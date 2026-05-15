انمول پنکی: ایک ہستی جو ٹرمپ کے دورہ بیجنگ اور آبنائے ہرمز کے بحران کو ریٹنگ کی دوڑ میں لاتا ہے

انمول پنکی ایک ہستی ہے جو ٹرمپ کے دورہ بیجنگ اور آبنائے ہرمز کے بحران کو ریٹنگ کی دوڑ میں لاتا ہے۔ اس ہستی نے بنیادی آزادیوں کے بحران پر سوال اٹھانا قانوناً گناہ قرار پانے کے بعد، مقدس جزدانوں میں لپٹے اداروں، عہدوں، خارجہ و داخلہ پالیسیوں پر اشاروں کنایوں میں بات بھی حرام ٹھہر دی ہے۔
اگر پابہ زنجیر روایتی بصری میڈیا اور بگٹٹ سوشل میڈیا پر یقین کر لیا جائے تو ٹرمپ کے دورہ بیجنگ اور آبنائے ہرمز کے بحران کو جس ہستی نے پچھلے ایک ہفتے سے ریٹنگ کی دوڑ میں لٹا لٹا کے مارا ہے اس ہستی کا نام ہے انمول عرف پنکی۔ ’جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو‘ جب حساس قومی، علاقائی اور عوامی مفاد کو براہِ راست زدوکوب کرنے والے موضوعات کے منھ سی دیے جائیں، بنیادی آزادیوں کے بحران پر سوال اٹھانا قانوناً گناہ قرار پائے، م قدس جزدانوں میں لپٹے اداروں، عہدوں، خارجہ و دا خلہ پالیسیوں پر اشاروں کنایوں میں بات بھی حرام ٹھہرے۔ گورنننس کی سڑاند سے بچنے کے لیے منھ پر رومال رکھ کے بڑبڑانا بھی معتوب عمل سمجھا جائے۔ اس متعفن فضا میں پوڈ کاسٹیوں، فیس بکیوں، یو ٹیوبروں، ٹک ٹاکروں، چینل بازوں اور کالم کلوچ سے جڑی روزی روٹی کا بھی سوال ہو تو ان تمام میڈیمز کو زندہ رہنے کے لیے ہفتے دو ہفتے بعد کوئی تو ایسی ہڈی چاہیے جسے بھنبھوڑ کر کچھ دن گزارا ہو جائے۔ ہاں آپ گلوبل ایپسٹین کلاس پر آج بھی کھل کے بات کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس کی آڑ میں کوئی مقامی ایپسٹین نشانے پر نہ آ جائے۔ آپ ایسی تمام کرپشن اور کرپٹوں پر بات کرنے کے لیے مکمل آزاد ہیں جن کے بارے میں بات کرنے کا این او سی جاری ہو چکا ہے۔آپ ایسے کیسز کا پٹارا بھی بن داس کھول سکتے ہیں جن کا سامنے آنا ریاستی بیانیے کو مزید تقویت پہنچا سکے مگر اپنی مرضی سے آپ کسی ایسے مقدمے کی عدالتی کارروائی کو بھی نشر یا شائع نہیں کر سکتے جس سے طے شدہ بیانیہ کمزور پڑتا دکھائی دے۔ انمول پنکی کے بخیے ادھیڑنے پر بھلا کسے اعتراض ہو گا مگر اس کے منشیاتی تقسیم کار نیٹ ورک کے وفادار بے شمار گاہکوں کا نام لینے سے پہلے دس بار سوچنا بھی ضروری ہے۔ گفتگو کی آنچ بس اتنی ہی رکھیے گا کہ خود کے ہاتھ پاؤں نہ جھلس جائے.
اگر پابہ زنجیر روایتی بصری میڈیا اور بگٹٹ سوشل میڈیا پر یقین کر لیا جائے تو ٹرمپ کے دورہ بیجنگ اور آبنائے ہرمز کے بحران کو جس ہستی نے پچھلے ایک ہفتے سے ریٹنگ کی دوڑ میں لٹا لٹا کے مارا ہے اس ہستی کا نام ہے انمول عرف پنکی۔ ’جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو‘ جب حساس قومی، علاقائی اور عوامی مفاد کو براہِ راست زدوکوب کرنے والے موضوعات کے منھ سی دیے جائیں، بنیادی آزادیوں کے بحران پر سوال اٹھانا قانوناً گناہ قرار پائے، مقدس جزدانوں میں لپٹے اداروں، عہدوں، خارجہ و داخلہ پالیسیوں پر اشاروں کنایوں میں بات بھی حرام ٹھہرے۔ گورنننس کی سڑاند سے بچنے کے لیے منھ پر رومال رکھ کے بڑبڑانا بھی معتوب عمل سمجھا جائے۔ اس متعفن فضا میں پوڈ کاسٹیوں، فیس بکیوں، یو ٹیوبروں، ٹک ٹاکروں، چینل بازوں اور کالم کلوچ سے جڑی روزی روٹی کا بھی سوال ہو تو ان تمام میڈیمز کو زندہ رہنے کے لیے ہفتے دو ہفتے بعد کوئی تو ایسی ہڈی چاہیے جسے بھنبھوڑ کر کچھ دن گزارا ہو جائے۔ ہاں آپ گلوبل ایپسٹین کلاس پر آج بھی کھل کے بات کر سکتے ہیں بشرطیکہ اس کی آڑ میں کوئی مقامی ایپسٹین نشانے پر نہ آ جائے۔ آپ ایسی تمام کرپشن اور کرپٹوں پر بات کرنے کے لیے مکمل آزاد ہیں جن کے بارے میں بات کرنے کا این او سی جاری ہو چکا ہے۔آپ ایسے کیسز کا پٹارا بھی بن داس کھول سکتے ہیں جن کا سامنے آنا ریاستی بیانیے کو مزید تقویت پہنچا سکے مگر اپنی مرضی سے آپ کسی ایسے مقدمے کی عدالتی کارروائی کو بھی نشر یا شائع نہیں کر سکتے جس سے طے شدہ بیانیہ کمزور پڑتا دکھائی دے۔انمول پنکی کے بخیے ادھیڑنے پر بھلا کسے اعتراض ہو گا مگر اس کے منشیاتی تقسیم کار نیٹ ورک کے وفادار بے شمار گاہکوں کا نام لینے سے پہلے دس بار سوچنا بھی ضروری ہے۔ گفتگو کی آنچ بس اتنی ہی رکھیے گا کہ خود کے ہاتھ پاؤں نہ جھلس جائے
انمول پنکی ٹرمپ کے دورہ بیجنگ اور آبنائے ہرمز کے بحران کو بنیادی آزادیوں کے بحران پر سوال اٹھانا قانوناً قدس جزدانوں میں لپٹے اداروں، عہدوں، خارجہ و دا