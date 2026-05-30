انور مقصود: پاکستان میں حالات بدلتے نہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے

انور مقصود نے بی بی سی اردو سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں حالات بدلتے نہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ وہ 67 برس میں جو کچھ لکھا، یہ سوچ کر لکھا کہ جب تک پاکستان ہے، حالات زیادہ نہیں بدلیں گے۔
مطالعے کا وقت: 8 منٹ پاکستان میں طنز و مزاح کا ذکر ہو اور انور مقصود کا نام نہ آئے، ایسا ممکن نہیں۔ ففٹی ففٹی ، شوشا ، آنگن ٹیڑھا، ہاف پلیٹ اور لوز ٹاک جیسے پروگراموں کے ذریعے انھوں نے کئی دہائیوں تک پاکستان ی معاشرے، سیاست اور روزمرہ زندگی کو طنز و مزاح کا موضوع بنایا۔ لیکن اس وقت انور مقصود ٹی وی کے لیے کچھ لکھ رہے ہیں نہ ہی تھیٹر پر ان کا کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود پندرہ سال قبل ختم ہوجانے والے ان کے پروگرام لوز ٹاک کی کلپس نے انھیں موجودہ دور میں بھی اِن رکھا ہوا ہے۔ آئے دن لوز ٹاک کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، جس کی انور مقصود کے مطابق سب سے بڑی وجہ 'حالات کا نہ بدلنا ہے۔' بی بی سی اردو سے گفتگو میں انھوں نے کہا کہ 67 برس میں جو کچھ لکھا، یہ سوچ کر لکھا کہ جب تک پاکستان ہے، حالات زیادہ نہیں بدلیں گے۔انھوں نے انکشاف کیا کہ انڈیا سے ان کے دوست آج بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ 'یہ معین کی ڈبنگ کون کر رہا ہے؟
' جب انھیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلپ پندرہ سال پرانی ہے تو وہ کافی حیران ہوتے ہیں۔'دو ہفتے پہلے اسلام آباد میں جو ہوا، لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ چودہ پندرہ سال پہلے کیسے لکھ دیا؟
میں کہتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ حالات بدلتے نہیں۔'ٹی وی کے لیے سٹوڈیو ڈھائی، سٹوڈیو پونے تین اور ششوٹائم جیسے یادگار پروگرام لکھنے والے انور مقصود سے جب ٹی وی اور تھیٹر سے دوری کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ 'اکیلے میں بتاسکتا ہوں، سامنے نہیں۔' امریکہ ایران معاہدے میں حتمی منظوری کا انتظار: آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی ختم، امریکی وزیر دفاع کی یاد دہانی کہ 'جنگ دوبارہ شروع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں'بلیو اوریجن کا راکٹ دھماکے سے تباہ، کیا ناسا کا خلاباز چاند پر بھیجنے اور مون بیس بنانے کا خواب پورا ہو گا؟
موجودہ ٹی وی کامیڈی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ دوسروں پر تنقید نہیں کرتے، اگر لوگ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ ماضی کے ذکر پر انور مقصود نے ایک جملے میں پورا منظرنامہ بیان کر دیا۔ ان کے بقول 'پاکستان کا صرف ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل، ہم تو ماضی میں جی رہے ہیں۔'بی بی سی اردو کی خبروں اور فیچرز کو اپنے فون پر حاصل کریں اور سب سے پہلے جانیں پاکستان اور دنیا بھر سے ان کہانیوں کے بارے میں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیںانور مقصود نے اپنے کرئیر کے آغاز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انھیں سفارش پر بینک میں نوکری تو مل گئی لیکن ان کا اصل شوق مصوری تھا۔ 'میری پہلی پینٹنگ ایگزیبیشن 1958 میں ہوئی تھی، جب کراچی دارالحکومت تھا۔ آج بھی میرے گھر کا خرچہ بڑی حد تک میری پینٹنگز سے ہی چلتا ہے۔' شوبز میں اپنی اتفاقیہ آمد کا ذمہ دار انھوں نے معروف براڈکاسٹر ضیا محی الدین کو قرار دیا، جن کے ساتھ وہ برج کھیلا کرتے تھے۔بعد میں ارشد محمود اور شعیب منصور ان کے پاس ففٹی ففٹی کا سکرپٹ لکھوانے آئے۔ انور مقصود نے انکشاف کیا کہ کامیاب شو کی ابتدائی 18 اقساط انھوں نے لکھیں، مگر اہمیت نہ ملنے پر وہ پروگرام سے الگ ہوگئے۔ 