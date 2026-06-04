ایوانِ نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوجی کارروائی کے اختیارات کو محدود کرنے والی قرارداد منظور کی۔ اس کا مقصد ایران کے خلاف جنگی اقدام میں کابن کی اجازت طلب کرنا ہے۔
امریکی ایوانِ نمائندگان نے حال ہی میں ایک اہم قرارداد کو منظور کر لیا ہے جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک طرفہ فوجی کارروائی کے اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ یہ قرارداد میوز شائع ہونے پر ہی قومی و عالمی سطح پر بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنی، کیونکہ اس کے ذریعے امریکہ کے اندرونی نظامِ سیاسی اور فوجی معاملات میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت موجود ہے۔ قرارداد کے مطابق ایران کے خلاف کسی بھی عسکی یا جنگی اقدام کو انجام دینے کے لیے، انتظامیہ کو صرف اپنا اختیار نہیں، بلکہ کانگریس کی پیشگی منظوری لازمی ہوگی۔ اس طرح صدر کی قدرت نے ایک قابل ذکر حد بنائی، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقامی قانون سازوں نے حکومتی تصانیف پر پیچھے ہٹنے اور ملا کر انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ متعدد ذرائع کے مطابق، یہ قرارداد ڈیموکریٹک پارٹی کے چند اراکین کے ذریعہ حکمت عملی سے پیش کی گئی ہے۔ اس قرارداد کے حلفی اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے نمایندگان نے 215 ووٹوں کی مبارک حمایت کے ساتھ اس کی منظوری دی، جبکہ 208 ووٹوں نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی۔ یہ وہ پہلی بار ہے کہ آرٹیکل V کے تحت فوجی کارروائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اِس طرح کی ایک واضح قانون سازی کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی سیاسی ڈھانچہ سازی میں آمرانہ بے چینی اور جمہوری بہبود کے ایک نئے معیار کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ اس قرارداد کی رو سے انتباہ کر رہے ہیں کہ بغیر کانگریس کی اجازت کے ایران کے خلاف کسی بھی سازشی یا شدید کارروائی کا آغاز نہ کریں۔ وہ مزید چأنڈیا، ایران اور دیگر خطوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے نئے مذاکرات کی منظوری مانگتے ہیں۔ قانون سازی کی اس نئی تبدیلی کے بارے میں کئی سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ تبصرے امریکہ میں قانون سازی اور فوجی حکمت عملی میں تیزی سے بڑھتی بے چینی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایران کے خلاف پالیسی میں امریکن دلائل اور منظرنامے میں سائنسی اور معاشی رپورٹان کو بڑھا کر سوچنے سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آخری نظرِ بہبود کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں استعمال ہونے والے میڈیا ذرائع اور سفارتی گفت گو کے ساتھ بھی اس کا جُڑے ہوئے تعلق کے بارے میں متاثر کرنے والا معترف ہے۔ آخری مواد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وفاقی کمیٹی اور مقامی اراکین دونوں کا مسلسل تعاون اور ماہرانہ مشیر رکھنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں بھی ایسی قراردادیں منفرد انداز میں طے ہو سکیں۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے کہ موثر قانون سازی کے بغیر فوجی کارروائی کی اجازت دینا ایک بین الاقوامی اور اندرونی مستعدی کے معاملہ میں بڑی خطرناک ہو سکتی ہے.
امریکی ایوانِ نمائندگان نے حال ہی میں ایک اہم قرارداد کو منظور کر لیا ہے جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک طرفہ فوجی کارروائی کے اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ یہ قرارداد میوز شائع ہونے پر ہی قومی و عالمی سطح پر بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنی، کیونکہ اس کے ذریعے امریکہ کے اندرونی نظامِ سیاسی اور فوجی معاملات میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت موجود ہے۔ قرارداد کے مطابق ایران کے خلاف کسی بھی عسکی یا جنگی اقدام کو انجام دینے کے لیے، انتظامیہ کو صرف اپنا اختیار نہیں، بلکہ کانگریس کی پیشگی منظوری لازمی ہوگی۔ اس طرح صدر کی قدرت نے ایک قابل ذکر حد بنائی، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقامی قانون سازوں نے حکومتی تصانیف پر پیچھے ہٹنے اور ملا کر انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ متعدد ذرائع کے مطابق، یہ قرارداد ڈیموکریٹک پارٹی کے چند اراکین کے ذریعہ حکمت عملی سے پیش کی گئی ہے۔ اس قرارداد کے حلفی اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے نمایندگان نے 215 ووٹوں کی مبارک حمایت کے ساتھ اس کی منظوری دی، جبکہ 208 ووٹوں نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی۔ یہ وہ پہلی بار ہے کہ آرٹیکل V کے تحت فوجی کارروائیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اِس طرح کی ایک واضح قانون سازی کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی سیاسی ڈھانچہ سازی میں آمرانہ بے چینی اور جمہوری بہبود کے ایک نئے معیار کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ اس قرارداد کی رو سے انتباہ کر رہے ہیں کہ بغیر کانگریس کی اجازت کے ایران کے خلاف کسی بھی سازشی یا شدید کارروائی کا آغاز نہ کریں۔ وہ مزید چأنڈیا، ایران اور دیگر خطوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے نئے مذاکرات کی منظوری مانگتے ہیں۔ قانون سازی کی اس نئی تبدیلی کے بارے میں کئی سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ تبصرے امریکہ میں قانون سازی اور فوجی حکمت عملی میں تیزی سے بڑھتی بے چینی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایران کے خلاف پالیسی میں امریکن دلائل اور منظرنامے میں سائنسی اور معاشی رپورٹان کو بڑھا کر سوچنے سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آخری نظرِ بہبود کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں استعمال ہونے والے میڈیا ذرائع اور سفارتی گفت گو کے ساتھ بھی اس کا جُڑے ہوئے تعلق کے بارے میں متاثر کرنے والا معترف ہے۔ آخری مواد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وفاقی کمیٹی اور مقامی اراکین دونوں کا مسلسل تعاون اور ماہرانہ مشیر رکھنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں بھی ایسی قراردادیں منفرد انداز میں طے ہو سکیں۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے کہ موثر قانون سازی کے بغیر فوجی کارروائی کی اجازت دینا ایک بین الاقوامی اور اندرونی مستعدی کے معاملہ میں بڑی خطرناک ہو سکتی ہے
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