اننت امبانی کی شاہ رخ خان کو خاموش رہنے کا اشارہ، سوشل میڈیا پر طوفان
ممبئی میں ہونے والی تقریب میں اننت امبانی کے شاہ رخ خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرنے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس پر مختلف ردعمل سامنے آئے ہیں۔
ممبئی کے گیٹ وے آف انڈیا میں منعقدہ گلوبل پیس آنرز 2026 کی تقریب کے دوران ایک ایسا مشہور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں بالی وڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کو اننت امبانی کی جانب سے خاموش رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ واقعہ 26 نومبر 2008 کے حملوں میں شہید ہونے والوں اور اپنی جان بازی کھوپنے والے بطلوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ تقریب کا حصہ تھا۔
ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہ رخ خان اسٹیج پر موجود تھے اور اننت امبانی، جو کہ معروف روحانی رہنما سدگرو کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کی قریب آ گئے۔ اس موقع پر اننت امبانی نے شاہ رخ خان کی بات کو درمیان میں رکھتے ہوئے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔Also readIndonesia factory blaze kills seven and leaves 50 workers missing
تقریب میں شامل دیگر مشہور شخصیات
اس تاریخی تقریب میں رنویر سنگھ، اکشے کمار اور وکرانت میسی سمیت کئی دیگر معروف بالی وڈ اداکاروں اور شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا مقصد 26 نومبر 2008 کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنا تھا اور ان تمام لوگوں کی عزت کرنا تھا جنہوں نے دوسروں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لیا۔
جب اننت امبانی نے شاہ رخ خان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو اداکار کچھ لمحوں کے لیے حیران اور قدرے شرمندہ دکھائی دیے۔ تاہم، بعد میں شاہ رخ خان نے مسکرا کر وہاں موجود دیگر افراد سے گفتگو جاری رکھی، جس نے پورا منظر قدرے ہلکے پھلکے انداز میں مکمل کیا۔
سوشل میڈیا پر متنازعہ تجزیے اور ردعمل
واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد صارفین میں مختلف قسم کے تجزیے سامنے آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے طاقت اور دولت کے اثر و رسوخ کا مظہر قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے صارفین نے اننت امبانی کے اس رویے پر سخت تنقید کی ہے۔
تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اختلاف یا کسی بھی صورتحال میں باہمی احترام قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں نے ٹویٹس میں اس بات کا اظہار کیا کہ کسی بھی سیاق و سباق میں بات درمیان میں روکنا یا خاموش رہنے کا اشارہ دینا مناسب انداز نہیں ہے، خاص طور پر جب ایسا ایک بڑے ستارے کے ساتھ کیا جائے۔
تقریب کا مقصد اور تاریخی پس منظر
یہ تقریب صرف تفریح یا سوشل گیتھرنگ نہیں تھی بلکہ اس کا مرکزی مقصد ماضی کے ایک دردناک واقعے کی یادگار ہے۔ 2008 کے ممبئی حملوں میں جان گنوانے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کرنا اور ان بہادروں کی عزت کرنا جو عوام کی حفاظت کے لیے پیش پیش رہے، اس تقریب کا اصل مقصد تھا۔
اس موقع پر موجود اداکاروں اور سماجی شخصیات نے اپنی شرکت سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ان بطلوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تاہم، اننت امبانی اور شاہ رخ خان کا درمیان کا منظر اس تاریخی اور جذباتی تقریب کے دوران سوشل میڈیا پر زیادہ تر توجہ کا مرکز بنا۔
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