'ففٹی ففٹی کی پوری ٹیم کو صدرجنرل ضیاالحق نے ایوارڈ لینے اسلام آباد بلایا مگر مجھے نہیں بلایا گیا، جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو جواب ملا کہ مزاحیہ پروگرام میں پرفارمنس ہوتی ہے، سکرپٹ کی جگہ نہیں۔ جس کے بعد میں نے شوشا لکھا جس میں طلعت حسین، شکیل، قاضی واجد اور سلیم ناصر جیسے سنجیدہ اداکاروں نے کامیڈی کی۔'ضیا محی الدین شو کے ذریعے شوبز میں انڈسٹری میں آنے والے انور مقصود نے اس سے بھی پہلے بطور اداکار بھی قسمت آزمائی تھی لیکن سکرپٹ رائٹنگ اور ہوسٹنگ کی وجہ سے وہ اس سے دور ہوگئے۔ اس کے باوجود انھوں نے ففٹی ففٹی کے خاکوں کے علاوہ بھی ستارہ اور مہرالنسا، فنونی لطیفے، نثری گانے اور بتیس مارچ سمیت کئی ڈراموں میں اداکاری کی۔ اداکاری پر ہوسٹنگ اور رائٹنگ کو فوقیت دینے کی وجہ بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لکھنے والے کو اداکاری نہیں کرنی چاہیے۔ 'چند ڈراموں اور پلے میں کام کیا، مگر اب مزہ خاموشی میں آتا ہے۔ جتنا لطف خاموشی میں ہے، بات کرنے میں نہیں۔'انور مقصود نے جہاں ضیا الحق اور پرویز مشرف کے دور میں سیاسی طنز لکھا، وہیں جمہوری ادوار میں بھی ان کا قلم نہیں رکا، البتہ ان کے مطابق 'سب سے مشکل دور جمہوریت کا ہوتا ہے۔' 'مارشل لا میں صرف ایک آدمی آپ کے خلاف ہوتا ہے، جمہوریت میں سب خلاف ہو جاتے ہیں۔ مگر بری سے بری جمہوریت بھی اچھی آمریت سے بہتر ہے۔'انور مقصود اور معین اختر کا ساتھ چار دہائیوں پر مشتمل تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں نے جو بھی کام ساتھ کیا، یادگار بنادیا۔ معین اختر کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے انور مقصود نے بتایا کہ معین اختر کا نام ضیاء محی الدین شو کے لیے انھوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ 'ضیا محی الدین شو کے لیے ہم نئے ٹیلنٹ کو ڈھونڈتے رہتے تھے، اسی لیے میں نے ضیا صاحب کو معین کا نام تجویز کیا، جواس وقت آدم جی تھیٹر میں شو کیا کرتا تھا، وہ اس وقت بھی لوگوں کی نقلیں بہت اچھی کرتا تھا، اس نے جب آکر ضیا صاحب کے سامنے محمد علی، وحید مراد اور درپن کی نقلیں کیں ، تو سب حیران ہوگئے۔' ان کے مطابق معین اختر غیرمعمولی ڈسپلن کے حامل اداکار تھا، وہ لکھی ہوئی سکرپٹ میں ردوبدل نہیں کرتے تھے بلکہ جیسا لکھا ہوتا تھا اس کو ویسے ہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے لگتا تھا جیسے دو لوگ بات کررہے ہوں اور شاید یہی لوز ٹاک کی کامیابی کی وجہ بنی۔ لوز ٹاک دوبارہ شروع نہ کرنے کی وجہ پوچھنے پر انھوں نے کہا کہ 'اس کرسی پر کوئی اور بیٹھتا ہوا نظر ہی نہیں آیا۔'انور مقصود نے ٹی وی کے ساتھ ساتھ تھیٹر کے لیے بھی درجن بھر سے زائد ڈرامے لکھے، لیکن اس وقت جو پاکستانی تھیٹر کی حالت ہے اس پر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں
انور مقصود پاکستان طنز و مزاح لوز ٹاک ففٹی ففٹی شوشا
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
رشی کپور کے انتقال پر شوبز ستاروں کا اظہار افسوساداکارہ پریانکا چوپڑا نے رشی اور ان کی اہلیہ نیتو سنگھ کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا”رشی کپور کی موت بالی ووڈ کے ایک عہد کا خاتمہ ہے۔ SamaaTV
Read more »
Coronavirus claims 67 more lives in Pakistan, cases surge to 80,463Coronavirus claims 67 more lives in Pakistan, cases surge to 80,463.
Read more »
کورونا حفاظتی اقدام کی دھجیاں اڑانیوالے 68 بس ڈرائیور گرفتار - ایکسپریس اردوٹریفک پولیس نے 67 مقدمات درج اور 229 چالان کرکے جرمانے کیے
Read more »
کروناوائرس سے صحتیاب مریضوں کی شرح 67فیصد سے بڑھ گئیکروناوائرس سے صحتیاب مریضوں کی شرح 67فیصد سے بڑھ گئی SamaaTV
Read more »
خیبرپختونخوا:بارشوں سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد48ہوگئیزخمیوں کی تعداد 67...;
Read more »
سابق امریکی باکسر لیون سپنکس 67 سال کی عمرمیں انتقال کرگئےLeon Spinks, ex-heavyweight champ who upset Muhammad Ali, dies at 67
Read more »