انمول عرف پنکی: لاہور میں منشیات اسمگلنگ کیس میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے

شہر قائد میں منشیات اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار خاتون انمول عرف پنکی سے متعلق معاملے میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے جس کے مطابق ملزمہ کی گرفتاری کی اصل جگہ کراچی نہیں بلکہ لاہور بتائی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ کراچی پولیس نے گزشتہ روز انمول عرف پنکی کی گرفتاری گارڈن ویسٹ بلال آرکیڈ فیز ٹو کے ایک فلیٹ سے ظاہر کی گئی تھی اور ایف آئی آر میں بھی اسی ایڈریس کا اندراج۔ جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی کو مبینہ طور پر خفیہ ایجنسی نے ایک ہفتہ قبل لاہور کے صدر ڈویژن کے ایک تھانے کی حدود سے ٹریس کر کے گرفتار کیا تھا۔ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ملزمہ کے لاہور میں موجود گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی جہاں وہ مبینہ طور پر خود بھی منشیات کی تیاری میں ملوث تھی۔ اسی گھر کو کرائے پر حاصل کیا گیا ہے۔ مزید معلومات کے مطابق انمول عرف پنکی نے ایک سابق پولیس انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی تھی جس نے مبینہ طور پر صدر ڈویژن کے علاقے میں اس کے لیے گھر بھی اپنے نام پر کرایہ پر حاصل کیا ہے۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمہ کا اصل منشیات سپلائی نیٹ ورک کراچی میں سرگرم تھا، تاہم لاہور میں اس کے خلاف پہلے کبھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔
