انسانی جسم سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ میں 74 فیصد اضافہ
یونیورسٹی آف باتھ کی نئی تحقیق کے مطابق پچھلے تین دہائیوں میں انسانی میٹابولزم کے نتیجے میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں 74 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
یونیورسٹی آف باتھ کی قیادت میں ہونے والی ایک نئی سائنسی تحقیق سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ تین دہائیوں کے دوران انسانی جسم کے میٹابولزم کے عمل سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں 74 فیصد کا نمایاں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق انسانوں کے ذریعے خارج ہونے والے کاربن کے اس اہم حصے کی پہلی سائنسی پیمائش ہے جس کا گزشتہ کبھی جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔
کاربن خارج ہونے کی مقدار میں تاریخی اضافہ
تحقیق کے مطابق 1985 میں انسانی جسموں سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سالانہ مقدار 1.18 ارب میٹرک ٹن تھی، لیکن یہ مقدار 2015 تک بڑھ کر 2.05 ارب میٹرک ٹن پر پہنچ چکی تھی۔ یہ اعداد و شمار زمین کے کاربن سائیکل کے ایک ایسے اہم پہلو کو اجاگر کرتے ہیں جو اب تک سائنسی طور پر پیمائش کے دائرے سے باہر تھا۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
اس تحقیق کی قیادت برطانیہ میں واقع یونیورسٹی آف باتھ نے کی اور اس کے نتائج جرنل دی لانسیٹ پلینٹیری ہیلتھ میں شائع ہوئے۔ محققین نے یہ ثابت کیا کہ خوراک کو توانائی میں تبدیل کرنے کے اس عمل کے دوران خارج ہونے والی گیس کی مقدار میں پچھلے 30 برسوں میں 74 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔
انسانی سانس اور فوسل فیولز میں بنیادی فرق
فوسل فیولز جیسے کوئلہ، تیل اور قدرتی گیس جلانے سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ زمین کے اندر محفوظ ہو کر رہ گئی کاربن کو فضا میں لاتا ہے، جو ہزاروں سالوں سے زیدے باہر تھا۔ اس کے برعکس، انسانی جسم سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ تر اس کاربن سے بنتی ہے جو پودوں نے حال ہی میں فضا سے جذب کیا تھا۔
یہ کاربن خوراک کے ذریعے انسانی جسم میں منتقل ہوتا ہے اور میٹابولزم کے عمل کے بعد سانس کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ لہذا، اس عمل سے خارج ہونے والا کاربن زمین کے کاربن سائیکل میں نیا یا اضافی کاربن شامل نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک موجودہ چکر کا حصہ ہے۔
تاہم، تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانوں کی آبادی میں اضافہ اور ان کی خوراک کی عادات میں تبدیلی کا اثر انسانی جسم سے خارج ہونے والے کاربن کی کل مقدار پر پڑا ہے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ انسانی سرگرمیاں زمین کے قدرتی کاربن کے بہاؤ کو کیسے متاثر کر رہی ہیں۔
ماحولیاتی اثرات اور مستقبل کی سمت
یہ تحقیق ہمیں زمین کے کاربن سائیکل کے ایک نئے پہلو کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جس سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے ماڈلز کو مزید درست بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگرچہ انسانی سانس سے خارج ہونے والا کاربن نیا کاربن نہیں ہے، لیکن اس کی کل مقدار میں اضافہ کاربن کے بہاؤ کے نقشے کو بدل رہا ہے۔
محققین کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار یہ دکھاتے ہیں کہ انسانی آبادی میں اضافہ اور میٹابولک ضروریات کا گلوبل لیول پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ ڈیٹا مستقبل میں پالیسی سازوں اور سائنسدانوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے تاکہ وہ ماحولیاتی نظام کے توازن کو بہتر سمجھ سکیں۔
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی جسم سالانہ تقریبا دو ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کر رہے ہیں۔ یہ مقدار 1985 کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اور یہ ٹرینڈ اگر برقرار رہا تو زمین کے کاربن سائیکل کے مطالعے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
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