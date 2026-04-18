انطالیہ ڈپلومیسی فورم: وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر اردوان کی ملاقات، علاقائی امن پر تبادلہ خیال

وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے انکشاف کیا ہے کہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ایک انتہائی نتیجہ خیز ملاقات ہوئی، جس میں خطے میں امن و استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ جیسے اہم امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ فورم نے عالمی مکالمے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کیا، جہاں مختلف نقطہ نظر کو یکجا کیا گیا۔
انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ہونے والی ملاقات کو انتہائی کامیاب اور بامقصد قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ، اسحاق ڈار ، نے اس اہم سفارتی پیشرفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فورم نے نہ صرف ترکیہ اور پاکستان کے درمیان بلکہ دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی اہم اور نتیجہ خیز بات چیت کے دروازے کھولے ہیں۔ انہوں نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں انکشاف کیا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر اردوان سے ملاقات انتہائی بہترین رہی، جس میں مختلف علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسحاق ڈار نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کو ایک ایسے عالمی مکالمے کے پلیٹ فارم کے طور پر سراہا جو امن، استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے مختلف ممالک کے نقطہ ہائے نظر کو یکجا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح کے فورمز بین الاقوامی تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور مشترکہ چیلنجز کے حل کے لیے نئے راستے تلاش کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکیہ کی حکومت اور عوام کی جانب سے فراہم کی گئی شاندار میزبانی اور بہترین انتظامات کو فورم کی کامیابی کا کریڈٹ دیا۔
انہوں نے خاص طور پر ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار نے انطالیہ میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم کی جانب سے فراہم کی گئی گراں قدر معاونت کو بھی سراہا، جس کی بدولت یہ دورہ کامیاب رہا۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ مصروفیات کے آخری مرحلے کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے اور اب وہ پاکستان واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل، وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ایکس پر ایک جذباتی پیغام میں خوبصورت شہر انطالیہ سے اپنی روانگی کا ذکر کیا تھا۔
انہوں نے اپنے عزیز بھائی، صدر رجب طیب اردوان، کا پاکستان وفد کی شاندار مہمان نوازی اور گرمجوش استقبال پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ انطالیہ سے خوشگوار یادیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور اس نئے عزم کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک خطے میں دیرپا امن و استحکام کے حصول کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ میں قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ یہ مشترکہ کوششیں خطے کی مجموعی صورتحال کو بہتر بنانے اور امن و سلامتی کے لیے اہم ثابت ہوں گی۔
حالیہ دورے کے دوران، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور علاقائی امن کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم نے ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا جہاں عالمی رہنماؤں کو امن، استحکام اور اقتصادی تعاون جیسے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر اردوان سے ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور خطے میں امن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کا عزم رکھتے ہیں۔
اسحاق ڈار کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفارتی دورہ متعدد شعبوں میں پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ فورم نے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام کو اکٹھا کیا، جس سے باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوا اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ اس طرح کے فورمز عالمی سفارتکاری میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جہاں چھوٹے اور بڑے ممالک اپنے خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں اور حل تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات تاریخی طور پر مضبوط رہے ہیں، اور اس طرح کی سفارتی ملاقاتیں ان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر، دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانا انتہائی اہم ہے۔ خاص طور پر افغانستان کی صورتحال، علاقائی سلامتی کے چیلنجز، اور اقتصادی تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال نے اس ملاقات کو مزید اہمیت دی ہے۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکیہ کی حکومت کے ساتھ ساتھ سفارتخانے کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا، جو اس کامیاب دورے کے انعقاد میں معاون ثابت ہوئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس طرح کی بین الاقوامی کانفرنسیں نہ صرف سفارتی تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ مختلف ممالک کے درمیان عوام کی سطح پر رابطوں کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ عالمی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں اور بامقصد مکالمہ کتنا ضروری ہے۔
