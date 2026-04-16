انسانی اسمگلنگ کے منظم نیٹ ورک کا خاتمہ، 101 پاسپورٹس اور 40 ممالک کی جعلی اسٹیمپس برآمد، 5 گرفتار

ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایک منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 5 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 101 پاسپورٹس، جن میں بھارتی اور افغانی پاسپورٹ بھی شامل ہیں، اور 40 سے زائد ممالک کی جعلی ویزہ اسٹیمپس برآمد ہوئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ گروہ 10 سال سے سرگرم تھا اور سینکڑوں افراد کو بیرون ملک بھیجنے میں ملوث رہا ہے۔
ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی نے انسانی اسمگلنگ کے ایک منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، جس کے نتیجے میں 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملزمان کے قبضے سے 101 پاسپورٹس برآمد کیے ہیں، جن میں بھارتی اور افغانی پاسپورٹ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، 40 سے زائد ممالک کی جعلی ویزہ اسٹیمپس بھی تحویل میں لی گئی ہیں، جو اس گروہ کی وسیع پیمانے پر سرگرمیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی
ہے کہ گرفتار ہونے والے افراد کا گروہ کم از کم 10 سال سے اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث تھا اور انہوں نے جعلسازی کے ذریعے سینکڑوں افراد کو بیرون ملک بھیجا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے ایسی اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں جو جعلی سفری دستاویزات کی تیاری اور استعمال میں استعمال ہوتی تھیں۔ ان میں پاسپورٹس پر موجود غیر قانونی ویزہ اسٹیمپس سے شواہد مٹانے کے لیے خصوصی آلات، اور مختلف ممالک کی امیگریشن اسٹیمپس شامل ہیں۔ ایک خاص انکشاف یہ ہے کہ کینیڈا میں مقیم ایک بھارتی خاتون نے اسائیلم (پناہ گزینی) کے حصول کے لیے اپنا پاسپورٹ اس پاکستانی نیٹ ورک کے حوالے کیا تھا۔ یہ گروہ پاسپورٹس پر استعمال ہونے والے ربڑ اسٹیمپس اور کاغذ پر مہریں چھاپنے کی ایک چھوٹی فیکٹری بھی چلا رہا تھا۔ اس منظم نیٹ ورک کے خلاف پریوینشن آف اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ایکٹ 2018 اور دیگر متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی، میاں محمد اجمل، نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ یہ کارروائی انٹرنیشنل ائیرپورٹ کے امیگریشن جناح کی جانب سے کی گئی۔ ابتدا میں، دو مسافروں، تیمور احمد اور سید امان، کو جنوبی کوریا کی پرواز پر روانگی کے دوران ان کے مشکوک سفری دستاویزات کی بنا پر روکا گیا۔ تفتیش کے دوران، ان مسافروں کے موبائل فونز سے واٹس ایپ چیٹس اور مالی لین دین کے ایسے شواہد ملے جن سے غیر قانونی امیگریشن اور جعلی دستاویزات کے استعمال کی تصدیق ہوئی۔ مزید تحقیقات پر ایجنٹ آصف الرحمان سمیت دیگر ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے مسافروں کے اصل پاسپورٹس اور جعلی امیگریشن اسٹیمپس برآمد ہوئیں۔ مزید چھاپوں کے دوران، ملزم عمران خان کے ٹھکانے سے 44 پاسپورٹس اور ایک دوسرے ملزم اسلم خان کے قبضے سے 60 پاسپورٹس کے ساتھ بڑی تعداد میں جعلی امیگریشن اسٹیمپس بھی قبضے میں لی گئیں۔ ایف آئی اے نے دیگر 4 مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ برآمد شدہ 101 پاسپورٹس میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شواہد موجود تھے، جن میں ایک بھارتی اور ایک افغانی پاسپورٹ بھی شامل تھا۔ یہ گروہ نہایت منظم انداز میں کام کر رہا تھا اور جعلی سفری ریکارڈ تیار کرکے شہریوں کو بیرون ملک بھیجنے کا کام کر رہا تھا۔ تفتیش کاروں کو ملزمان کی تحویل سے 40 مختلف ممالک کی امیگریشن اسٹیمپس کے علاوہ کاغذ پر سیاہی کے بغیر مہریں ثبت کرنے والے آلات اور جعلی کارروائی کے بعد پاسپورٹس کے صفحات کی جانچ پڑتال کے لیے استعمال ہونے والی مختلف قسم کی لائٹس بھی ملی ہیں۔ یہ تمام شواہد اس منظم بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورک کی گہرائی اور وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایف آئی اے کی اس بڑی کارروائی نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف جاری جنگ میں ایک اہم پیش رفت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح منظم گروہ اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مختلف ممالک کے سفری دستاویزات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے عناصر سے خبردار رہیں اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔ یہ اقدام نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو اجاگر کرتا ہے بلکہ انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین جرم کے خلاف اجتماعی شعور کو بھی بیدار کرتا ہے
انسانی اسمگلنگ ایف آئی اے جعلی پاسپورٹ ویزہ فراڈ انسداد انسانی سمگلنگ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پنجاب سیاحت انٹرن شپ پروگرام کا دوسرا مرحلہ: 2000 نوجوانوں کو مواقع فراہمحکومت پنجاب نے نوجوانوں کے لیے مواقع بڑھانے اور صوبے کے سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے 'شاندار پنجاب سیاحت انٹرن شپ پروگرام' کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 2000 نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی اور انہیں سیاحت کے مختلف منصوبوں میں تعینات کیا جائے گا۔ اس منصوبے پر 360 ملین روپے کے سٹائپنڈز، 80 ملین روپے کے آئی ٹی آلات اور 40 ملین روپے کے تربیتی اخراجات شامل ہیں۔
Read more »
ایران کی 40 روزہ مزاحمت: خطے میں طاقت کا نیا توازنامریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی 40 روزہ بے مثال مزاحمت، قربانیاں، اور عوام کی پائیدار استقامت خطے میں طاقت کے توازن کو بدل رہی ہے۔ ایران نے 'اسٹرٹیجک صبر' کی پالیسی کے تحت اپنی دفاعی صلاحیتوں کو غیر روایتی میدانوں میں مضبوط کیا ہے، جس نے عالمی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔
Read more »
امریکی سینیٹ نے ایران کے خلاف مزید کارروائی کی راہ روک دی، اسرائیل سے متعلق بلز بھی ناکامبلڈوزرز کی فراہمی روکنے کی قرارداد کے حق میں 40 سینیٹرز نے ووٹ دیا جبکہ 59 نے مخالفت کی
Read more »
France reports over 40 cryptocurrency kidnappings so far this yearFrance has seen more than forty cases of kidnappings or hostage takings linked to cryptocurrencies since January, a worrying surge since last year as criminals seek to extort digital currency investors for ransom, authorities said Thursday.
Read more »