار میں بھی اضافہ کرے گا۔ اس کے نتیجے میں، سڑکوں پر حادثات کی شرح میں کمی آئے گی اور ٹریفک قوانین کی پاسداری میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کا یہ فیصلہ شہریوں کے لیے ایک مثبت قدم ہے جو ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔\اس تبدیلی کے بعد، شہریوں کو آن لائن لرننگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک آسان اور موثر طریقہ کار میسر آئے گا۔ انہیں اب برانچز کے چکر لگانے اور طویل انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آن لائن پورٹل پر درخواست جمع کروانے کے بعد، شہری آسانی سے لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ، یہ اقدام رشوت اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ آن لائن نظام کی وجہ سے، تمام عمل شفاف ہوگا اور کوئی بھی شہری کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کا شکار نہیں ہوگا۔ حکومت کا یہ فیصلہ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس کے علاوہ، یہ اقدام ٹریفک قوانین کی پاسداری کو فروغ دینے اور سڑکوں پر محفوظ ماحول قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ یہ تبدیلی شہریوں کے لیے ایک مثبت تجربہ ہوگی اور ٹریفک انتظامیہ کی کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی۔ حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شہریوں کو آن لائن سروس کے استعمال میں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ آسانی سے اپنے لرننگ لائسنس حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ، حکومت ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی مہم بھی چلائے گی تاکہ شہریوں کو ٹریفک قوانین کی اہمیت اور ان کی پاسداری کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکیں
ڈرائیونگ لائسنس آن لائن سروس سندھ ٹریفک ڈی آئی جی
