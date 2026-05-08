اندس ہسپتال نے پاکستان میں پہلی پیڈیاٹرک اوپن ہارٹ سرجری کامیاب طریقے سے انجام دی

کراچی: انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے اپنی کانجینٹل ہارٹ سروسز پروگرام کے تحت پہلی پیڈیاٹرک اوپن ہارٹ سرجری کو کامیاب طریقے سے انجام دیا، جس نے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ایک بڑا میل اسٹون قائم کیا اور بچوں کے لیے مفت اعلیٰ سطح کی کارڈیک علاج کی دستیابی کو بڑھا دیا۔ یہ سرجری ڈاکٹر زبیر بروہی اور ڈاکٹر ارجمند شوق کے ساتھ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم نے کی، جس میں اینیستھیسیسٹس، آئی سی یو اسٹاف، ٹیکنیشنز، پرفیوژنسٹس اور اوپریٹنگ تھیٹر پرسنل شامل تھے۔ ہسپتال کے افسران نے کہا کہ اسسٹیوٹیشن نے پہلے ہی کم کم اینویسیو کارڈیک انٹروینشنز فراہم کر رہی تھی، جو کانجینٹل ہارٹ ڈیزیز (سی ایچ ڈی) کے مریضوں کے تقریبا 30 فیصد کے لیے کافی تھیں۔ لیکن، پیچیدہ سرجریوں کی ضرورت رکھنے والے زیادہ تر بچوں کو دیگر فیسلیٹیز میں رفر کیا جاتا تھا، جہاں وہ مالی مشکلات اور طویل انتظار کے دوروں کا سامنا کرتے تھے۔ ہسپتال میں پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری سروسز کی آغاز کے ساتھ، ہسپتال نے خاص طور پر کراچی میں ایک بڑے گپ کو بھرنے کی کوشش کی، جو ملک بھر سے مریضوں کے لیے رفرل ہب کے طور پر کام کرتا ہے۔ پیڈیاٹرک اوپن ہارٹ سرجری کو سب سے پیچیدہ طبی عملوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے متعدد ڈپارٹمنٹس کے درمیان قریب سے تنسیق ضروری ہے۔ ہسپتال کے مطابق، سرجریوں کی کامیابی کی شرح تقریباً 98 فیصد ہے اور بہت سے صورتوں میں زندگی بھر کے لیے علاج فراہم کر سکتی ہے۔ ہیلتھ کیئر ماہرین نے کہا کہ سندھ میں پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری تک رسائی محدود ہے، جہاں صرف چند سرجنوں کو ایسی سرجریاں انجام دینے کے لیے تربیت حاصل ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں اکثر ایک سے دو سال تک کی انتظار کی فہرست ہوتی ہے، جبکہ بہت سے پرائیویٹ ہسپتال پیڈیاٹرک کارڈیک کیئر کی جامع سہولیات فراہم نہیں کرتے۔ کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے، پروفیسر سید زفر زیدی نے کہا کہ یہ میل اسٹون ایک مستحکم نظام کی ترقی کا نمائندہ ہے جو بڑے پیمانے پر پیچیدہ، زندگی بچانے والے علاج فراہم کرنے میں قادر ہے۔ "یہ میل اسٹون صرف ایک کامیاب سرجری کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام بنانے کے بارے میں ہے جو پیچیدہ، زندگی بچانے والے علاج کو بڑے پیمانے پر فراہم کرنے میں مستحکم ہے۔" دوسری طرف، ڈاکٹر عبد الباری خان نے کہا کہ یہ ترقی انسٹیوٹیشن کے لیے ایک احساسی مومنٹ ہے، اور امید ہے کہ یہ ایسے بے شمار بچوں کی زندگیاں بچانے میں مدد کرے گا جن کے خاندانوں کو علاج تک رسائی حاصل کرنے میں مشکل کا سامنا ہے۔ ہسپتال نے بھی قریب وقت میں زیادہ پیشرفت شدہ اور پیچیدہ کارڈیک عملوں میں توسیع کرنے کے منصوبے بھی اٹھائے ہیں، جس سے پاکستان بھر کے مریضوں کو عالمی سطح کے ہیلتھ کیئر سروسز مفت فراہم کرنے کے لیے اپنی مشن کو مزید مضبوط کیا جائے گا.
