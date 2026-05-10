اندرون سندھ میں باراتیوں کی بس ٹوٹنے سے چار افراد جاں بحق، 30 زخمی

شکارپور (10 مئی 2026): اندرون سندھ کے علاقے میں باراتیوں کی بس کو خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں چار افراد جان سے گئے۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق اندرون سندھ کے علاقے میں شادی ماتم میں بدل گئی۔ دلہن کو رخصت کر کے گھر لے جانے والے باراتیوں ک ی بس الٹنے سے چار زندگیوں کے چراغ بجھ گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ شکارپور کے علاقے میاں صاحب کے قریب جیک آباد سے میرپور برڑو جانے والی باراتیوں کی بس کو ٹائر راڈ ٹوٹنے کے باعث پیش آیا، جس کے باعث بس کھائی میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 2 باراتی جائے وقوعہ پر ہی ج اں بحق ہو گئے، جب کہ دولہا اور دلہن سمیت 30 افراد زخمی ہو گئے، جن میں دولہا اور دلہن کے قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو عملہ ج ائے وقوعہ پر پہنچ گیا اور لاشوں کے ساتھ زخمیوں کو بھی فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال عملے کے مطابق مزید دو زخمی دوران علاج دم توڑ گئے جب کہ زخمیوں میں دولہا اور دلہن بھی شامل ہیں، جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
مسافر طیارہ ٹیک آف کے دوران رن وے پر موجود شخص سے ٹکرا گیاشکارپور (10 مئی 2026): اندرون سندھ کے علاقے میں باراتیوں کی بس کو خوفناک حادثہ پیش آیا جس میں چار افراد جان سے گئے۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق اندرون سندھ کے علاقے میں شادی ماتم میں بدل گئی۔ دلہن کو رخصت کر کے گھر لے جانے والے باراتیوں کی بس الٹنے سے چار زندگیوں کے چراغ بجھ گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ شکارپور کے علاقے میاں صاحب کے قریب جیک آباد سے میرپور برڑو جانے والی باراتیوں کی بس کو ٹائر راڈ ٹوٹنے کے باعث پیش آیا، جس کے باعث بس کھائی میں جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 2 باراتی جائے وقوعہ پر ہی جاں بحق ہو گئے، جب کہ دولہا اور دلہن سمیت 30 افراد زخمی ہو گئے، جن میں دولہا اور دلہن کے قریبی عزیز بتائے جاتے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو عملہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا اور لاشوں کے ساتھ زخمیوں کو بھی فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال عملے کے مطابق مزید دو زخمی دوران علاج دم توڑ گئے جب کہ زخمیوں میں دولہا اور دلہن بھی شامل ہیں، جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ملک کے سربراہ کو قتل کیا گیا تو فوری ایٹمی حملہ کردیا جائے گا، شمالی کوریا نے دنیا کو بڑے خطرے سے آگاہ کرد
اندس ہسپتال نے پاکستان میں پہلی پیڈیاٹرک اوپن ہارٹ سرجری کامیاب طریقے سے انجام دیاندس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے اپنی کانجینٹل ہارٹ سروسز پروگرام کے تحت پہلی پیڈیاٹرک اوپن ہارٹ سرجری کامیاب طریقے سے انجام دی، جس نے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ایک بڑا میل اسٹون قائم کیا۔ یہ سرجری ڈاکٹر زبیر بروہی اور ڈاکٹر ارجمند شوق کے ساتھ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم نے کی، جس میں اینیستھیسیسٹس، آئی سی یو اسٹاف، ٹیکنیشنز، پرفیوژنسٹس اور اوپریٹنگ تھیٹر پرسنل شامل تھے۔ ہسپتال کے افسران نے کہا کہ اسسٹیوٹیشن نے پہلے ہی کم کم اینویسیو کارڈیک انٹروینشنز فراہم کر رہی تھی، جو کانجینٹل ہارٹ ڈیزیز (سی ایچ ڈی) کے مریضوں کے تقریبا 30 فیصد کے لیے کافی تھیں۔
آسترالیا نے بلوچستان لبریشن آرمی پر تحریم لگا دی، ٹرکی میں استنبول کے میئر کی جیل میں بندگی جاریآسترالیا نے بلوچستان لبریشن آرمی پر پاکستان میں مدنیوں پر حملوں کے ذمہ دار ہونے کے الزام پر تحریم لگا دی ہے۔ ٹرکی میں، استنبول کے معارضہ پارٹی کے زیر انتظام بلدیہ میں فساد کے الزامات کی تحقیق کے تحت 29 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو، جو ترکستان کے صدر رجب طیب اردوغان کے اہم خصم ہیں، ایک سال سے زیادہ وقت سے جیل میں بند ہیں اور اُن پر ایک بڑے مجرم نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے۔ امام اوغلو کے ساتھ 413 دیگر متهمین بھی مقدمہ میں شامل ہیں۔ اگر قاضی نے اُنہیں قبیلی قرار دیا تو اُنہیں 2,430 سالوں کی جیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ استنبول کے بلدیہ کے سرپرست نے ایک بیانیہ جاری کر کے کہا کہ امام اوغلو کی قیادت میں ایک مجرم تنظیم کی سرگرمیوں کی تحقیق جاری ہے۔ سرپرست کے دفتر نے کہا کہ 30 متهموں کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے 29 کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ایک متهم ابھی بھی خارج ملک ہے۔ امام اوغلو اور اُن کے حمایوں نے ترک حکومت پر اتنی تکلیف دے کر اُنہیں 2028 میں ہونے والے ریاستی انتخابات میں اردوغان کے مقابلے میں کھڑا کرنے سے روکنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔
Ask.com اب بند نہیں رہی، 25 سال پوری کرکے جستجویہ کی حجہ برداشت کر لی30 سال بعد، AOL کی ایکٹو کارپوریشن نے اپنی درخواست کی روشنی میں Ask.com کو ایک تاریخِ ابواب دے دیا۔ ویب سائٹ 2006 میں گوگل کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد ریبرینڈ کی گئی تھی۔ سائٹ کو ابھی تک 25 سال کے حوالے سے اس کے صارفین کو جواب دیتے آرہی تھی۔
Petroleum Prices Surge: Federal Government Announces Increase of Rs14.92, Rs15 per Litre for Petrol and HSDThe federal government has announced another hike in petroleum prices, citing escalating tensions between the United States and Iran, which led to a surge in global oil prices and subsequent blockade of the Strait of Hormuz. The price of petrol has risen by Rs14.92 per litre, while high-speed diesel (HSD) prices have increased by Rs15 per litre for the next week. The revised prices took effect from Friday midnight and represents the second consecutive increase since April 30 when the government raised petrol prices by Rs6.51 per litre and diesel prices by Rs19.39 per litre.
پاکستان نے انڈین فضائیہ کے Cinq طیارے گرانے کا دعویٰ کیاپاکستان نے انڈین فضائیہ کے پنج طیارے جن میں تین رفال، ایک مگ 29 اور ایک ایس یو 30 شامل تھے، گرانے کا دعویٰ کیا جس کے aboutی گے نو مئی کو ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی افواج کے نمائندوں نے باضابطہ طور پر انڈین فضائیہ کے پانچ طیارے جیسے رکھ لینے کا باضابطہ طور پر دعویٰ کیا اور 11 مئی کو ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی فضائیہ کے ایئروائس مارشل اورنگزیب احمد کی جانب سے اس رات گرائے جانے والے انڈین طیاروں کی تعداد چھ بتائی گئی تھی۔...
