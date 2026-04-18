انطالیہ ڈپلومیسی فورم: شہباز شریف اور اردوان کی ملاقات، عالمی رہنماؤں سے اہم بات چیت

وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے انکشاف کیا ہے کہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات انتہائی کامیاب رہی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی امن و استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ہونے والی ملاقاتوں اور تبادلہ خیال کے حوالے سے اہم انکشافات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ہونے والی ملاقات انتہائی کامیاب اور نتیجہ خیز رہی۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ اس فورم کے دوران دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی اہم اور بامقصد ملاقاتیں ہوئیں جن میں خطے کی مجموعی صورتحال، امن و استحکام، اور باہمی تعاون کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔
اپنے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پیغام میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے پلیٹ فارم کو عالمی سطح پر امن، استحکام اور تعاون کے فروغ کے لیے ایک نہایت اہم اور مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ فورم مختلف ممالک اور ان کے رہنماؤں کو ایک مشترکہ مکالمے کی فضا فراہم کرتا ہے، جہاں وہ اپنے نقطہ نظر کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور مشترکہ مسائل کے حل کے لیے نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں۔
اسحاق ڈار نے ترکیہ کی حکومت اور عوام کی جانب سے فراہم کی جانے والی شاندار میزبانی اور بہترین انتظامات کو فورم کی کامیابی کا key factor قرار دیا۔ انہوں نے خاص طور پر ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا جنہوں نے فورم کو منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
اسحاق ڈار نے پاکستان کے انقرہ میں موجود سفارتخانے کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے وزیراعظم اور ان کے وفد کو دورے کے دوران مکمل تعاون اور معاونت فراہم کی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کے حالیہ دورے اور مصروفیات کے آخری مرحلے کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے اور اب وہ پاکستان واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔
اس سے قبل، وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ایکس پر اپنے ایک پیغام میں انطالیہ سے رخصت ہونے کے موقع پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے خوبصورت شہر انطالیہ سے روانہ ہوتے ہوئے پاکستانی وفد کی شاندار مہمان نوازی اور گرمجوش استقبال پر اپنے عزیز بھائی صدر رجب طیب اردوان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ انطالیہ سے خوشگوار یادوں کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں اور اس نئے عزم کے ساتھ کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک خطے میں دیرپا امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ میں اپنا قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔
