انفکس ہیٹ 60 پرو پلس کی پاکستان میں قیمت اور تفصیلات
انفکس ہیٹ 60 پرو پلس کی پاکستان میں قیمت 84,999 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس فون کی اہم خصوصیات میں 144Hz ڈسپلے، 8GB ریم اور 256GB اسٹوریج شامل ہیں۔
انفکس نے پاکستانی موبائل مارکیٹ میں اپنا نیا پریمیم اسٹائلڈ اسمارٹ فون لانچ کر دیا ہے جس کا نام انفکس ہیٹ 60 پرو پلس ہے۔ یہ اسمارٹ فون ان صارفین کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے جو ایک انتہائی پتلی ڈیزائن، ہلکے وزن، اور بڑی اعلیٰ معیار والی ڈسپلے کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ فون روزمرہ کی کامیابیوں کو یقینی بنانے اور جدید اسٹائل کو پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں 144 ہرٹز ریفریش ریٹ والی AMOLED ڈسپلے شامل ہے۔
فون کی ڈسپلے اور بیٹری کی اہم خصوصیات
اسفکس ہیٹ 60 پرو پلس میں ایک شاندار 6.78 انچ کا کورڈ ایڈ ایس ایم او ایل ڈسپلے لگا ہوا ہے جس کی ریزولیشن 1224 by 2720 پکسلز ہے اور یہ تقریباً 440 پی پی آئی پر چلتا ہے۔ اس ڈسپلے میں 144 ہرٹز کی تیز ریفریش ریٹ موجود ہے جو عام 60 یا 90 ہرٹس سکرینز کے مقابلے میں بہت زیادہ روانی فراہم کرتی ہے۔ یہ خصوصیت گیمز کھیلنے اور نیویگیشن کے دوران بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ڈسپلے کی بلندی 4500 نٹس تک پہنچ سکتی ہے جو روشن روشنی میں بھی واضح نظر آنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ، اس میں ہائی فریکوئنسی PWM ڈائمنگ موجود ہے جو آنکھوں کے لیے آرام دہ ہے۔Also readنیتھیا رامن نے لاس اینجلس میئر کی انتخابی جنگ جیت لی
بیٹری کی بات کی جائے تو اس فون میں 5160 ایم اے ایچ کی بیٹری موجود ہے جو 45 واٹ کی وائرڈ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس میں ریورس وائرڈ چارجنگ کی سہولت بھی موجود ہے جو دوسرے ڈیوائسز کو چارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بیٹری کی کارکردگی اور چارجنگ کی رفتار صارفین کی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔
ڈیزائن اور تعمیراتی معیار کی تفصیلات
اسفکس ہیٹ 60 پرو پلس کا ڈیزائن اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کیونکہ یہ انتہائی پتلا ہے جس کی موٹائی تقریباً 6 ملی میٹر ہے اور وزن صرف 155 گرام ہے۔ یہ وزن اس کلاس میں موجود دیگر فونز کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ یہ فون متعدد خوبصورت رنگوں میں دستیاب ہے جن میں بلیک، ٹائٹینیم سلور، کورل، وائلٹ، ییلو، اور گرین شامل ہیں۔ فون کی ساخت میں کرلنگ گوئیرلا گلاس 7 آئی کا استعمال کیا گیا ہے جو اسے خراشوں سے بچاتا ہے۔
تحفظ کے لحاظ سے اس فون کو IP65 ریٹنگ دی گئی ہے جو اسے دھول اور پانی کی چھڑکن سے بچاتی ہے۔ تاہم، یہ فون پانی میں ڈوبنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے اور معیاری وارنٹی میں مائع کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا احاطہ نہیں کیا جاتا ہے۔ صارفین کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ فون کو جان بوجھ کر پانی میں نہ ڈبويا جائے۔
پروسیسر، میموری اور کیمرہ کی تفصیلات
اسفکس ہیٹ 60 پرو پلس میں مڈل لینڈ کیٹیگری کے لیے طاقتور MediaTek Helio G200 پروسیسر لگایا گیا ہے جو 6 نینو میٹر ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے۔ یہ آکٹا کور پروسیسر ملٹی ٹاسکنگ اور روزمرہ کے کاموں کے لیے کافی ہے۔ پاکستان میں اس فون کا 4G LTE ویرینٹ پیش کیا گیا ہے جس میں 8GB ریم اور 256GB انٹرنل اسٹوریج موجود ہے۔ یہ اسٹوریج صارفین کو بڑی تعداد میں ایپس، گیمز، اور میڈیا فائلز ذخیرہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
کیمرے کے نظام کی بات کی جائے تو اس فون میں 13 میگا پکسل کی فرنٹ کیمرہ موجود ہے جس کے ساتھ ڈوئل ایل ای ڈی فلیش لگایا گیا ہے۔ یہ کیمرہ سیلفی اور ویڈیو کالز کے لیے بہترین ہے اور پرسنک کلائٹیز کو برقرار رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ پرو گیمرز کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ روزمرہ کی ایپلی کیشنز کے لیے مستحکم کارکردگی فراہم کرتا ہے۔
قیمت اور مارکیٹ میں دستیابی
پاکستان میں انفکس ہیٹ 60 پرو پلس کی قیمت 84,999 روپے مقرر کی گئی ہے جو کہ 8 جی بی ریم اور 256 جی بی اسٹوریج والے ماڈل کے لیے ہے۔ یہ قیمت ایک حوالہ قیمت ہے اور ریٹیل شاپس، ٹیکس کی ساخت، اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لہذا، خریداری سے پہلے صارفین کو مقامی مارکیٹ میں تازہ ترین قیمت اور سرکاری وارنٹی کی تصدیق کرنی چاہیے۔
اس فون میں JBL ٹیونڈ ڈوئل اسٹیریو اسپیکرز بھی موجود ہیں جو بہتر آڈیو تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ اس میں سکرین پر اپٹیکل فنگر پرنٹ سینسر بھی لگا ہوا ہے جو سیکیورٹی اور کوالٹی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ فون Android پر مبنی کسٹم سافٹ ویئر کے ساتھ آتا ہے جو نیویگیشن کو روانی اور پیداواریت کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
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